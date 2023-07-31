Песков назвал «актами отчаяния» удары беспилотников по Москве

В Кремле прокомментировали новые атаки беспилотников по Москве и Московской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их терроризмом и «актами отчаяния».

«Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось», — заявил он.

Песков отметил, «что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно, и это тоже вызывает большие вопросы в западных столицах и большой дискомфорт у налогоплательщиков западных стран».

«И, разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне этих неудач, и, конечно, киевский режим прибегает к подобной террористической тактике террористических ударов», — добавил он.

В ночь на 30 июля Москву и Московскую область атаковали беспилотники. Два из них врезались в башни Москва-сити. Мэр Сергей Собянин сообщил о «незначительных повреждениях фасадов на двух офисных башнях Сити» и отсутствии пострадавших.

Позже выяснилось, что ранения получил охранник. В Минобороны заявили, что оба беспилотника были «были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы». Позже в ведомстве сообщили, что еще один дрон был сбит ПВО в небе над Московской областью.

Как обратило внимание «Агентство», федеральные каналы в утренних выпусках новостей не стали сообщать об атаке беспилотников. Вместо этого они рассказывали про парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, в котором участвовал Владимир Путин.

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