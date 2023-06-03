Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края, должны были судить в США, но «сербская мафия» помогла ему сбежать из-под ареста, и теперь он на свободе в России. «Холод» рассказывает, кто такой Артем Усс, за что его преследуют и как ему удалось бежать.

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22 марта в полицейском участке Милана сработала сигнализация с электронного браслета 40-летнего россиянина Артема Усса. Он уже четыре месяца находился под домашним арестом.

Приехав на виллу в пригороде Милана, где жил Усс, полицейские уперлись в запертую бронированную дверь, из-за которой доносились звуки работающего телевизора. Чтобы вскрыть ее, им пришлось вызывать пожарную бригаду. Но, попав внутрь, полиция обнаружила, что Усс срезал с ноги свой электронный браслет — самого россиянина на вилле не было.

Артем Усс — владелец компаний в России, Италии и Германии и сын на тот момент губернатора Красноярского края Александра Усса. Полиция Италии задержала его осенью 2022 года в аэропорту Милана по запросу США: американские власти обвинили его в отмывании денег, обходе санкций и контрабанде нефти. Россиянину грозило до 30 лет тюрьмы.

Побег Усса стал дипломатической проблемой для властей Италии: под домашним арестом Артем Усс ждал, пока суд Милана решит, выдавать ли его властям США. За день до побега, 21 марта, судья согласился на экстрадицию.

Спустя две недели после исчезновения Артем Усс объявил, что находится в России. О деталях побега он не рассказал, но уточнил, что на протяжении этих «драматичных дней» рядом с ним были «сильные и надежные люди».

Кто организовал побег

Как именно Уссу удалось сбежать, оставалось загадкой почти два месяца. В первые дни после побега итальянская пресса предполагала, что он улетел из Италии на частном джете; по другой версии, он покинул страну, сменив несколько автомобилей, пересек границы нескольких европейских государств, используя с поддельные документы, а помогала ему группа из шести-семи человек. Издания La Repubblica и Corriere Della Serra писали: власти Италии не исключают, что блиц-операцию по исчезновению Артема Усса организовали российские спецслужбы.

Но 31 мая газета The Wall Street Journal выяснила: в организации побега Артема Усса принимала участие «криминальная группировка» из Сербии. По данным американских журналистов, бизнесмен действительно покинул Италию на машине, сменив ее по пути. Он пересек границы нескольких стран и вылетел в Москву из Сербии. Агенты российской разведки, по данным WSJ, не принимали непосредственного участия в организации побега, посчитав, что риски слишком высоки.

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Зачем Усс нужен США

Отец Артема Усса Александр — человек с богатой политической биографией: он стал членом Совета Федерации еще в 1993 году и с тех пор успел побывать на многих должностях в Красноярском крае. Руководить регионом он стал в 2017 году, а по итогам 2018 года оказался самым богатым губернатором в России; штаб Навального в Красноярске оценивал состояние его семьи в 1,5 миллиарда рублей. Бизнесом занимался и сын губернатора Артем: ему принадлежит доля в добывающей компании «Сибуголь».

Но внимание властей США привлекла другая компания, долей в которой владел Артем Усс, — зарегистрированная в Германии Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). По версии американской прокуратуры, эта компания покупала в США военные и секретные технологии двойного назначения — то есть товары, которые можно использовать не только в мирных целях, но и при создании оружия. Эти технологии компания Артема Усса якобы поставляла российским компаниям, связанным с оборонным комплексом.

В американской прокуратуре заявили, что в российской военной технике, которую захватывали украинские войска во время войны, обнаруживались компоненты, произведенные в США. Из-за этого Артема Усса обвинили в обходе санкций: США запретили поставлять российским компаниям, связанным с оборонным сектором, товары двойного назначения.

Усса также обвиняют в контрабанде нефти, добытой в Венесуэле. По данным американской прокуратуры, Артем Усс вместе со своим партнером по NDA Юрием Ореховым якобы покупали нефть у венесуэльской государственной компании PDVSA, на которую США в 2019 году тоже наложили санкции, и продавали ее Китаю. По документам контрабандная нефть проходила как «зеленый горошек» и «рис-сырец», а Венесуэлу предприниматели называли кодовым словом «Диснейленд».

Контрабандную нефть поставляли не только в Китай, но и в Россию. Одним из покупателей венесуэльской нефти власти США называют «российскую алюминиевую компанию, которая контролируется олигархом, находящимся под санкциями». Под это определение подходит компания «Русал» миллиардера Олега Дерипаски: сам он находится под санкциями, и в 2018 году он вышел из совета директоров компании, чтобы вывести ее из-под удара. В «Русале» утверждают, что не имеют отношения к описанным прокуратурой США преступлениям.

На момент, когда США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA, с ней тесно сотрудничала компания «Роснефть». Летом 2022 года отец Артема Усса Александр вошел в совет директоров «Роснефти». Когда стало известно об обвинениях в адрес Артема Усса, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов предполагал, что «после того как PDVSA попала под санкции, они перешли в теневую зону, придумали теневую схему [сотрудничества]», которую и реализовывал сын красноярского губернатора.

Дело на Усса завели и в России

Оказавшись в России, Артем Усс радостно заявил: в ситуации, когда западные страны «играют без правил» в отношении россиян, оказаться на родине, пусть и таким «нестандартным путем», — это победа. В тот же день бизнесмен добровольно явился к следователю в МВД Москвы. В России в отношении Артема Усса тоже было возбуждено уголовное дело — по статье об отмывании денег.

Это уголовное дело Следственный комитет возбудил вскоре после того, как итальянские полицейские задержали Артема Усса по запросу США. Мещанский суд Москвы даже заочно арестовал его на два месяца. После этого российские власти — параллельно с американскими — тоже направили в суд Милана запрос на экстрадицию. Сам Артем Усс просил суд выслать его именно в Россию.

Это не первый раз, когда российские правоохранительные органы возбуждают уголовные дела в отношении людей, которых преследуют за рубежом. Таким образом они пытаются добиться, чтобы россиян вернули на родину. Так произошло, например, в истории с хакером Евгением Никулиным, которого в 2016 году арестовали в Праге по запросу США. Российские власти возбудили в его отношении дело о мошенничестве и на этом основании требовали его экстрадиции, но суд принял решение выдать его США. А вот в случае с экс-главой Минатома Евгением Адамовым, которого по запросу США задержали в Швейцарии в 2005 году, России удалось добиться своего. Тогда Генпрокуратура возбудила дело о мошенничестве и превышении полномочий, и швейцарский суд согласился выдать его России. В США Евгению Адамову грозило до 60 лет тюрьмы; российский же суд приговорил его к 5,5 годам условного срока.

Артем Усс тоже пока избежал лишения свободы. Под арест его отправлять не стали: меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Спустя две недели после того, как Артем Усс объявился в России, его отец подал в отставку с поста главы Красноярского края. Александр Усс заявил, что ему поступило предложение работы на федеральном уровне: он станет членом Совета Федерации от региона. О побеге своего сына из-под домашнего ареста в Италии Александр Усс говорил с гордостью: «Где-то внутренне я был убежден, что и справедливость на свете есть, и Артем — сибиряк, поэтому выдержит эти испытания и обязательно вернется на родину».