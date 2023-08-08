Нерчинско-Заводский районный суд арестовал 27-летнего Сергея Пискарева, которого обвиняют в нападении на инвалида российско-украинской войны, до 5 октября. Об этом говорится сообщении пресс-службы суда. Пискареву вменили «дискредитацию» армии (часть 2 статьи 280.3 УК), умышленное причинение легкого вреда здоровью (пункт «б» части 2 статьи 115 УК) и повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК).

В ходе заседания Пискарев полностью отрицал вину, говорится в сообщении. По информации суда, мужчина был ранее судим, последний раз — в 2022 году за грабеж. Он не работает, у него на иждивении есть пять несовершеннолетних детей. Мера пресечения в отношении второго фигуранта этого дела будет избрана 9 августа. Еще один подозреваемый находится в розыске.

Глава Забайкальского края Александр Осипов написал в своем телеграм-канале, что заместитель генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин взял это дело под личный контроль. Также, по его словам, прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили дело только по статье о порче имущества.

Нападение на бывшего военного, который потерял на фронте в Украине ногу, произошло в ночь на 6 августа. Мужчина отдыхал со своим другом — тоже инвалидом войны без ноги — в кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. У них произошел конфликт с другой компанией местных жителей, после чего началась драка. Как сообщал паблик «Забайкалье Чита», нападавшие называли бывших военных убийцами и «всячески глумились над инвалидами».

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