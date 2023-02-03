В октябре 2022 года экоактивиста Аршака Макичяна, двух его братьев и отца лишили гражданства. 1 февраля 2023 года в Московском областном суде рассматривали апелляцию по этому делу — Макичяны ее проиграли. В этот же день семью заставили покинуть Россию. «Холод» объясняет, как это случилось.

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Кто такие Макичяны, которых лишили гражданства?

Это экоактивист Аршак Макичян — участник экологического движения Fridays for Future, основанного Гретой Тунберг, его старший брат Армен Макичян, получавший за успехи в вузе президентскую стипендию, а также младший брат Гагик Макичян — он, как и Аршак, раньше представлял Россию на международных музыкальных конкурсах.

Также гражданства лишили отца Аршака, Армена и Гагика — Артура Фрунзиковича. Он приехал в Россию из Армении в середине 1990-х годов и в 2002 году получил российское гражданство. Его сыновья приобрели гражданство немного позже — в 2004 году.

Гражданства другой страны у отца и трех братьев нет.

Как власти объясняют преследование Макичянов?

Как пишет «Адвокатская улица», в 2006 году Артуру Фрунзиковичу исполнилось 45 лет — он должен был получить новый паспорт. В миграционном органе ему сообщили, что в 2002 году его документ был выдан с нарушениями, потому что МВД потеряло его личное дело (когда именно — не ясно). Артуру Фрунзиковичу предложили либо судиться с МВД, либо заново оформить российское гражданство. Мужчина выбрал второй вариант и получил новый российский паспорт.

История неожиданно получила развитие в 2022 году, когда прокуратура через суд потребовала признать, что Макичян и его сыновья приобрели российское гражданство не так, как нужно было по процедуре. Прокурор настаивает: паспорт 2002 года у него был изъят, а в 2021-м был признан «выданным с нарушением». Согласно такой версии, Артур Фрунзикович не был гражданином России с 2002 по 2007 год, а в 2004 году, запрашивая гражданство для своих сыновей, «сообщил о себе заведомо ложные сведения». Тот факт, что мужчина якобы сообщил властям «заведомо ложные сведения», лишил его права еще раз подаваться на российское гражданство. На основании этого прокурор попросил аннулировать и паспорт 2007 года.

Юристы «Первого отдела», работающие с семьей Макичянов, называют эту причину надуманной, а сам Макичян убежден, что на самом деле его и его семью лишили гражданства из-за его оппозиционной деятельности. Помимо экологического активизма, в 2021 году он пытался баллотироваться на выборах в Госдуму, а после вторжения России в Украину вместе с супругой выходил на протесты против войны. Аршак называет лишение гражданства новым инструментом репрессий. «Многие скажут, что я должен радоваться, так как формально перестал быть частью государства, которое насилует и убивает женщин и детей в Украине, оккупирует 20% Грузии, пытает своих граждан. Но российское государство — это не вся Россия. И я не могу перестать быть частью страны, которую люблю» — так Аршак прокомментировал это решение.

Как семью заставили покинуть Россию?

1 февраля в Московском областном суде рассматривали апелляцию по решению о лишении Артура Фрунзиковича и двух его сыновей российского гражданства. Но решение суда по итогам заседания не изменилось, а Артура Фрунзиковича задержали прямо на выходе из суда в Красногорске. Его увезли в отдел МВД по вопросам миграции. Адвоката Ольгу Подоплелову при этом оттолкнули от машины и не позволили ей поехать со своим подзащитным. Позднее сотрудники ФСБ задержали в Москве Гагика Макичяна — и также привезли его в Красногорск.

В отделении им выдали постановление о запрете на въезд в Россию. Причем срок этого запрета не указан — это означает, что семья никогда не сможет вернуться в страну. Артура Фрунзиковича уведомили о том, что он должен покинуть страну в течение трех дней и что его сын Гагик не имеет права находиться в России уже со 2 февраля.

По словам адвокатов, в документах также говорилось, что решение о запрете на въезд в Россию для семьи было принято в ФСБ.

Почему это прецедентное дело?

Юристы «Первого отдела» говорят, что российские власти, похоже, перенимают советскую практику лишения «неугодных» гражданства, хотя Конституция не позволяет этого сделать.

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«Первый отдел» отмечает, что пока в таких случаях речь идет о «натурализованных» россиянах — тех, кто получил гражданство не по праву рождения. Как показывает дело Макичянов, это касается и тех из них, кто прожил в России практически всю жизнь.

В ООН уже обратили внимание на эту ситуацию. «Я слышу тревожные новости о том, что российское гражданство Аршака Макичяна было аннулировано, а его отец и брат были задержаны полицией сегодня в России. Я обеспокоена тем, что это может быть местью за его правозащитную деятельность в связи с изменением климата и против войны в Украине», — сказала 1 февраля Мэри Лоулор, спецдокладчица ООН по вопросу о положении правозащитников.

Юрист Максим Оленичев, работающий с Макичянами, говорит, что продолжит работать с ними — несмотря на то, что они уже не в России.