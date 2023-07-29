Правительство утвердило изменения в Положении о призыве на военную службу, сообщает «Интерфакс». Они предусматривают введение электронных личных дел призывников.

Из документа следует, что встать на воинский учет и сняться с него, а также внести изменения в сведения о себе теперь можно будет без личной явки в военкомат. Для этого нужно будет направить обращение через «Госуслуги».

Кроме прочего, в измененном Положении говорится, что повестки будут размещаться в личных кабинетах россиян в едином электронном реестре. В документе закрепляется три способа вручения повесток: лично, заказным письмом и в электронной форме.

25 июня Госдума одобрила законопроект, запрещающий призывникам выезжать из России со дня внесения повестки повестки в реестр. Кроме того, депутаты повысили призывной возраст с 27 до 30 лет.

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