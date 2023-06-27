Бывший преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаила Белоусов стал фигурантом дела о реабилитации нацизма. Об этом со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета сообщает издание 78.ru.

По версии следствия, 22 февраля во время заседания студенческого совета Белоусов «отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны», а также говорил про фальсификацию истории.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбудили 26 июня. Сам Белоусов сказал изданию, что ему ничего об этом неизвестно.

Михаила Белоусова уволили из СПбГУ в начале июня. Комиссия по этике ученого совета университета пришла к выводу, что преподаватель «оскорбил память погибших при исполнении воинского долга».

1 апреля 2023 года в Украине погиб студент второго курса СПбГУ 21-летний Федор Соломонов — он поехал на фронт добровольцем. Преподаватель Белоусов «вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента», — говорится в сообщении Комиссии по этике.

Из СПбГУ за антивоенную позицию отчислили несколько студентов. Все они поддерживали экс-доцента университета Белоусова. В университете тогда заявили, что высказывания против войны в Украине нарушают кодекс учебного заведения, «несовместимы со статусом студента» и могут стать основанием для отчисления.

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