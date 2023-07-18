В Беларусь прибыла пятая с 11 июля автоколонна наемников из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

По его данным, очередная колонна состояла из почти ста автомобилей, среди которых как легковые машины и пикапы с открытым кузовом, так и большегрузные фуры и автомобили «Урал» с прицепами. На некоторых автомобилях установлены регистрационные номера самопровозглашенной ДНР, другие двигаются без номеров. Колонну сопровождают машины белорусской ГАИ.

О прибытии предыдущей автоколонны наемников, также состоявшей из десятков автомобилей «Беларускі Гаюн» сообщал днем раньше. Всего, по его данным, на территории Беларуси уже находятся не менее двух тысяч наемников из ЧВК Вагнера.

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