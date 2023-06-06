В СПбГУ антивоенную позицию назвали «несовместимой со статусом студента»

Комиссия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по этике постановила, что высказывания против войны в Украине нарушают кодекс учебного заведения, «несовместимы со статусом студента» и могут стать основанием для отчисления. Об этом пишет студенческое издание «Лупа и Пупа».

По его данным, за последние несколько дней в СПбГУ комиссия по этике рассмотрела дела десяти студентов, которые «стали участниками скандала с антивоенными высказываниями экс-доцента университета Белоусова». Их обвиняют в том, что они якобы «иронизировали» над смертью студента Федора Соломонова, который добровольцем отправился на войну в Украине.

3 мая из Санкт-Петербургского государственного университета уволили доцента Института истории Михаила Белоусова. Комиссия по этике ученого совета университета также пришла к выводу, что преподаватель «оскорбил память погибших при исполнении воинского долга».

Ранее в российских телеграм-каналах распространился скриншот переписки Белоусова, в котором он написал, что «открытое одобрение рашизма омерзительно». После этого провластные блогеры начали призывать к увольнению преподавателя и его уголовному преследованию. А студентам, которые поддержали Белоусова, начали поступать угрозы в соцсетях.

Позднее на Белоусова составили протокол о «дискредитации» российской армии, пишет Медиазона, но суд не оштрафовал его «в связи с истечением сроков давности».

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