«Мобилизацией и не пахнет». Картаполов прокомментировал поправки об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Ранее он заявлял, что «попахивает большой войной»

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал «Газете.ру» внесение поправок об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. По его словам, законопроект никак не связан с планами на новую волну мобилизации в России.

«Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — сказал Картаполов.

Ранее сегодня Картаполов рассказал, что Госдума уже осенью рассмотрит этот законопроект. Он предполагает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за уклонение от мобилизации. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за уклонение от службы по призыву.

Депутат Картаполов известен своими противоречащими друг другу заявлениями. Так, он заверял, что призывной возраст будет повышаться поэтапно. Предполагалось, что нижняя граница призывной возраста сдвинется с 18 до 21 года, а верхняя с 27 до 30 лет. Однако 4 августа Владимир Путин подписал закон, по которому повысится только верхняя планка, то есть теперь призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Повышение только верхней границы призывного возраста Картаполов объяснил «желанием» призывников служить именно с 18 лет.

25 июля, обсуждая в Госдуме поправки в закон «О мобилизации», Картаполов был против предоставления отсрочки во время мобилизации для отцов троих детей или детей с инвалидностью.

«Коллеги, понимаете, уже не раз мы обсуждали, что поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить? Да некого будет потом защищать! Поймите это», — сказал тогда Картаполов.

Кроме того, он не считает, что принятая недавно поправка, которая фактически лишила военнообязанных юридической помощи, противоречит Конституции. Хотя, ранее это признали в Совете Федерации, но все равно проголосовали за нее.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.