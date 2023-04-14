В апреле этого года в соцсетях стали обсуждать массажиста по имени Виталий: якобы он позволяет себе трогать клиенток за интимные места и вести разговоры о сексе. Оказалось, что некоторые девушки, которые воспользовались его услугами, рассказывали о харассменте с его стороны еще осенью 2022-го. «Холод» поговорил с клиентками Виталия, узнал мнение его самого и рассказывает о ситуации.

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27-летняя блогерка Марго Куля в 2022 году переехала из Санкт-Петербурга в Батуми. В инстаграме она случайно наткнулась на профиль массажиста Виталия Эйдельмана. В сентябре она записалась к нему на сеанс: у Марго не было сомнений в профессионализме массажиста. При встрече она сразу заметила, что Виталий пытается активно расположить ее к себе: «Он задавал много вопросов вроде “Какой вы хотите массаж?”, “Какой эффект вы хотите получить?”, “Какую интенсивность предпочитаете”?».

Поначалу все было «комфортно и заботливо». Но в какой-то момент, по словам Марго, Виталий стал задирать ей трусы. «Я часто хожу на массаж и знаю, как его делают, поэтому подумала, что это странно. Зачем он подкручивает то, что подкручивать не надо? Он начал мять ягодицы, но не касаясь анального отверстия, — рассказывает Марго. — Теперь я понимаю, что массировать настолько близко к анальному отверстию в принципе ненормально. Потом его рука скользнула по моим половым губам. Я рефлекторно дернулась: сжала ноги и подняла вверх пятку. Видимо, он понял, что со мной такая история не пройдет, и продолжил делать обычный массаж. Виталий хороший массажист. Но это не оправдывает того, что он сделал».

Марго заплатила Виталию за этот сеанс и сказала, что он понравился ей как массажист и что она хочет прийти к нему еще раз, но не поняла, «зачем было это движение [возле ее интимных зон]». По словам девушки, Виталий, услышав вопрос, замялся и не знал, что сказать. После паузы он произнес: «Мне показалось, вам это необходимо». Виталий добавил, что делает так не со всеми клиентами, — Марго подумала, что он считает, что таким образом делает ей комплимент.

После массажа, признается Марго, она чувствовала отвращение, а также ей было дискомфортно в районе половых губ — там, где прикасался Виталий. «Я думала, что больше не смогу ходить на массаж к мужчинам и вообще доверять массажистам. Я человек слабой чувствительности, поэтому у меня не было истерики и слез, однако я была шокирована, — вспоминает Марго. — Я понимала, что он охренел, и не понимала, какого черта я ему заплатила. Никогда не думала, что попаду в такую ситуацию». Сейчас, говорит Марго, она уверена: дискомфорт во время массажа означает нарушение личных границ.

Вскоре после этого Марго отметила Виталия в своих сториз в инстаграме и рассказала о нем в каналах, где общаются релоканты в Батуми. По словам Марго, он извинился перед ней в личных сообщениях и сказал, что «ничего такого не имел в виду».

Тем не менее Марго попросила своего мужа позвонить Виталию: «Вероятно, он делает такое со многими девушками. Может быть, мужчина сможет его приструнить». Мужу Марго Виталий сказал, что у того есть психологические проблемы и ему нужно лечиться, а также вернул деньги за сеанс. Тогда 15 сентября 2022 года Марго выложила уже не сториз, а пост в инстаграме и рассказала там свою историю.

Бодихилер

Марго оказалась первой девушкой в Батуми, которая публично рассказала о домогательствах на сеансах массажа у Виталия. Через какое-то время он, видимо, переехал в Тбилиси: в начале апреля 2023 года в аккаунтах и чатах уже этого города стали появляться похожие истории о нем.

9 апреля авторка канала meetmein Tbilisi Маша собрала в одном посте несколько рассказов девушек, которые пользовались услугами Виталия и столкнулись с харассментом. Согласно этому посту, Виталий предлагал девушкам заняться сексом, ​​«стимулировал интимные зоны» и мастурбировал им. В комментариях многие из девушек, которые тоже ходили на массаж к Виталию, подтвердили, что он нарушает допустимые границы. Однако были и те, кто утверждал, что не сталкивался с такими ситуациями у Виталия.

Сейчас в инстаграме Виталия Эйдельмана почти тысяча подписчиков. В описании он называет себя ​​«бодихилер» и рассказывает о «500+ довольных клиентов в Тбилиси». Час массажа у Виталия стоит 130 грузинских лари (это примерно 4200 рублей).

Большинство публикаций посвящены массажу: Виталий регулярно снимает клиенток (мужчин на фотографиях нет) и в описании поста рассказывает о разных практиках. На фото в одной из последних публикаций Виталий массирует девушку без трусов — на это обратили внимание подписчики. ​​«Да, некоторым клиентам удобнее так на массаже», — ответил Виталий и закрыл комментарии к посту. Сейчас под всеми последними постами Виталия комментарии закрыты.

БДСМ-практики

30-летняя Катя (фамилию она просила не называть) узнала о Виталии тоже через инстаграм. Она пошла к нему в конце октября 2022 года. Всего у Кати было четыре сеанса массажа. Первый прошел хорошо: Виталий вежливо спросил, какие у нее личные границы, и узнал ее пожелания по массажу. Виталий, вспоминает Катя, после сеанса также постучал в дверь перед тем как войти, чтобы убедиться, что она оделась. Катю даже немного смутило, насколько Виталий старался создать «нарочито профессиональное» впечатление: «Он подчеркивал, что с большим уважением [относится] к женскому телу, что он стирает полотенца и все дезинфицирует. Когда он проминал ягодицы, он вслух проговаривал: “Сейчас я подогну трусы”. Мне такой явный акцент на этом показался странным».

После второго массажа Виталий, по словам Кати, уже быстрее зашел в комнату, когда она переодевалась: он списал это на нехватку времени перед следующим клиентом. Помимо этого, во второй раз проблем тоже не было. После третьего сеанса Виталий предложил Кате выпить кофе. Ей это показалось странным, но она согласилась: «В кофейне все было нормально вплоть до того момента, когда он решил обсудить со мной секс. Он сказал, что у него не сильно реализована сексуальная часть и он пытается раскрыть свою сексуальность. В ответ на это я рассказала ему про секс-позитивное комьюнити в Тбилиси и про обнимательные вечеринки, которые проводит моя подруга». Катя также рассказала Виталию, что в 14 лет столкнулась с харассментом со стороны массажиста, поэтому она боится массажистов-мужчин и пытается проработать этот страх.

Вскоре Катя записалась на еще один массаж: «В четвертый раз массаж в определенный момент стал очень сексуализированным. У меня было ощущение скорее сексуальных поглаживаний, а не массажа. Я перестала чувствовать себя в безопасности, мое тело странно реагировало. Краем глаза я заметила, что у Виталия эрекция, и сильно напряглась». По словам Кати, после массажа Виталий обычно оставляет клиентов полежать в одиночестве и помедитировать. Но тогда перед этой частью сеанса он подошел к ней и спросил, не хочет ли она попробовать с ним БДСМ-практики.

Катя говорит, что ее словно парализовало: «У меня нехорошо выстроен механизм защиты. В прошлом у меня уже были ситуации, где я не знала, что со мной происходит насилие. Поэтому я смогла выдавить из себя только “не знаю”». Но Катя смогла спросить Виталия, считает ли он, что БДСМ-практики должны закончиться сексом. Он ответил утвердительно.

Примерно тогда же Виталий заметил, что Катя напряглась, отошел к стене и поднял руки со словами: «Я же к тебе не прикасаюсь — ты в безопасности». После этого он вышел и оставил Катю, по ее словам, в медитации на несколько минут. А потом они пошли попить кофе: об этом Катя и Виталий договорились еще до сеанса. «Я была настолько в ахуе от происходящего, что не отменила кофе даже после инцидента с БДСМ. Я шла и понимала, что со мной что-то не так. Виталий постоянно спрашивал, все ли со мной хорошо. Я отвечала, что не знаю и мне нужно время».

В ту встречу Виталий рассказал Кате истории двух других клиенток. По его рассказам, одна девушка пришла к нему возбужденная — «она сама хотела, и он подрочил ей в кабинете». Вторая девушка, по словам Виталия, стонала на массаже, его это возбудило, и он начал стимулировать ей анальное отверстие. «Он рассказал, что после этого она вместе с мужем угрожала ему и вымогала деньги», — вспоминает Катя. По словам Виталия, он предложил вернуть оплату. Тогда же Виталий сказал Кате, что в детстве ему якобы ставили диагноз «аутизм», поэтому он не всегда считывает социальную обстановку и понимает, как себя нужно вести.

Вскоре Виталий предложил Кате бесплатный массаж, объяснив это приливом радости и щедрости. Она отказалась и сообщила, что не хочет продолжать общение. Все эти две недели Катя прорабатывала эту историю с психотерапевтом. Виталий, со слов Кати, объяснял ей свое поведение так: «Если бы ты мне не рассказала про секс-комьюнити и что ты вся такая раскрепощенная, я бы никогда в жизни тебе не предложил [БДСМ-практики]».

Тогда Катя даже начала переживать, не дала ли она ему каких-то смешанных сигналов, но близкие убедили ее в том, что она никогда не делала массажисту романтических или сексуализированных намеков. Риторика Виталия показалась Кате виктимблеймингом.

В итоге Катя рассказала о случившемся с Виталием у себя в инстаграме, заблокировала массажиста и удалила их переписку. «Только в день, когда вышел пост Маши — авторки канала meetmein Tbilisi, — я увидела, сколько девочек пострадало, — говорит Катя. — Мы даже не думали, чем это обернется. Думали, что найдем три-четыре истории, но таких случаев в разы больше».

Получается то, что получается

Сам Виталий отказался говорить с «Холодом», но сказал, что прокомментирует ситуацию у себя в инстаграме. Он выложил серию сториз, где сказал, что из-за угроз ему пришлось отправить семью из Тбилиси [пожить в другом месте] (Виталий женат). Кроме этого, он рассказал, как он видит массаж: «Это телесная практика, где клиент-гость получает удовольствие от прикосновений другого человека. Осознанно или неосознанно. Он хочет получить удовольствие от прикосновений другого человека. Когда я берусь за проект, мне важно делать его хорошо. Это давало результат. Ко мне ходило больше ста человек в месяц. Десятки оставляли отзывы. Десятки заканчивали на столе после шавасаны со слезами счастья».

Виталий также уточнил, что к нему приходили разные люди. «Кто-то приходил и спрашивал, кто-то приходил и не спрашивал, и ложился голышом. Я говорил: “Делайте как комфортно”. У людей есть низкий и высокий уровень нормы. На высоком уровне люди экспериментируют и позволяют себе разные вещи. Мне нравится работать с этими людьми, — писал Виталий. — Но [ко мне] приходили также люди и с низким уровнем нормы. Ничего плохого в этом нет. Они приходили, и они есть. Так как у меня большой поток клиентов, у меня смешивается, что ты делаешь на полную катушку людям с большим уровнем нормы и [что] — с низким. Когда люди с низким уровнем, а ты делаешь массаж как людям с высоким, они не понимают этого и получается то, что получается».

Далее Виталий отметил, что не хотел причинить никому вред. «Никого я никогда не насиловал, и не было в мыслях такого. Я эмпат. Мне хочется доставлять людям удовольствие, делать людям хорошо и помогать людям. Это моя основная жизненная цель. Прошу прощения у тех, чьи границы нарушил <...>. Мое желание всегда — сделать человеку хорошо».

Напоследок Виталий добавил, что если кто-то захотел «хайпануть на этой теме», то у него нет злобы на этих людей.

Фетиш на доставление удовольствия

«Холод» нашел еще несколько девушек, которые столкнулись с нарушением личных границ у Виталия, и поговорил с ними. 24-летняя Лера (имя изменено по просьбе героини) пошла к Виталию по рекомендации подруги в середине марта. Первый массаж прошел нормально: «Меня даже удивило, как активно он пытался обозначить, что его действия не несут сексуального подтекста. Он постоянно проговаривал это, когда отодвигал мне трусы или перекладывал руку. Повторял, что я нахожусь в безопасности. Сейчас я понимаю, что это неспроста».

По словам Леры, Виталий сказал ей, что предлагает услуги интимного массажа, и предложил обсудить, если ей интересно. Однако в его профиле, по словам девушки, информации о такой услуге не было. На втором сеансе Лера попросила релакс-массаж: «Об интимном массаже речи вообще не было. Он промассажировал спину и ноги. Иногда говорил странные вещи вроде “Ты такая пышная. Тебя так приятно массировать — наверное, все мужчины кайфуют”. Потом он перешел на грудную клетку и сказал: “Ты ведь говорила, что можно трогать грудь”. Я утвердительно кивнула. Он начал натирать мне грудь и мять соски. Но когда я давала согласие на массаж груди, то думала, что он промнет грудную клетку, а не сами молочные железы. Я начала возбуждаться и впала в ступор, ничего не говорила. Он просил меня расслабиться и напоминал, что я в безопасности».

В конце концов Лера сообщила Виталию, что чувствует себя неловко. Он ответил: «Если ты хочешь, мы можем продолжить. Ты у меня последняя клиентка». Лера отказалась и оделась. Когда они пошли на прогулку сразу после сеанса, Виталий предложил обсудить интимный массаж и купил Лере кофе. Он также сказал, что у него есть «фетиш на доставление удовольствия женщинам». Лера сказала ему, что ее смутило его поведение. «Тогда, — говорит она, — он начал меня уговаривать поработать над сексуальностью со словами: “Мы поможем тебе ее раскрыть”».

29-летняя Даша (имя изменено по ее просьбе) занимается бегом, поэтому в сентябре обратилась к Виталию за спортивным массажем и пришла к нему после марафона. Во время массажа Виталий делал Даше комплименты: «Вы такая необычная. Вы что, ведьма?» или «У вас такие красивые ноги — я бы даже не сказал, что вы бегаете». Даша говорит, что его поведение «было близко к грани»: «Я почувствовала какую-то сексуализацию. Как будто еще чуть-чуть — и это перетечет в какие-то действия с его стороны».

Когда Даша одевалась после массажа, Виталий зашел в комнату, где она была, и стал заниматься своими делами. «Я стояла в трусах и пыталась вытереть с себя масло. Он зашел, извинился, замешкался и начал тоже вытирать с меня масло. Я была настолько уставшая после забега, что ничего не сказала и не сопротивлялась. Но мне было хреново. Я шла домой и убеждала себя, что мне все это показалось. Я уговаривала себя, что массаж — это забота, а Виталий просто общительный».

В итоге Даша убедила себя, что все в порядке. «Я злилась на себя, потому что в тот момент не смогла очертить границы и спросить: “Какого хуя, Виталий?!”» — говорит она.

На следующем сеансе Даша спросила у Виталия, в каком состоянии находится ее грушевидная мышца: у бегунов она обычно сильно забита. Виталий растерялся и ничего не ответил. Дашу это напрягло. «Я часто ходила в России на массаж к разным специалистам, и они могли подробно рассказать про любую мышцу», — рассказывает она. Кроме этого, когда Даша переворачивалась, Виталий, по словам девушки, «откровенно смотрел на ее грудь» и, пока Даша переодевалась, вновь зашел к ней. Он не зашел только на третьем, последнем, сеансе. Тогда Даша с надеждой подумала, что кто-то ему сказал, что так делать нельзя.

Похожая история произошла с Вероникой (она просила не называть ее фамилию): она ходила к Виталию на массаж спины в Батуми в августе 2022 года. Первые несколько сеансов прошли нормально. Однако в какой-то момент, по рассказам девушки, во время массажа специалист опустил ей трусы и сделал массаж ягодиц. «Я заметила у Виталия эрекцию: он несколько раз задевал меня и прижимался ко мне этой областью. Кроме того, он явно нарушал личные границы и задавал странные, иногда даже интимные вопросы, — рассказывает Вероника. — На массаже он кряхтел и вздыхал, а однажды после массажа пригласил меня попить кофе. Я отказалась».

После случая с эрекцией Вероника больше не приходила на массаж к Виталию. Она была в замешательстве: «Мне было сложно объяснить себе, нормально ли такое поведение. Вдруг так и нужно? Вдруг моя спина болит из-за зажимов в ягодицах, а чтобы их проработать, действительно нужно опустить мне стринги? Может, мне показалось, что у него эрегирован член?» Вероника не считает, что этот опыт нанес ей сильную травму, но понимает, что ее личные границы нарушили. Она говорит, что никогда в жизни больше не пойдет на массаж к мужчине, «каким бы профи он ни был».

Ретравматизация

Ни одна из девушек, с которыми говорил «Холод», не обращалась в полицию. Когда эта история произошла с Марго, у нее не было времени заниматься бюрократическими вопросами. А Лера и Вероника сказали, что готовы анонимно поучаствовать в коллективной жалобе в полицию. Вероника считает, что таким образом получится обезопасить других девушек. «Да, я не получила какую-то серьезную травму, но это не значит, что Виталий не представляет опасности для других людей, — говорит она. — Публиковать свою историю в соцсетях я не буду: не хочу внимания от всяких фриков и извращенцев. Да и с Виталием общаться и выяснять что-то желания у меня нет».

Но то, что Виталия стали обсуждать в соцсетях, немного успокоило некоторых девушек. «Я убедилась, что мне это не показалось, — говорит Даша. — Последние несколько дней у меня происходит ретравматизация, потому что я понимаю, что это пиздец».

Авторка канала meetmein Tbilisi уже создала чат для всех девушек, кто столкнулся с харассментом со стороны Виталия. В нем участницы собирают истории по теме и решают, как действовать дальше.