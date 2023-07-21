Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков задержан. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника среди силовиков и адвоката Стрелкова. Задержание подтверждает жена Стрелкова Мирослава Регинская.

Как сообщают журналисты, 21 июля около полудня силовики «забрали Стрелкова из дома». РБК пишет, что, по предварительным данным, это произошло после того, как на Стрелкова написал заявление бывший наемник ЧВК Вагнера.

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении», — написала Регинская в телеграм-канале Стрелкова. Она говорит, что речь идет об уголовном деле по статье об экстремизме.

Игорь Стрелков утверждал, что это именно он начал войну на Донбассе в 2014 году. При этом он отрицает свою причастность к крушению малазийского «Боинга», который сбили над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли все 298 человек, находившихся на борту.

17 октября 2022 года суд в Гааге вынес решение по делу о крушении боинга, установив, что его сбили зенитной ракетой из ЗРК «Бук», которую незадолго до пуска ввезли на территорию самопровозглашенной ДНР из России, а после спешно переправили обратно.

Виновными в крушении самолета и смерти всех пассажиров и членов экипажа суд признал троих из четверых обвиняемых — Игоря Стрелкова, занимавшего тогда пост министра обороны «ДНР», экс-главу контрразведки самопровозглашенной республики Сергея Дубинского и их подчиненного, украинца Леонида Харченко.

По данным Bellingcat, у Стрелкова есть фиктивный паспорт на имя «Сергея Викторовича Рунова». Этот документ якобы связан общими сериями с поддельными паспортами нескольких сотрудников ФСБ и ГРУ.

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