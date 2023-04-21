Завербованные на войну заключенные рассказали The New York Times, что в ЧВК «Вагнер» им обещали препараты от ВИЧ, которые они не получали в колонии. Некоторые из них получили препараты, попав в украинский плен. «Холод» рассказывает, о чем стало известно из разговоров журналистов с российскими пленными.

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Заключенные с пометками

По данным главы фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, с лета 2022 года на войну в Украину были завербованы около 50 тысяч российских заключенных. Это примерно 10% от всех осужденных в стране. Романова отмечает, что в российских колониях широко распространены ВИЧ, гепатит С и туберкулез — как минимум одно из этих заболеваний есть примерно у каждого третьего заключенного.

В украинской военной разведке говорят, что ВИЧ заражены около 20% российских солдат, набранных из колоний. У многих из них обнаружили на руках красные и белые резиновые браслеты. Эта пометка означает, что человек инфицирован одним из заболеваний, — носить эти браслеты обязательно, чтобы предупреждать сослуживцев в случае ранения.

ВИЧ-положительным россиянам, попавшим в плен, в Украине предоставляется противовирусная терапия, пишет The New York Times.

Все вместе, здоровые и больные

Бывший заключенный Евгений, воевавший в составе ЧВК «Вагнер», рассказал изданию, что был ранен за месяц до того, как попал в плен — тогда в России медперсонал оказал ему необходимую помощь, но проигнорировал красный браслет на его руке, сигнализировавший об инфицированности. «Никаких условий для ВИЧ-инфицированных не было. Лечили всех вместе, здоровых и больных», — сказал он. Другой бывший заключенный, 31-летний Вадим, в разговоре с изданием подтвердил, что в «хаосе боя» браслеты мало что значат.

Еще один бывший заключенный, вступивший в ЧВК «Вагнер», 42-летний Руслан, отсидел за торговлю наркотиками один год из назначенных 11. По его словам, в колонии он получал лекарства для профилактики ВИЧ, но они не работали, и Руслан опасался за свою жизнь.

В прошлом году он несколько недель провел в постели из-за пневмонии. В декабре Руслан вступил в ЧВК «Вагнер», в январе на сборах снова перенес пневмонию, но в легкой форме. Через месяц его отправили на штурм под Бахмут, после чего он попал в плен.

Руслан поддерживает политику Евгения Пригожина по набору ВИЧ-положительных заключенных на фронт и говорит, что согласился пойти на войну ради второго шанса на свободу и лечение.

ВИЧ-положительный пленный Тимур рассказал журналистам, что в России его приговорили к 10 годам лишения свободы за торговлю наркотиками. По его словам, врачи в колонии тоже давали ему неэффективные препараты для борьбы с вирусом. Тимур готовился к тому, что не доживет до конца срока, а в декабре согласился вступить в ЧВК «Вагнер» и провести шесть месяцев на фронте — в обмен на помилование и предоставление противовирусных препаратов.

По его словам, большинство его сослуживцев погибли в первый же день, когда их отправили штурмовать Бахмут. «Я понял, что у меня будет либо быстрая, либо медленная смерть. Я выбрал быструю», — сказал Тимур.