Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК Вагнера, основателем которой является Евгений Пригожин, полностью финансировалась из бюджета страны и Минобороны. Об этом он рассказал на встрече с военнослужащими в Представительском кабинете Кремля.

Путин утверждает, что с мая 2022 года по май 2023 года Россия «заплатила» ЧВК более 86 миллиардов рублей, которые пошли на содержание наемников, а также на стимулирующие выплаты. Еще более 110 миллиардов потратили на страховые выплаты. В сумме это почти 200 миллиардов рублей.

При этом, по словам Путина, компания «Конкорд», в которую входит ЧВК Вагнера, за год заработала 80 миллиардов рублей на поставках продуктов питания в армию. «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Но, безусловно, мы будем со всем этим разбираться», — сказал Путин.

26 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он признал, что во время вооруженного мятежа ЧВК Вагнера погибли военные летчики. Также он предложил наемникам заключить контракт Минобороны, вернуться к близким или «уйти в Беларусь».

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