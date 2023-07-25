Навальный назвал Стрелкова политическим заключенным 

Алексей Навальный считает, что Игорь Стрелков задержан незаконно и, пока он остается под стражей «по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению», он является политическим заключенным. Об этом говорится в соцсетях политика.

В своем посте он напомнил, что Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин) был осужден судом в Гааге за сбитый пассажирский самолет в небе над Донбассом в 2014 году. При этом Навальный подчеркнул, что, несмотря на независимость голландского суда, это дело должно быть расследовано Россией.

«Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто — за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина», — написал Навальный.

«Безусловно, критика Стрелкова — это критика справа. Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит. И давал советы, как половчее есть людей. И как правильнее вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако вне зависимости от взглядов Стрелкова мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие», — добавил он.

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, а ныне популярный провоенный блогер и критик российских властей Игорь Стрелков был задержан и арестован Мещанским судом Москвы 21 июля. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму.

Поводом для обвинений, согласно материалам дела, стали два поста в телеграм-канале Стрелкова, в которых он писал о проблемах со снабжением некоторых подразделений на фронте в Украине.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.