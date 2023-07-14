Бойцы ЧВК Вагнера начали обучать белорусских военных

Бойцы ЧВК Вагнера начали проводить занятия для белорусских военных в лагере под Осиповичами. Об этом сообщил телеканал при Минобороны Беларуси «ВоенТВ».

Журналистка канала называет «вагнеровцев» инструкторами, а обучаемых — военнообязанных подразделения территориальной обороны Беларуси. Наемники Евгения Пригожина якобы учат их перемещению на поле боя и тактической стрельбе, а также инженерной подготовке и тактической медицине.

«Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях, и это, несомненно, очень полезный опыт для нашей белорусской армии, так как мы в военных действиях с окончания Афганской войны не участвовали», — сказал один из военнообязанных на видео.

7 июля помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский заявил, что в республике нет бойцов ЧВК Вагнера. 6 июля Александр Лукашенко сообщил, что Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а его наемники — в своих лагерях. Где находятся эти лагеря, Лукашенко не уточнил. Он добавил, что вопрос передислокации и размещения наемников в Беларуси пока не решен.

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