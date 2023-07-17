Власти аннексированного Крыма и Белгородской области говорят, что на Крымском мосту произошло «чрезвычайное происшествие». В свою очередь, телеграм-каналы Mash и Shot называют произошедшее взрывом и публикуют фото и видео его последствий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, один пострадал в результате «ЧП, которое произошло на Крымском мосту».

«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей. Самое тяжелое — ее родители погибли, папа и мама», — написал Гладков.

Около 4:20 утра глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края «произошло чрезвычайное происшествие». Движение по мосту было остановлено. Паромная переправа также не работает.

К семи утра Минтранс уточнил, что опоры Крымского моста целы. В ведомстве заявили, что повреждено только дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма.

Позже телеграм-канал Baza опубликовал фотографии поврежденной части Крымского моста. По его данным, один пролет был разрушен, еще один — поврежден.

Близкий ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что ВСУ нанесли по Крымскому мосту два удара. По его данным, взрывы были слышны в 3:04 и 3:20 по местному времени. Власти официально не подтверждают эту информацию.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать взрыв на Крымском мосту. Спикер ведомства Андрей Юсов повторил слова своего руководителя Кирилла Буданова. «Крымский мост — конструкция там излишняя», — сказал Юсов.

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