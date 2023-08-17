В Тольятти пройдет пиратский показ фильма «Барби», пишет «Холод» в тексте о российском кинопрокате после войны.

19 августа в кинотеатре «Фактор кино» фильм «Барби» покажут на английском языке с русскими субтитрами. Проект Out of movie flat, организовавший просмотр, предупредил зрителей, что покажет экранную версию, и оценил ее «смотрибельность примерно на 80%». Стоимость билета на такой сеанс — 280-380 рублей. Почти все места в зале уже раскуплены.

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Ранее экранную версию картины показывали в Перми и в Тюмени. В Перми зрители после просмотра писали в соцсетях о ее ужасном качестве.

При этом покажут ли в России фильм «Опенгеймер» — до сих пор неясно. В конце июля в СМИ появлялась информация, что «государственные структуры» негласно запретили показывать картину «об отце атомной бомбы». Никаких подтверждений этой информации нет.

Премьера комедии «Барби» состоялась 21 июля. Только за первые три недели сборы фильма превысили один миллиард долларов. Цифровой релиз состоится 4 сентября, картина выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

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