Чеченский правозащитник Янгулбаев рассказал о возбужденном против него уголовном деле о «терроризме»

В Чечне против правозащитника и бывшего юриста «Команды против пыток» Абубакара Янгулбаева возбудили дело о «терроризме». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Янгулбаева, поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост от 2022 года, в котором он описывал события произошедшие 9 мая 2004 года, когда был убит Ахмат Кадыров, и пожелал такой же смерти его сыну нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову.

«То есть я желал Рамзану Кадырову судьбу его отца. Видать это обидело, Рамзана. Видать в ранимом сердечке у человека вспомнились события ставшие причиной убийства его отца. Почему это произошло, из-за чего, что его самого ожидает, что его гложет, что ему не дает нормально спать, что расстраивает его мать», — пишет Янгулбаев.

Тот пост Янгулбаев назвал «хейтконтентом» и отметил, что этим «токсичным комментарием хотел ранить человека». Сейчас, по его словам, этой публикации нет в его канале. При этом сам Янгулбаев утверждает, что он не удалял пост.

Бывший тогда президентом Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном, который прогремел сразу после того, как там закончилась официальная часть мероприятий, посвященных Дню победы.

Абубакар Янгулбаев — чеченский правозащитник. Его отец — бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев. Его брат Ибрагим Янгулбаев — один из руководителей чеченского оппозиционного движения «Адат» и автор одноименного телеграмм-канала. В начале июля 2022 года Минюст внес это движение в реестр «экстремистских» организаций.

Мать Янгулбаева Зарема Мусаева сейчас отбывает наказание по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому. Ее приговорили к пяти с половиной годам колонии. «Мемориал» признал Мусаеву политзаключенной. В день оглашения ее приговора в Чечне неизвестные вооруженные люди избили журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на заседание.

В начале августа стало известно, что четверых четверых родственников Янгулбаева насильно отправили воевать в Украину.

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