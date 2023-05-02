«Он там находится в тюремных условиях». 16-летнего сына антивоенной активистки из Бурятии держат в детдоме без связи и не отдают родным

16-летнего приемного сына антивоенной активистки из Бурятии Натальи Филоновой, которую обвиняют в нападении на полицейского, держат в детдоме без связи и не отдают родным. Об этом «Холоду» рассказала юрист и правозащитница Надежда Низовкина.

По ее словам, после того как в ноябре Филонову отправили под арест, ее приемного сына Владимира Алалыкина взяли к себе ее родные дети.

«Они взрослые, семейные, благополучные люди. У них есть все необходимые качества, чтобы быть временными опекунами. При этом они не скрывались и готовы были по первому требованию показать органам опеки, в каких условиях живет ребенок. Тем не менее его забрали в детдом. Никаких даже формальных поводов для этого не было», — сказала Низовкина.

«Мы это расцениваем как просто взятие его в заложники для того, чтобы оказывать давление на саму обвиняемую», — подчеркнула она.

При этом, по словам Низовкиной, «идеологическому и политическому» давлению в детдоме подвергается и сам Владимир. Свидетельством этого стал разговор, который в марте Низовкина опубликовала по его просьбе. На записи Владимир просит у директора детдома «Звездный» Олега Цыремпилова отвезти его на суд к матери, а тот не просто отказывает, но нецензурно ругаясь, объясняет подростку, что «он никто», в голове у него «каша» и ему «не надо туда лезть».

После публикации аудиозаписи Цыремпилов отобрал у Владимира телефон. Тогда Низовкина пригрозила написать заявление о пропаже человека. Цыремпилов вернул аппарат, но вскоре после этого его разбил кто-то из воспитанников детдома. «Возможно, по просьбе директора», — предположила Низовкина.

После этого она отправила Владимиру новый телефон, однако его ему так и не передали.

«Я делаю вывод, что он фактически находится там в тюремных условиях, явно не соответствующих его статусу ребенка, чьи права государство якобы пытается защитить», — заявила Низовкина, отметив, что с момента попадания в детдом Владимир не посещает школу. «Он ребенок-инвалид и посещал коррекционную школу, куда его провожала и после которой встречала Филонова», — пояснила она.

Предварительные слушания по делу Натальи Филоновой пройдут 2 мая. По версии следствия, она ударила шариковой ручкой полицейского, который задерживал ее на митинге против мобилизации осенью прошлого года.

Источник: «Холод», Надежда Низовкина

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