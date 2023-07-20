Против бывшего военного Тимофея Руденко возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Об этом «Холоду» сообщила его мать Юлия.

По ее словам, о предъявлении обвинений стало известно через час после рассмотрения апелляции на его последний арест по статье о мелком хулиганстве в Мосгорсуде. Суд отклонил жалобу.

«Цирк закончился. Только что узнала, что мой сын в Следственном комитете», — сообщила «Холоду» мать Руденко. Юлия сообщила, что ее сыну предъявили обвинение по части 2 статьи 205 УК — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

На апелляции на последний арест адвокат представил суду опрос знакомой Руденко и видеозапись его задержания. На кадрах, снятых 9 июля, на выходе из спецприемника люди в масках сажают Руденко в машину и увозят в неизвестном направлении.

«В протоколе и решении Останкинского суда указано, что его задержали 10 июля, то есть спустя сутки после фактического задержания. Он якобы матерился, вел себя вызывающе на проспекте Мира. На видео он и шага не успел сделать, его увезли какие-то люди», — рассказала «Холоду» знакомая Руденко, пожелавшая остаться анонимной.

По ее словам, во время судебного заседания у кабинета сидели два человека в гражданской одежде, но в масках. Собеседница «Холода» говорит, что один из них «был очень похож» на человека, который задерживал Руденко 9 июля и попал на видео.

«Я услышала, как судебный пристав говорит одному из них, чтобы он не переживал, что он сообщит, когда все закончится. Он сказал: “Без него не уедете”. Мне кажется, что это было сделано на случай, если Мосгорсуд отменит решение первой инстанции и отпустит Тимофея. Им бы об этом сообщили, а они смогли бы так же его увезти, как и в прошлые разы», — сообщила знакомая Руденко.

С весны 2022 года силовики задерживали Руденко восемь раз и составляли на него административные протоколы, после чего суд его арестовывал. Силовики пытали Руденко, угрожали близким и требовали признаться в подготовке теракта. В прошлом году под пытками он подписал признательные показания, но до суда дело тогда не дошло. Мать Руденко и его адвокат опасались, что силовики могут возбудить против него уголовное дело.

9 июля он должен был выйти из спецприемника после четвертого подряд ареста. Однако его опять задержали люди в масках. Три дня его мать и адвокат не могли его найти. 12 июля стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал Руденко на 15 суток по очередному протоколу о мелком хулиганстве. Во время последнего задержания Руденко снова пытали.

«Его били током в машине, он терял сознание. Угрозы в ассортименте. Долго держали в машине, конечно, в наручниках. И, наконец, привезли в Останкинский суд», — сообщала Юлия «Холоду».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.