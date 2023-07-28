Совет Федерации сегодня одобрил несколько законов, касающихся призыва на военную службу. В одном из них сенаторы обнаружили поправку, которая противоречит Конституции, но все равно приняли ее.

Речь идет о поправке к статье 35.2 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно действующему законодательству, жалобу в призывную комиссию подает сам военнообязанный или его полномочный представитель. В новой редакции словосочетание «полномочный представитель» заменили на «законный представитель».

«Депутатская поправка <...> по сути дела лишила всех лиц, которые подавали жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугами юристов, консультантов. Эти люди зачастую могут оказаться в ситуации, когда они сами эту жалобу подать не могут. Я вчера говорил с коллегами и на совете палаты по этому вопросу — у взрослых дееспособных людей законных представителей нет», — отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ошибку признал и глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, но все равно предложил сенаторам принять закон. «Мы доработаем, на ближайшей пленарке примем изменения в данный закон. Получилось так, но Министерство обороны пока обещает эти вопросы решать тем же путем, каким они решались до этого», — сказал Бондарев. Как отмечают журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло, это произойдет лишь осенью — нынешнее заседание завершает весеннюю сессию для Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала принятую антиконституционную поправку «недоразумением». Заместитель министра обороны Николай Панков не смог объяснить ей, почему так получилось, но попросил поддержать закон, так как, по его мнению, эта ошибка «не носит фатальный характер»: «Мы делаем все, чтобы наш призывник был защищен, в том числе и институтами гражданского общества».

Матвиенко с ним согласилась. Также она попросила сенаторов принять документ, что они и сделали единогласно.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.