«Я в шоке от нашего президента: он повел себя как трус»

В конце июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригрозил Минобороны «маршем справедливости»: его бойцы взяли под контроль Ростов-на-Дону и собирались идти на Москву, но планы резко поменялись. Пригожин развернул колонну и согласился на условия, которые ему предложил президент Беларуси Александр Лукашенко. Сначала на Пригожина завели уголовное дело о мятеже, а Владимир Путин назвал его действия предательством, но дело прекратили, а Пригожин якобы уехал в Беларусь. Что будет дальше с ЧВК «Вагнер» и ее бойцами, до сих пор остается неясным. «Холод» спросил у матерей вагнеровцев, что они думают о неудавшемся мятеже Пригожина и почему чувствуют обиду на государство.

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«Пригожин сказал то, о чем многие думали» Ольга (попросила не указывать свою фамилию), жительница поселка в Приморском крае, 62 года

Мой сын Володька был идеальным, ничего не скажу. Родился в 1986 году. 3 декабря 2022 года из исправительной колонии отправился на фронт. 12 февраля 2023 года погиб, имеет медаль «За отвагу». На фронт он поехал по своему желанию: с июля [2022 года] он меня донимал: «Мама, созвонись с родственниками». У меня родственники в Москве в чинах, просил, чтобы его воевать отправили. Я все отнекивалась, тянула. А в ноябре он мне позвонил и сказал: «Мама, если не я, то кто?» Он бывший контрактник, но так получилось, что судимый. По какой статье отбывал наказание — неважно (до отправки на фронт сын Ольги отбывал наказание за избиение человека до смерти: в 2018 году суд приговорил его к девяти годам лишения свободы; в другие годы его судили за кражу, грабеж, угон автомобиля, угрозу убийством, побои, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. — Прим. «Холода»). Сказал: «Мама, я приду — у меня вся грудь в медалях будет. Дед не добил, я добью фашистов».

Когда я хоронила сына, взяла с собой флаги ЧВК и СССР. Флаг России я не покупала: была обижена и на военкомат, и на администрацию. Когда я пришла в военкомат и сказала, что у меня сын погиб, они со мной общались очень грубо. Я говорю: «Я к вам не милостыню пришла просить, у меня сын заработал столько, что я его похороню. Но я пришла за участием». Короче, послали они меня. Вели себя не по-человечески, будто наши мальчишки [те, кто воевал в составе ЧВК и в составе Минобороны] не делали одно дело, их разделили на первый и второй сорт. В администрации — то же самое, они просто через меня перешагнули. Их выражение: «Вы же получили деньги, вот и хороните». Поэтому сына мы похоронили сами, без почестей.

Когда мой сын погиб, я позвонила в местный орган и попросила выдать мне дрова (во время войны в качестве меры поддержки семьям бойцов Минобороны в некоторых регионах стали выдавать субсидии на твердое топливо, в том числе дрова; по данным Росстата, 12% от общей площади жилья в России не имеют другого источника тепла, кроме печи или электрообогревателя. — Прим. «Холода»). Мне отказали, потому что он «ЧВКашка». Потом через чат родственников ЧВК все же помогли, и мне дали два куба дров — самовывоз, но дали. Дело не в том, что у нас денег нет, это дело принципа. Было обидно, что сын погиб, а мать даже дров не заслуживает. Даже не в деньгах дело, а в уважении, памяти: мальчишки погибли, и про них забыли, будто их и не было.

После похорон я повесила на дом флаг и табличку ЧВК «Вагнер». С тех пор не снимала и снимать не буду, чем бы там ЧВК ни признали. А если кто попытается его снять, я буду окопы рыть, буду оборонять свой дом, флаг, если надо. На могилке у сына тоже стоит флаг ЧВК.

Через дорогу от моего дома находится отдел ФСБ, и, когда происходили эти события с Пригожиным, они [сотрудники ФСБ] писали мне эсэмэски: «Тетя Оля, мы с вами, флаг не снимай, если что, шуми». Не было ничего, ни угроз, наоборот, поддержка. У меня все родственники за моего сына, за то, что пошел. Пригожин дал ему шанс. Ему еще долго оставалось [сидеть].

Я считаю, что не было никакого мятежа, просто ЧВК показали, что несправедливо с ними поступают, что не дают боеприпасы. И я тоже считаю: были бы боеприпасы, мой сын был бы жив. Такое количество мальчишек погибло.

Сын мне, конечно, ни на что не жаловался, говорил: «Мама, все хорошо, люблю, целую, полетим». Но мы ведь телевизор смотрим, и интернет есть. Пригожин в открытую говорил, что такой-то не дает боеприпасы. Его не наказывали, ничего, он же правду говорил. Если бы он был неправ, его бы пристрелили где-нибудь за углом, арестовали. Он просто силу показал, что надо к нему прислушаться.

Вот ЧВК сбили с пулеметов самолеты (24 июня наемники сбили самолет Минобороны Ил-22, 10 членов экипажа погибли. Позже стало известно, что мятежники сбили еще шесть вертолетов. — Прим. «Холода»), но какой же идиот их послал на ЧВК? Они же знали, что они [ЧВК] не будут просто так смотреть, когда их бомбят. Нужно быть самоубийцами, чтобы полететь против ЧВК.

Заметьте, они шли на Ростов — ни единого человека ни матом не покрыли, ни нагрубили, ни избили, а ведь про них говорят, мол: «Там зэки, урки». Ростов встречал их, люди в ладоши хлопали.

Мне обидно, что ЧВК не признали [официально частью российской армии]. Матерям, женам — никаких льгот, а мы потеряли сыновей. Да, они «ИКашники» (заключенные исправительных колоний; ЧВК «Вагнер» вербовала заключенных для участия в войне с весны 2022 года. — Прим. «Холода»), но они отдали жизнь. Почему-то довольно странно [происходит]: у мобилизованных и дети поступают в вузы по льготам, и какие-то льготы матерям есть, нам же — ничего. При этом помилование у мальчишек со дня вступления в ЧВК. Значит, президент дал добро. У нас же все помилования идут через него, мы же это понимаем.

27 июня выступал Владимир Владимирович, и оказалось, это он спонсировал «ЧВКашек» (Путин заявил, что ЧВК полностью финансировалась государством и на нее потратили 86 миллиардов рублей за год, еще более 110 миллиардов пошли на страховые выплаты, что в сумме составляет почти 200 миллиардов рублей; позже пропагандист Дмитрий Киселев в эфире назвал сумму в 10 раз выше. — Прим. «Холода»). Это как? Вы — корреспондент, вот вы и спросите нашего Путина, почему так? Или [министра обороны Сергея] Шойгу, или зама Шойгу (вероятно, речь идет о его пресс-секретаре — 32-летней выпускнице журфака Россияне Марковской, про которую нередко говорят, что ей присвоили звание генерала, однако, вероятнее всего, у нее есть только чин, эквивалентный званию майора. — Прим. «Холода»), которая пиздой, блядь, так можете и написать, заработала себе ордена и медали. Это как так? Сколько ей лет, что она ходит уже в замах Шойгу? Непонятно. И он — оленевод (в социальных сетях есть шуточное фото воинского билета Шойгу, в котором указана военно-учетная специальность «специалист войскового хозяйства — оленевод», однако он не проходил срочную службу. — Прим. «Холода»). Пусть меня посадят! Он [Шойгу] что, образование имеет военное? Если у меня брат генерал в Москве, так он и прошел все обучение. Надеюсь, не объявят, что я враг народа.

Почему погибшим мальчишкам не дают за Бахмут медалей? Я не понимаю, почему сдают города. Я ничего не понимаю. Ведь почти до Киева дошли, нахрена было сдавать? Столько смертей. Эта политика… Пригожин сказал то, о чем многие думали. У него наши дети были одеты, обуты и сыты — это факт. А мобилизованным до сих пор собирают все по крохам.

«Я не могу поверить, что у нас такие тупые лидеры» Надежда (попросила не указывать свою фамилию), жительница поселка в Республике Башкортостан, 45 лет

Мой сын вольный, ему 23 года (сын Надежды в 2022 году был приговорен к трем с половиной годам условно за хранение мефедрона. — Прим. «Холода»). Он пошел воевать не из-за наград, не из-за денег, а потому что, как и я, патриот. Он воюет уже пятый месяц. В Бахмуте он пошел в самую мясорубку, потому что его друзья стали в «грузе 200» приходить (так на военном жаргоне называют погибших военных. — Прим. «Холода»), сказал: «Я не могу больше это видеть».

Боец ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. 5 сентября 2022 года. Фото: SIPA / Scanpix

Когда я увидела новости 24 июня, я не поверила, что это мятеж. Я подписана на канал Евгения Пригожина и знаю, какой он патриот, как он болеет за судьбу России и выступает против этой всей бюрократии. Я понимала, что это может быть просто крик души против системы Минобороны: снарядного голода, необдуманных решений, большого количества жертв на войне, что так получилось с плотиной [Каховской ГЭС]. Приоритеты надо было расставлять, если была такая опасность экоцида и этой катастрофы, нужно было в первую очередь обеспечить безопасность. Когда с ГЭС все это произошло, я ожидала каких-то кадровых перестановок.

В этой ситуации я вообще никого не поддерживаю. Я в шоке от нашего президента: он повел себя как трус. Если это действительно был мятеж, он вместо того, чтобы применить силу, позвонил [президенту Турции Реджепу] Эрдогану, Лукашенко. Ну какой он лидер, если не может эту проблему решить сам? Они все там наделали в штаны, извините, все попрятались.

Чтоб вы понимали, насколько я патриот: на всех заставках в вотсапе и других мессенджерах у меня стоит фото Путина, где он сидит на медведе («Холод» обнаружил Надежду в списке участников ультраправого объединения «Национально-освободительное движение», утекшем в сеть). Я гордилась нашим президентом, считала его сильным лидером, но в этой ситуации у меня до такой степени разочарование, что даже слов нет. Знаете, когда веришь в кого-то и испытываешь потом разочарование по полной программе.

От Евгения Пригожина я тоже не ожидала. Я не поддерживаю никакие мятежи, я всегда выступала за законность и правопорядок. Но я думаю, что это был не мятеж: ему просто нужно было решить вопрос со статусом ЧВК «Вагнер», с тем, почему по всем центральным каналам его игнорируют. Действительно все крупные победы были только благодаря «Вагнеру». Бахмут и Соледар — это все крупные победы, которые у нас есть в этой войне, и нигде на центральных каналах об этом не говорилось. Но в итоге Пригожин не решил вопрос с наградами, не решил вопрос со статусом ЧВК. Сейчас мальчиков полоскают из каждого утюга, какие они предатели, какие они террористы.

10 января 2023 года Евгений Пригожин заявил о полном взятии украинского города Соледар в Донецкой области под контроль ЧВК, спустя три дня о захвате города заявили в Минобороны. Захват российскими войсками Соледара дал им преимущество в дальнейших боях за украинский Бахмут (Артемовск), который во время войны стал центром масштабного столкновения российских и украинских войск. В мае 2023 года Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с захватом Бахмута и обещал наградить. После мятежа Пригожина российская пропаганда стала говорить о том, что Бахмут — «не самый важный для фронта» город, а эффективность «Вагнера» — это миф.

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Я не знаю, кому верить. Я и телевидение смотрела, и телеграм-каналы читаю: мнения противоречивые. Но я не могу даже представить, что Пригожин — предатель. Если он предатель, почему это так закончилось? Он не идиот, он взрослый мудрый человек, достаточно рациональный. Наверное, он продумывал, прежде чем что-то делать, но по факту сейчас подставил всех бойцов. Я думаю, что мальчишек сейчас кинут, выплачивать зарплату не будут, потому что Путин уже заявил, как много миллиардов они на ЧВК потратили.

Я не знаю, какая судьба у моего сына, не знаю, где он, заключит ли он контракт [с Минобороны]. В ЧВК он пошел, потому что тоже был против всей этой бюрократии. Вообще, конечно, ЧВК, я не побоюсь сказать, самая сильная армия в мире. Это уважение и статус, и результат есть, а не дутые цифры, которые [начальник управления пресс-службы Минобороны Игорь] Конашенков по телевизору оглашает, смешно даже.

И вот так вот позорно теперь это все. Те, кто нам завидовал — или коллаборационисты, или те, кто против войны, — конечно, сейчас получили моральное удовлетворение. Многие, даже среди моих знакомых, кто эту войну не поддерживают, сейчас говорят: «Вот, мы же говорили!» Теперь на каждом углу орут, что можно в Минобороны перейти, чтобы «реабилитироваться».

Сейчас наступил крах. Вся эта система сгниет и развалится, потому что единственный человек, который мог что-то поменять, смылся. Если все в стране действительно так, как я сейчас вижу, то это полное разочарование. Я думаю, президента после этого позора, после этой трусости народ вряд ли поддержит. Просто даже не как лидеру, а как мужчине можно было себя повести иначе. Пригожин тоже меня разочаровал: я не понимаю, зачем он это сделал. Получилось, что он пошел, развернулся и ушел. И что, где результат? То, что наши мальчики обосранные, извините за выражение, теперь террористы, экстремисты какие-то, вообще непонятно кто. Все их заслуги, Бахмуты, на которые мы каждый день молились, все было зря. Весь подвиг погибших нивелирован.

Я очень надеюсь, что там хотя бы какой-то план есть, я не могу поверить, что у нас такие тупые лидеры: малодушные, глупые и недальновидные. Если это так, то у меня действительно большое разочарование по поводу будущего этой страны. Она обречена. Последний рупор справедливости заткнули.