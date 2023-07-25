Депутат Картаполов назвал предложение освободить многодетных отцов от мобилизации «сохранением комфортной жизни уклонистов»

Депутат от «Единой России» и глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал коллег, которые предложили освободить от мобилизации многодетных отцов и отцов детей с инвалидностью. Он назвал эту идею «сохранением комфортной жизни уклонистов».

Эту поправку к закону «О мобилизации» предлагала депутатка от КПРФ Нина Останина. Ее в итоге отклонили, но в то же время добавили в закон другую поправку — о запрете призывникам покидать Россию со дня внесения повестки в единый реестр.

«Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов, повторной возможности для них стать героями взятия Верхнего Ларса — с одной или другой стороны. […] Уже не раз мы обсуждали, что поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной-то уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить? Да некого будет потом защищать!», — сказал Картаполов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.