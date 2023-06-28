Весной 2022 года бывшего военного Тимофея Руденко несколько раз подряд арестовывали под надуманными предлогами, а затем пытали и выбивали признание в подготовке терактов. После месяца в заключении его отпустили, а спустя год, когда он попытался выехать из страны, история повторилась — теперь он находится под арестом в седьмой раз. «Холод» поговорил с ним и с его матерью Юлией и рассказывает, что известно об этом деле.

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«На голову накинули полотенце и начали лить воду»

Около полудня 7 мая 2022 года в московскую съемную квартиру бывшего военного 30-летнего Тимофея Руденко ворвалась группа захвата. Среди силовиков были трое полицейских из местного отдела и еще трое — в масках и без опознавательных знаков. Именно эти люди через год, по словам Тимофея, задержат его снова. Сразу после обыска, во время которого силовики забрали документы, телефоны и личные записи, начались пытки.

«Они применяли такие же методы допроса, как во Второй чеченской войне. На руки и на ноги мне надели наручники, закрутили их до предела. На голову накинули полотенце и начали лить воду. Электрошокером били в шею, живот, пальцы и между ног», — рассказал «Холоду» сам Тимофей, который сейчас отбывает очередной арест.

По словам его матери Юлии, на этом издевательства не закончились. Она рассказала, что силовики нашли черный маркер и разрисовали тело ее сына. «Свастики были на груди, на лице и руках. И в таком виде в майке, трениках и тапочках его привезли в отдел», — говорит она.

Там избиения и пытки продолжились. Сам Тимофей говорит, что силовики требовали от него признания в подготовке теракта на 9 Мая. «Они угрожали изнасиловать моих племянников, жену. Когда они приезжали в приемник в Сахарово, говорили, что расправятся с моей матерью», — вспоминает он.

Перовский районный суд 9 мая 2022 года арестовал Тимофея на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. А спустя два дня в тот же суд поступило административное дело против него по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом стали рисунки в его тетради — с флагом Украины и отряда «Азов». Однако судья вернул дело в полицию «для устранения недостатков». После этого в суд оно так и не поступило. «Судья не нашел состава преступления. После 11 мая больше ни слова об этом не звучало», — говорит Юлия.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Тимофей написал несколько антивоенных комментариев во «ВКонтакте». По словам его матери, сам он дословно не помнит содержание этих постов, но они были «против СВО».

«С начала спецоперации у каждого сложилась своя какая-то гражданская позиция по отношению к этим событиям. Мы живем в этой стране. Это касается каждого из нас. В соцсетях он высказал свою позицию, насколько я понимаю», — рассказала Юлия.

Когда срок первого административного ареста закончился, Тимофею не дали выйти из спецприемника. Его сразу же задержали, а суд опять арестовал его по статье о мелком хулиганстве. На этот раз на 15 суток. Третий раз по той же статье Тимофея арестовали 2 июня. Это был последний в 2022 году арест.

«На выходе из спецприемника мне сунули новый телефон и симку. Сказали, чтобы я через два часа вышел с ними на связь. Они сказали, что дадут точку, куда приезжать, и дальнейшие указания. Я решил не ехать, чтобы мне в руку не вложили какой-нибудь пистолет или взрывное устройство», — вспоминает он.

«Веселились ребята»

После этих событий почти год Тимофей не сталкивался с силовиками. Все это время он работал в автосервисе, чтобы отдать кредит, который ушел на оплату адвоката. Весной он решил полететь к девушке в Бишкек. 18 мая 2023 года его задержали на входе в аэропорт Жуковский — те же силовики, что и в прошлом году.

«Человек идет с купленным билетом на самолет, ни от кого не прячется, ничего не боится, потому что он ничего не совершал. К нему подходят трое людей в балаклавах, накидывают мешок на голову, надевают наручники и заталкивают в машину. Не предъявили никаких документов, затолкали его в машину и увезли. Это похищение по факту», — говорит Юлия.

В отделение полиции Тимофея везли в наручниках, которые дополнительно пристегнули к гире. По словам Юлии, по дороге ее сына били электрошоком и издевались. «Они останавливались, вытаскивали его из машины, клали голову под колесо и угрожали переехать. Интересовались, помнит ли он их, скучал ли по ним. Веселились ребята», — говорит она.

На следующий день суд арестовал Тимофея на 15 суток все по той же статье о мелком хулиганстве. Сам он говорит, что не понимает истинной причины череды арестов: «Почему эти же три человека без понятых, сотрудников полиции и документов просто надевают мне мешок на голову и куда-то увозят?»

С тех пор Тимофея арестовывали еще трижды. По словам его матери, как только он выходит из спецприемника, его сажают в машину и везут в отделение полиции. Там на него составляют новый протокол о мелком хулиганстве, а затем суд выносит решение об аресте.

«Только один раз он смог выйти из корпуса спецприемника. На территории уже стояла машина. Это были те же самые серые люди в масках, которые с прошлого года его преследуют. Они приехали за ним целенаправленно, ждали, когда он выйдет из дверей», — говорит Юлия.

«Не нравится им бывший военный, который почему то пошел против системы»

После того, как Тимофей опубликовал во «ВКонтакте» антивоенные комментарии, ему написал некий человек, который начал задавать ему провокационные вопросы. Его мать не знает, о чем конкретно тогда шла речь, а сам Тимофей не успел рассказать об этом «Холоду», так как на звонок из спецприемника у него было всего несколько минут.

«Эту переписку я не видела. В целом могу так сказать: предлагал вступить в какую-то организацию. Спрашивал сына о том, хочет ли он, какое у него звание. Тимофей ответил, что ему это не интересно. И ничего подобного он делать не будет», — говорит Юлия. Она также говорит, что ее сын не участвовал в митингах и других акциях протеста. «Я бы очень хотела понять, почему силовики преследуют моего сына. За этот год у меня сильно пошатнулось здоровье, я не понимаю, что происходит», — говорит Юлия.

Тимофей Руденко, как и его мать, тоже не понимает, почему его арестовывают, пытают, выбивают показания, а затем отпускают. Он рассказал «Холоду», что во время одного из арестов в 2022 году под пытками признался, что готовил теракт, и даже подписал показания.

«Выбили показания, что я якобы планировал теракты по всей стране, готовил диверсии, занимался подготовкой кадров и прочее. Они эту запись потом распечатали и отнесли в суд, но судьи отклонили», — говорит Тимофей.

В этом году, по его словам, силовики ничего не требуют, а только угрожают и издеваются: «Бросались словами, что я должен пойти куда-то добровольцем, а если откажусь, то меня изнасилуют. Какой-то такой бред. Ну не нравится им человек, бывший военный, который почему-то пошел против системы. Который позволил себе как-то в открытую поднять голову и сказать, что не согласен с происходящим».

Сейчас он отбывает очередные 15 суток по статье о мелком хулиганстве — это уже четвертый административный арест в этом году и седьмой с начала войны. Руденко должен был освободиться из спецприемника в Истре 24 июня, но на свободу он так и не вышел. Два дня о его местонахождении было ничего не известно. 27 июня мать Руденко рассказала, что теперь его содержат в московском спецприемнике №2.