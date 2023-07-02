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Дмитрий Киселев заявил, что ЧВК Вагнера получила от государства 858 миллиардов рублей

13:07 • 02.07.2023

Основанная Евгением Пригожиным ЧВК Вагнера получила от российских властей 858 миллиардов рублей. Об этом в эфире программы «Вести недели» на «России 1» сказал пропагандист Дмитрий Киселев. Озвученная им цифра в 10 раз больше той, которую недавно называл Путин.

По словам Киселева, ЧВК Вагнера получила 858 миллиардов рублей в рамках контрактов, заключенных с государством. Он добавил, что власти также заплатили холдингу Евгения Пригожина «Конкорд» 845 миллиардов рублей. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сказал Киселев. За какой срок Пригожин получил эти деньги, он не уточнил. 

27 июня Владимир Путин впервые публично признал, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством. По его словам, только за последний год наемники получили от российских властей 86,3 миллиарда рублей. Еще более 110 миллиардов пошли на страховые выплаты. Путин добавил, что компания «Конкорд» заработала 80 миллиардов рублей на поставках продуктов питания в армию.  

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