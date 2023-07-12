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«Я не знаю, где мой сын и жив ли он вообще». Мать Тимофея Руденко, которого с начала войны арестовывали семь раз, не может его найти четвертые сутки

11:08 • 12.07.2023

Мать бывшего военного Тимофея Руденко, который с начала войны подвергся «карусельным» арестам, четвертые сутки не может найти сына. Об этом она сама рассказала «Холоду». 

В воскресенье в 14:20 Руденко должен был выйти из спецприемника после очередного ареста по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве. Однако его опять задержали люди в масках и увезли в неизвестном направлении. Его мать Юлия не может найти сына ни в одном из московских отделений полиции или спецприемников.

«Пошли четвертые сутки, а я не знаю, где мой сын и жив ли он вообще. Звонков не было ни мне, ни адвокату», — сообщила она «Холоду». 

На сайте московских судов также нет информации об аресте Руденко в последние несколько дней.

С весны 2022 года одни и те же силовики задерживали Руденко семь раз и составляли на него административные протоколы. После этого суды арестовывали его. Также Руденко пытали, угрожали его близким и требовали признаться в подготовке теракта. В прошлом году под пытками он подписал признательные показания, но до суда дело тогда не дошло.

Мать Руденко и его адвокат считают, что силовики могут возбудить против него уголовное дело. 

Обновлено в 12:15:

Бывшего военного Тимофея Руденко арестовали в восьмой раз с начала войны. Карточка его дела появилась на сайте Мосгорсуда. Руденко назначили 15 суток по очередному протоколу о мелком хулиганстве. Его мать Юлия рассказала «Холоду», что сейчас он находится в спецприемнике «Сахарово». 

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