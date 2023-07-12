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«Били током». Мать Тимофея Руденко, которого арестовали пятый раз подряд, рассказала о пытках во время последнего задержания 

17:37 • 12.07.2023

Мать бывшего военного Тимофея Руденко Юлия рассказала «Холоду», что силовики пытали ее сына во время очередного задержания. 

9 июля Руденко должен был выйти из спецприемника после четвертого подряд ареста. Однако его опять задержали люди в масках. Три дня его мать и адвокат не могли его найти. Сегодня стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал Руденко на 15 суток по очередному протоколу о мелком хулиганстве. 

Сейчас Руденко находится в спецприемнике в Сахарово. Он смог позвонить своей матери и рассказать о пытках, которым его подвергли во время задержания. 

«Сын не сдается. Его били током в машине, он терял сознание. Угрозы в ассортименте. Сначала его повезли в Сокольники, но там полицейские отказались сочинять протокол. Его там продержали какое-то время пока искали куда везти дальше. Долго держали в машине, конечно, в наручниках. И, наконец, привезли в Останкинский суд», — рассказала Юлия «Холоду».

С весны 2022 года силовики задерживали Руденко восемь раз и составляли на него административные протоколы, после чего суд его арестовывал. Силовики пытали Руденко, угрожали близким и требовали признаться в подготовке теракта. В прошлом году под пытками он подписал признательные показания, но до суда дело тогда не дошло. Мать Руденко и его адвокат считают, что силовики могут возбудить против него уголовное дело. 

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