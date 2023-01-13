Российские войска, вероятно, захватили Соледар, однако это не приведет к окружению Бахмута — ISW

Российским войскам, вероятно, удалось занять город Соледар в Донецкой области Украины, однако это вряд ли приведет к окружению Бахмута, который продолжают оборонять ВСУ. Об этом в свежей сводке сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как пишут эксперты института, российские военные захватили весь Соледар, или как минимум контролируют его большую часть. В то время как украинских защитников города вытеснили с его западной окраины.

В ISW отметили, что Минобороны России официально не сообщало о взятии Соледара. В то же время пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков поздравил российские войска с успешными наступательными действиями в этом населенном пункте.

«Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре. <…> Российские информационные операции преувеличили важность Соледара, что в лучшем случае является пирровой победой российских сил», — говорится в сводке ISW.

Эксперты института подчеркивают, что захват Соледара, площадь которого не превышает 15 квадратных километров, не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими наземными коммуникациями в Бахмуте, а также не улучшит положение российских войск для окружения города в ближайшее время.

При этом в сводке отмечается, что захват Соледара, вероятно, потребовал от российских войск привлечения значительных ресурсов, что истощило силы армии России на этом участке фронта.

«Российские силы могут попытаться поддерживать высокий темп атак в районе Бахмута, но эти усилия не приведут к оперативно-значительным результатам, поскольку они утратили боевую силу и накопили истощенность», — подытожили в ISW.

10 января основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном взятии Соледара под контроль подразделениями компании.

В свою очередь, власти самопровозглашенной ДНР утверждают, что российские войска взяли Бахмут «в оперативное окружение».

Украинская сторона продолжает отрицать, как взятие Соледара, так и окружение Бахмута.

Источники: ISW, ТАСС

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