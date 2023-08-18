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Чеченский правозащитник Янгулбаев рассказал о возбужденном против него уголовном деле о «терроризме»

20:01 • 18.08.2023

В Чечне против правозащитника и бывшего юриста «Команды против пыток» Абубакара Янгулбаева возбудили дело о «терроризме». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

По словам Янгулбаева, поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост от 2022 года, в котором он описывал события произошедшие 9 мая 2004 года, когда был убит Ахмат Кадыров, и пожелал такой же смерти его сыну нынешнему главе Чечни Рамзану Кадырову.  

«То есть я желал Рамзану Кадырову судьбу его отца. Видать это обидело, Рамзана. Видать в ранимом сердечке у человека вспомнились события ставшие причиной убийства его отца. Почему это произошло, из-за чего, что его самого ожидает, что его гложет, что ему не дает нормально спать, что расстраивает его мать», — пишет Янгулбаев. 

Тот пост Янгулбаев назвал «хейтконтентом» и отметил, что этим «токсичным комментарием хотел ранить человека». Сейчас, по его словам, этой публикации нет в его канале. При этом сам Янгулбаев утверждает, что он не удалял пост. 

Бывший тогда президентом Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе «Динамо» в Грозном, который прогремел сразу после того, как там закончилась официальная часть мероприятий, посвященных Дню победы. 

Абубакар Янгулбаев — чеченский правозащитник. Его отец — бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев. Его брат Ибрагим Янгулбаев — один из руководителей чеченского оппозиционного движения «Адат» и автор одноименного телеграмм-канала. В начале июля 2022 года Минюст внес это движение в реестр «экстремистских» организаций. 

Мать Янгулбаева Зарема Мусаева сейчас отбывает наказание по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому. Ее приговорили к пяти с половиной годам колонии. «Мемориал» признал Мусаеву политзаключенной. В день оглашения ее приговора в Чечне неизвестные вооруженные люди избили журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на заседание. 

В начале августа стало известно, что четверых четверых родственников Янгулбаева насильно отправили воевать в Украину. 

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