Против лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Кортнева.

По его словам, поводом для возбуждения дела стал инцидент в новосибирском баре в феврале этого года. Тогда полицейские сорвали выступление группы Кортнева под предлогом «задымления». В ответ он показал одному из силовиков средний палец. После этого Кортнева задержали и доставили в отделение полиции.

Музыкант и певец Алексей Кортнев известен своими оппозиционными и антивоенными взглядами. После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года выступления группы «Несчастный случай» не раз отменялись властями под надуманными предлогами.

В последний раз в конце марта был отменен запланированный концерт группы в музее Чайковского в Воткинске в Удмуртии.

Тогда директор музея Татьяна Неганова объяснила это решение тем, что Кортнев — «иноагент» (что не соответствует действительности — прим. «Холод»), а также якобы пришедшими из Москвы требованиями министерства культуры и «компетентных органов».

Источник: ТАСС

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