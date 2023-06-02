ФСБ и Z-активисты разгромили одну из лучших школ России

Более 25 лет в пермской школе № 12 действовала программа обмена с Германией: в Россию приезжали носители языка, уроки проводились на двух языках, а у учеников была возможность сдать экзамен и получить немецкий диплом. В марте 2023 года в школу, прямо на экзамен немецкого, пришли с проверкой сотрудники ФСБ: они требовали от директора переводить все, что говорят школьники, а немца, принимавшего экзамен, депортировали из России. Спустя два месяца международную программу закрыли, но на этом проблемы у школы не закончились: учителю истории и отцу одного из учеников не понравилось, что в школе не дают проводить встречи с военными и другие «патриотические» мероприятия. Как война привела к разгрому одной из лучших школ России — в материале «Холода».

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Пермская школа № 12 — одна из немногих в России, где у учеников была возможность получить немецкий языковой диплом и поступить с ним в вузы Германии без дополнительных экзаменов. В 1992 году правительства России и Германии заключили соглашение о культурном сотрудничестве, в котором договорились преподавать русский и немецкий в школах обеих стран. Благодаря этому соглашению в 1997 году в школу № 12 начали приезжать учителя из Германии и заработала программа обмена.

«У нас без ложной скромности одна из лучших лингвистических школ в стране. С великолепным контингентом учащихся, с профессиональным коллективом педагогов. Почти половина выпускников заканчивает школу с сертифицированным уровнем немецкого языка В2 и С1, то есть могут свободно говорить и писать на немецком на любые темы», — рассказывала директор школы Елена Ракинцева.

«Немцы приезжали каждый год: не только преподаватели, которые принимают экзамены (сдаются в девятом и 11-м классе. — Прим. “Холода”), но и просто волонтеры. Они жили в семьях учеников и проводили с ними разные мероприятия, — говорит бывшая учительница школы, попросившая об анонимности. — У детей никогда не возникало ощущения, что они учат мертвый язык, который им негде практиковать. Те, кто мог себе это позволить, выезжали в Германию: седьмой класс — на две недели, девятый — на месяц, в десятом отправляли на полгода, но практика была для всех, даже для детей, у которых нет финансовой возможности поехать в Германию». Она говорит, что обмен финансировался частной благотворительной инициативой Gastschüler in Deutschland, а Россия деньги на это не выделяла: «В 2010 году, когда я ездила по программе как школьница, немецкая сторона оплачивала перелет, страховку, еду и пребывание там».

За все время существования программы у школы ни разу не возникало проблем, сказали «Холоду» бывшая и работающая в школе сейчас (она тоже попросила об анонимности) учительницы. Проблемы появились, когда началась война в Украине.

Экзамен с ФСБ

В марте 2023 года ученики девятого класса сдавали языковой экзамен по немецкому языку. Тогда прямо на экзамен пришли сотрудники ФСБ, рассказала «Холоду» одна из учительниц, которая узнала об этом от своих коллег и родителей школьников. «Экзамен принимала сторона Германии. Во время него, когда дети читали свою тему и отвечали, сотрудник ФСБ требовал от директора, чтобы ему все переводили: что говорят дети, что говорит немецкий преподаватель. Дети, конечно, молодцы: выдержали это и экзамен сдали, но на этом все не закончилось», — рассказывает учительница.

На следующий день, говорит она, школьники вместе с учителями и немцем, принимавшим экзамен, отправились на экскурсию в Кунгурскую ледяную пещеру. С ними поехал и сотрудник ФСБ. «Он требовал, чтобы он находился в той же машине, что и человек из Германии», — говорит учительница. После той поездки в школе, по ее словам, появились слухи, что экзамен по немецкому языку ученики сдавали в последний раз. Немца депортировали из страны, говорят учителя, с которыми пообщался «Холод».

Директор школы Елена Ракинцева сказала в недавнем интервью (на звонки «Холода» она не ответила), что сотрудники ФСБ заранее предупредили ее, что придут в школу: «Я им объяснила, что координаторы Центрального управления по делам школьного образования при консульстве Германии в Екатеринбурге уже 20 лет приезжают к нам, чтобы председательствовать на устных языковых экзаменах». Депортация гражданина Германии, сказала она, никак не связана со школой. «Полагаю, это произошло в рамках вынужденного сокращения штатов посольств России и Германии (в апреле 2023 года представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия высылает более 20 немецких дипломатов; в конце мая МИД Германии сообщил, что Россию будут вынуждены покинуть сотни немецких госслужащих. — Прим. “Холода”)», — сказала директор.

Как рассказал один из школьников, сотрудники ФСБ могли прийти на экзамен именно из-за немца. По его словам, силовики изучали презентации в PowerPoint, а некоторых его одноклассников снимали на видео. До этого, в декабре 2022 года, языковой экзамен сдавали одиннадцатиклассники и внимания силовиков это не привлекло, говорит «Холоду» учительница.

Однако разговоры о том, что языковая программа будет остановлена, были еще в 2022 году, сказала «Холоду» мама одного из учеников школы, попросившая об анонимности: «Учителя говорили, что из-за войны двойное образование может стать невозможным и, если ничего не изменится, отношения [между странами] не восстановятся, немецкая программа закроется».

В конце мая директор Елена Ракинцева подтвердила, что сейчас программа действительно закрыта.

«Работаем, братья и сестры»

Внимание со стороны ФСБ — не единственная проблема, с которой столкнулась школа после начала войны. В мае 2023 года в телеграм-канале «Прикамские витязи» появился пост о том, что в школе № 12 «руководство отказывается проводить “Разговоры о важном” с участием бойцов СВО и втыкает палки в колеса учителям, которые проявляют инициативу и пытаются проводить патриотические мероприятия». Этот телеграм-канал был создан в сентябре 2022 года «для освещения хода СВО и проблем, связанных с мобилизацией», но позже «переформатировался в городской паблик патриотической направленности в противовес либеральным каналам». К его созданию может быть причастен член одной из местных ветеранских организаций. В апреле после сообщений этого канала в Перми отменили концерт «Ночных снайперов».

Как рассказал администратор канала, пост с критикой школы появился после того, как ему пожаловались родители учеников (кто именно — он не сообщил): «Организовать встречу с участником СВО предложили родители. И только тогда, когда им было отказано, они обратились ко мне для освещения ситуации».

«Прикамские витязи» пришли в школу 19 мая. «Директор школы оказался в отпуске (надеюсь, что этот отпуск закончится увольнением), и его интересы представляла замдиректора. Эта дама пропитана ненавистью к патриотизму, к СВО и курсу нашего государства. <...> Я с первых минут общения понял, что перед нами сидит самый настоящий враг. Враг коварный и жестокий, который всем сердцем ненавидит все, что нам дорого», — говорилось в посте.

Фото: МАОУ СОШ №12

Как выяснил «Холод», к ним на встречу пришел и отец одного из учеников пятого класса Александр Миронов, который, по рассказам учителей, воевал в Чечне или Афганистане. «Устроил скандал, орал матом, всячески выражал поддержку СВО и требовал того же от школы», — пересказала происходящее бывшая школьная учительница, которая узнала об этом от бывшей коллеги. «Холод» связался с Мироновым, но тот не стал отвечать на вопросы и положил трубку. Под постом «Прикамских витязей» о школе он написал: «Работаем, братья и сестры. Огромная благодарность ребятам из вашего телеграм-канала. Победа будет за нами».

Также «Прикамские витязи» рассказали, что к ним «подбежала» одна из учительниц и «в слезах рассказала, что ей жестко надавали по рукам за ее инициативу по сбору книг для детей Донбасса и за ее позицию в целом». «Настоящего педагога мы берем под свою защиту и будем до последнего биться с предателями нашего государства. <...> Низкий поклон департаменту образования за правильную позицию и оперативную реакцию. <...> Если вы испытываете давление из-за своей патриотической позиции, если вас угнетают за любовь и служение Родине, то ни в коем случае не молчите, сообщайте нам. Мы — настоящие патриоты России — дадим вам поддержку и защиту», — говорилось в посте.

Учитель, о котором идет речь в посте «Прикамских витязей», — 68-летняя преподавательница истории Людмила Заякина. В феврале 2023 года издание «Пермь 36,6» рассказывало, как в 12-й школе учеников второго класса привлекли к патриотической акции: «Дети своими руками (а правильнее будет сказать, своими сердцами) пишут письма бойцам. Ребята их украсили рисунками, георгиевскими ленточками. Очень приятно, что за детским почерком идут нежные слова родителей. А сколько книг принесли для детских домов Донецка». Эту акцию проводила именно Людмила Заякина. После того как об этом узнала директор школы Елена Ракинцева, рассказала одна из школьных учительниц, она собрала совещание и сказала на нем: «Не бегите вперед паровоза. Не было никакого приказа это делать».

Как сказала Ракинцева, на одном из совещаний начальник департамента образования Перми Анна Деменева «довела до руководителей школ устное распоряжение о том, что любые инициативы, связанные со сбором подарков или написанием писем и открыток для участников СВО, возможны только после согласования с городской администрацией или с администрацией губернатора Пермского края».

«Интерпретировала учительница мои слова просто неверно или сделала это умышленно — судить ей. В нашем коллективе ценятся плюрализм мнений, самостоятельное принятие решений всеми участниками образовательных отношений и умение нести ответственность за них. В школе никто ничего не запрещает, в том числе детям, если, и я снова повторяю ту же мысль, это не запрещено законом», — добавила Ракинцева.

Заякина подтвердила «Холоду», что действительно организовывала сбор книг для детей Донбасса и отправку писем военным. «Писали и приносили литературу кто считал для себя нужным», — сказала она. По ее словам, письма школьники писали дома с родителями. Сколько именно писем и зачем их нужно было писать, она не пояснила, но сказала, что в Донбасс она отправила восемь больших коробок книг, после чего отказалась отвечать на вопросы «Холода».

Чем в итоге закончилась проверка департамента, неизвестно. «Не было никакого педсовета. Все очень тихо, но слухами полнится. Есть напряжение, особенно после прихода ФСБ», — говорит одна из учительниц.

Любовь и дружба вместо войны

Директор Елена Ракинцева настаивала на том, что школа — вне политики, рассказывает одна из педагогов. «Она отказалась организовать отряды “Юнармии” (военно-патриотическое движение, созданное в 2016 году по инициативе Минобороны. — Прим. “Холода”). На всех совещаниях четко говорила: “Мы имеем право на свое мнение”. “Разговоры о важном” (их ввели в школах в сентябре 2022 года. — Прим. “Холода”) велись, но мы могли изменить план и поднимать свою тему — о любви, дружбе, милосердии — и не затрагивать войну ни в каком ключе», — говорит она.

«Очень важно не вызвать гражданское противостояние в обществе, в том числе и в школе. И если мы примем одну сторону, проигнорировав мнение другой, то в конечном счете получим в наших школах бойцовские клубы. Где будут идти стенка на стенку, где будет прав тот, у кого больше силы или больше поддержки», — говорила сама Ракинцева.

По словам одной из учительниц, большинство педагогов школы занимают антивоенную позицию. Около 10 из них планируют уволиться из-за того, что не знают, как продолжать работу в таких условиях. Директор школы пока публично не объявляла о своем уходе, но учителя уверены, что остаться ей не позволят: «Весь департамент четко знает, что у директора антивоенная позиция. Не тот человек, который им нужен».

31 мая в школе прошло собрание управляющего совета, на котором родители, учителя и директор обсуждали сложившуюся ситуацию. На нем Елена Ракинцева и «ключевые учителя» сказали, что не смогут продолжать работать в школе, следует из письма, которое распространили среди родителей учеников (есть у «Холода», текст письма также опубликовали «Прикамские витязи»). В письме говорится, что родители решили не оставлять «без участия и защиты учителей и школу» и будут обращаться в «соответствующие инстанции». Утром 1 июня на заборе школы появились плакаты в поддержку учителей. На одном из них было написано детским почерком: «Мы любим нашу школу такой, какая она у нас есть! Не уходите, пожалуйста».