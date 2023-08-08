Родственников чеченского правозащитника Янгулбаева отправили на войну в Украину 

Чеченский правозащитник и оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил, что четверых его родственников насильно отправили воевать в Украину.

Речь идет о его дяде — 55-летнем Сайд-Ахмеде, а также двоюродных братьях — Адаме, Юсупе и Хасане Янгулбаевых. Сейчас, по словам Абубакара, они находятся в Донецке. «Агентство» пишет, что их оформили как добровольцев.

«Не достаточно митинга против нас, травли, угроз, преследований, отречения, матери в заложниках и лишения права на Родину», — написал Абубакар в своем телеграм-канале.

Абубакар Янгулбаев сын бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Его брат Ибрагим Янгулбаев — один из руководителей чеченского оппозиционного движения «Адат» и автор одноименного телеграмм-канала.

Мать Абубакара Зарему Мусаеву 4 июля 2023 года приговорили к пяти с половиной годам колонии по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому. «Мемориал» признал ее политзаключенной. В день оглашения приговора в Грозном неизвестные вооруженные люди «жестоко избили» журналистку «Новой Газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на заседание. Им также угрожали убийством.

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