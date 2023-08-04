Депутат Картаполов анонсировал поправки об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность и наказания за уклонение от службы в армии по мобилизации, будут внесены на рассмотрение в Госдуму уже осенью. Об этом депутат Андрей Картаполов рассказал в интервью «Парламентской газете».

По его словам, «законопроект более чем актуальный, тянуть с процедурой нет необходимости». Картаполов уточнил, что в поправках за уклонение от службы в армии по мобилизации будут прописаны штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

Необходимость такого законопроекта Картаполов объяснил тем, что нужно «восстановить статус-кво, выровнять ситуацию», так как за уклонение от службы по призыву уголовная ответственность есть, а за уклонение от службы по мобилизации — нет.

«Между тем военная служба — это государственное дело. И каким бы путем человек к службе ни пришел, если он нарушает свои обязанности, отказывается от их выполнения — он должен понести наказание. Все очень просто», — заявил Картаполов.

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