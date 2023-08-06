Полиция Забайкальского края задержала одного из подозреваемых в нападении на инвалида войны в Украине после конфликта в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. «Слава богу, одного из подонков, избивших инвалида СВО, задержали», — написал депутат Александр Хинштейн.

В МВД отчитались о возбуждении двух уголовных дел: о причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК) и об умышленном повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК). Кроме того, в полиции добавили, что в действиях нескольких участников конфликта «усматривается» «дискредитация» российской армии.

Конфликт произошел в ночь на 6 августа в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края. Бывшие участники войны в Украине Михаил Таскин и Сергей Елгин, которые потеряли на фронте по одной ноге, отдыхали в кафе. Там у них возник конфликт с другой компанией местных жителей. В результате одного из инвалидов войны избили. По данным паблика «Забайкалье Чита», нападавшие называли военных «убийцами».

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