Из СПбГУ уволили преподавателя, который высказался против войны в Украине

Из Санкт-Петербургского государственного университета уволили доцента Института истории Михаила Белоусова, сообщается на сайте учреждения. Преподаватель критиковал войну в Украине.

В Комиссию по этике СПбГУ обратился проректор по безопасности Дмитрий Грязнов. Он попросил проверить публикацию Белоусова в соцсетях, где тот высказался о войне в Украине. Комиссия по этике ученого совета университета пришла к выводу, что преподаватель «оскорбил память погибших при исполнении воинского долга».

1 апреля 2023 года в Украине погиб студент второго курса СПбГУ 21-летний Федор Соломонов — он поехал на фронт добровольцем. Преподаватель Михаил Белоусов «вместо того, чтобы почтить память нашего универсанта, проявить нормальные человеческие чувства, посчитал уместным иронизировать над произошедшим, порочить память студента», говорится в сообщении Комиссии по этике. «В данном случае речь идет о нарушении моральных и нравственных устоев личности», — решили члены комиссии.

Ранее в телеграм-каналах появился скриншот одного из сообщений Белоусова, в котором он написал, что «открытое одобрение рашизма омерзительно». После этого провластные блогеры начали призывать к увольнению преподавателя и его уголовному преследованию.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский назвал ситуацию с Белоусовым «безобразной и нетерпимой». Он сказал, что ни преподаватель, ни его студенты «не могут похвастаться какими-либо серьезными достижениями в учебе и в научной деятельности», и что «здесь не видно ни совести, ни исторического знания, ни университетской чести».

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