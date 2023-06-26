В Ленинградской области неизвестные закрасили фасад магазина, который его владелец исписал антивоенными лозунгами

В селе Русско-Высоцкое Ленинградской области неизвестные закрасили фасад магазина предпринимателя Дмитрия Скурихина, который он исписал антивоенными лозунгами. Об этом сообщает «Дождь».

Фото: «Дождь»

На записи с камер наблюдения, которую опубликовал телеканал, видно как пятеро мужчин закрашивают фасад магазина красной краской. Еще двое снимают все происходящее на видео, а один из них, вероятно, следит за появлением охраны или случайных прохожих. Почти все они носили черные кепки, а их лица были закрыты черными медицинскими масками.

Дмитрий Скурихин стал первым россиянином, на которого параллельно завели сразу два уголовных дела о «дискредитации» российской армии. Так, первое возбудили в сентябре 2022 года. Поводом стала фотография магазина с антивоенными надписями, которую Скурихин выложил в сеть, а также его антивоенный пост. Суд назначил предпринимателю запрет определенных действий.

Второе уголовное дело на Скурихина завели в 2023 году. В годовщину начала войны, он выложил фотографию с плакатом «Прости, Украина», сделанную на фоне его магазина. 26 февраля Ломоносовский районный суд Ленинградской области отправил предпринимателя под арест. В конце апреля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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