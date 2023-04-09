Киево-Печерская лавра уже неделю находится в центре скандала: монахов Украинской православной церкви выселяют из обители, но они не уходят и проводят богослужения. Власти Украины считают это незаконным. На территорию лавры приходят как сторонники, так и противники выселения священников. «Холод» разбирается, с кем конфликтует монастырь и какие претензии к Украинской православной церкви есть у жителей страны.

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Уже неделю в Киево-Печерской лавре проходит стояние — священники служат литургию прямо на улице у храмов. Здесь же прихожане молятся, чтобы их церковь не выселили с территории одной из главных православных святынь.

Представители Украинской православной церкви (УПЦ), которая с 2013-го проводила службы в лавре, должны были покинуть ее территорию до 29 марта. В начале марта украинские чиновники установили, что монастырь нарушил договор по использованию государственного имущества. Заповедник «Киево-Печерская лавра», который владеет территорией, разорвал договор и обязал монахов уйти, но в УПЦ заявили, что не покинут монастырь. Поддержать их пришли сотни верующих.

«Они приходят молиться за лавру, чтобы она выстояла, — говорит Алексей Сенько (фамилия и имя изменены. — Прим. “Холода”), священник УПЦ. — Это и символическая акция: [хотим] показать, что мы боремся за то, чтобы в лавре продолжались молитвы. Мы не против Украины, как нас пытаются выставить, мы не против власти — мы против тех сил, которые хотят выселить церковь».

Эскалация конфликта происходит с обеих сторон: и со стороны прихожан с монахами, и со стороны украинских властей. Сперва верующие дважды не пустили в монастырь проверяющую комиссию Минкульта. А 1 апреля под домашний арест по подозрению в разжигании религиозной вражды и оправдании военной агрессии России отправили бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. СБУ заявляет, что в перехваченных телефонных разговорах митрополит Павел обвинял Америку в развязывании войны, а Украину — в провокациях. Кроме того, он, по данным СБУ, радовался оккупации Херсона и призывал паству молиться за патриарха Кирилла.

Не под Москвой

Отношение УПЦ к РПЦ и вторжению России в Украину всегда было противоречивым. В 2014 году митрополит Онуфрий обратился к Владимиру Путину и патриарху Кириллу с просьбой сохранить территориальную целостность Украины. После этого его критиковали за «пророссийские взгляды».

«Митрополит Онуфрий неоднократно в унисон с Москвой заявлял о том, что украинцы и русские являются одним народом, что европейская интеграция Украине не нужна и несет зло, называл кремлевских наемников и террористов на Донбассе “ополченцами”», — заявляла в 2014 году Украинская православная церковь Киевского патриархата, которая соперничает с УПЦ (УПЦ КП не признана ни одной православной церковью, даже в самой Украине).

В 2015 году произошел инцидент, который митрополиту Онуфрию припоминают до сих пор. В Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, во время которого тогдашний президент Петр Порошенко зачитал имена бойцов АТО, которым присвоили звание героев Украины. Во время чтения имен депутаты встали в знак почтения солдат, в то время как митрополит Онуфрий демонстративно сидел на своем месте. УПЦ объяснила, что митрополит таким образом призвал прекратить войну. «Не может быть оправдания поддержанию огня войны, который чуть ли не ежедневно забирает жизни не только военных, но и беззащитных гражданских Украины, в том числе детей. Они гибнут по обе стороны от линии фронта», — говорится на странице УПЦ.

В марте этого года члены синода УПЦ пришли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести ему позицию Церкви по Киево-Печерской лавре. «Возможно, если бы [члены синода УПЦ] не сидели в Раде в 2015-м, [им] не пришлось бы стоять под офисом президента в 2023-м, — считает украинский богослов архимандрит Кирилл (Говорун). — И тогдашнее сидение, и нынешнее стояние унизительны для Церкви».

УПЦ оставалась в формальном подчинении Русской православной церкви (РПЦ) до 2017 года, пока в Верховной Раде не начали обсуждать два законопроекта, передающих государству контроль над Церквями, центр которых находится в России — «государстве-агрессоре». Законопроекты не были приняты, но РПЦ признала УПЦ самоуправляющейся церковью по просьбе митрополита Онуфрия. При этом РПЦ уточнила, что центр управления УПЦ находится в Киеве, а органами церковной власти для Украинской церкви являются собственные собор и синод. При этом митрополит Киевский благословляется Патриархом Московским и всея Руси.

В таком статусе Украинская церковь существовала до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Верующие Украинской православной церкви молятся у монастыря Киево-Печерской лавры, 4 апреля 2023 года. Фото: Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix

Не молитесь за Кирилла

В мае 2022 года, через три месяца после начала войны, Украинская церковь разрешила епархиям не молиться за патриарха Кирилла. Правда, многие из них самостоятельно перестали поминать Московского патриарха еще в первые недели войны.

Сам Онуфрий все же упомянул Кирилла, но попытался найти компромисс: он помолился о Московском патриархе как о равном, а не вышестоящем священнике. Так, как делают главы автокефальных (самостоятельных) церквей. Однако Онуфрий использовал в молитве список тех церквей, которые признаны именно РПЦ: некоторые украинские церкви туда не входят.

27 мая 2022 года на Поместном соборе (большом съезде священнослужителей УПЦ со всей страны) УПЦ объявила о независимости. Из устава церкви, по словам участников собора, убрали все упоминания об РПЦ, России и Москве — в том числе о том, что Украинская церковь подчиняется Московской патриархии. При этом УПЦ официально не объявила о выходе из РПЦ, а независимой она считалась и до этого.

В октябре 2022 года СБУ провела проверку в нескольких епархиях УПЦ. По словам СБУ, спецслужбы выясняли, не скрываются ли в церковных помещениях граждане России и нет ли там запрещенных предметов — оружия и взрывчатки. В том числе обыск прошел в Черновицко-Буковинской епархии — там, как утверждала СБУ, нашли «склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы». А в ноябре СБУ начала проверку Киево-Печерской лавры: в одном из храмов якобы пели «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Руководство лавры отстранило священника, проводившего службу в тот день.

После этого обыски прошли уже в лавре. На территории монастыря нашли пророссийскую литературу для семинарий и приходских школ, а также наличные деньги — в том числе более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей. Еще СБУ выяснила, что на территории находились граждане России, люди с документами СССР и с украинскими паспортами, похожими на поддельные.

После этого в декабре Совет национальной безопасности и обороны Украины инициировал законопроект о запрете «аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций». Через месяц измененный еще в мае устав УПЦ изучила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести — это орган, который занимается межнациональными отношениями и религиозными вопросами. Эксперты пришли к выводу, что УПЦ не разорвала отношения с Русской православной церковью и по-прежнему остается в подчинении Московского патриархата.

В январе 2023 года Владимир Зеленский наложил санкции на нескольких священников УПЦ (в том числе на представителей четырех епархий, перешедших в РПЦ). По данным фонда «Демократические инициативы», 54% жителей Украины полностью поддерживают это решение.

Рука Москвы

После обысков в монастыре в связях с Россией УПЦ подозревают не только спецслужбы, но и многие верующие украинцы. Сергей Чапнин, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордемского университета, объясняет, что из-за политических ошибок руководства УПЦ и ее главы, митрополита Онуфрия, украинское общество стало воспринимать УПЦ как пророссийский институт. «Сформировалось устойчивое представление о том, что УПЦ сохраняет свои связи с Москвой и выступает в Украине как “пятая колонна”», — объясняет Чапнин.

«УПЦ как институт не реагирует на коллаборационистов в церкви, — считает Ярослав Ясенец, священник ПЦУ — еще одной православной церкви Украины. — Публично их осуждают очень мягко и с оговоркой, что СБУ могли все подстроить и обвинить невиновных. Ни одного запрещения в служении за сотрудничество с Россией, никакого наказания не было. Даже перехваченные разговоры настоятеля лавры, где он прямо говорит, что ему звонили из Москвы, УПЦ не осудила».

Что за «перехваченные разговоры»? СБУ опубликовала перехваченные телефонные разговоры митрополита Павла. Кроме прочего, там есть фрагмент, где Павел говорит: «Все в Москву передали. Уже с Москвы звонят некоторые благочестивые люди. Ну ничего, помоги им Господь спастись». Непонятно, о каких благочестивых людях идет речь. СБУ приводит этот фрагмент как доказательство того, что Павел не оборвал связи с Москвой даже после 24 февраля 2022 года.

«А буквально через несколько дней [митрополит] Онуфрий возводит архимандрита, у которого прошел обыск, в епископы, — продолжает Ясенец. — Такие действия УПЦ говорят о многом».

Священник УПЦ Алексей Сенько считает критику своей церкви и слова о российском влиянии несправедливыми.

«Безусловно, есть пророссийские священники, как есть и пророссийски настроенные украинцы вне церкви: к сожалению, годы пропаганды не прошли даром, — рассказывает Сенько. — Но это частные случаи, и судить по ним Церковь не стоит. Нас уже клеймят предателями, но в УПЦ есть защитники Украины, сейчас в лавру на молитву приехали “азовцы”. Есть волонтеры, есть патриоты Украины, и таких много. Прямо перед лаврой стоят люди с плакатами, где призывают донатить на рации для ЗСУ. Не нужно судить представителей УПЦ по отдельным священникам».

«Можно уехать, никого же не держат, — горячится в адрес пророссийски настроенных священников Ясенец. — Кто хочет служить России, любить Россию — территорий в России много, священников не всегда хватает, но почему-то пророссийские священники остаются в Украине».

Никуда не ушли

В декабре закончился договор аренды, по которому монастырь мог занимать два храма Верхней лавры: Успенский собор и Трапезную церковь. Договор аренды не продлили: министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Минкульт рекомендовал заповеднику «Киево-Печерская лавра» не продлевать аренду. УПЦ заявила, что это решение незаконно, сославшись на то, что во время военного положения договоры аренды храмов в лавре продлеваются автоматически до конца войны.

В начале марта стало известно, что договор аренды территорий Киево-Печерской лавры истекает 29 марта. После этого Украинская православная церковь должна покинуть лавру. Но священники никуда не ушли и провели новые богослужения.

УПЦ пока остается в лавре и проводит службы. Как прихожане, так и священники подчеркивают проукраинскую позицию: у входа в лавру люди стоят с украинскими флагами и плакатами в поддержку Украины, а студенты киевских духовных школ исполняют гимн Украины и патриотические песни.

Верующие Украинской православной церкви (слева) сталкиваются с проукраинскими активистами (справа) у монастыря Киево-Печерской лавры.

Фото: Sergei Chuzavkov / AFP / Scanpix

Но патриотическую символику используют и их противники: 1 апреля они тоже громко включали патриотические песни, но чтобы сорвать богослужение. А также пели гимн Украины, пытаясь перекричать вечернюю молитву.

«Были люди, в основном молодежь, включали громко музыку, танцевали. Иногда оскорбляли прихожан, — подтверждает священник УПЦ Алексей Сенько. — Но не этим людям объяснять верующим, в какую церковь ходить и как верить». По его словам, сейчас полиция дежурит у входа в лавру и предотвращает конфликтные ситуации. А верующих, пришедших на молитву, «намного больше, чем пляшущих».

Конфликт интересов

В истории вокруг лавры есть еще одна сторона — Православная церковь Украины, или ПЦУ. Она, в отличие от УПЦ, официально независима от Московского патриархата.

С 1992 года параллельно с УПЦ в Украине существовала другая Церковь — Украинская православная церковь Киевского патриархата (о ней мы тоже вспоминали выше). Она не подчинялась Московскому патриархату, но не была признана мировыми православными церквями. УПЦ КП возглавил патриарх Филарет — бывший митрополит УПЦ МП, который несколько раз безуспешно просил РПЦ предоставить Украинской церкви автономию.

В июне 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею (духовному лидеру православных христиан) с просьбой признать Украинскую церковь автокефальной, то есть независимой от других поместных (национальных) церквей. Два года спустя, в 2018 году, тогдашний президент Петр Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем в Стамбуле и обсудил независимость Украинской церкви от Московского патриархата. В том же году две непризнанные, существовавшие с позднесоветских времен Церкви — Церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) — объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). В нее вступили и несколько священников УПЦ Московского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко и Патриарх Греческой Православной Церкви Варфоломей подписывают соглашение во время встречи в Cтамбуле.

Фото: Ahmet Bolat / Anadolu Agency / Abaca Press / ddp images / Vida Press

С точки зрения Константинопольского патриарха, именно Православная церковь Украины — это независимая самоуправляемая церковь.

В Русской православной церкви критически отнеслись к автокефалии ПЦУ.

«Константинопольский патриарх уже уверенно вступил на путь раскола, сегодня в очередной раз подтвердив эту линию движения», — заявлял бывший пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

УПЦ тоже обвинила Вселенского патриарха в расколе. Представители Украинской церкви заявили, что томос — документ, провозглашающий независимость Православной церкви Украины — «создан и подписан с игнорированием всех фундаментальных канонических правил». После автокефалии ПЦУ Украинская православная церковь, как и РПЦ, разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. УПЦ до сих пор официально не признает ПЦУ.

При этом между УПЦ и ПЦУ нет значимых различий в подходе к богослужению и толкованию священной литературы. Во многих регионах Украины УПЦ и ПЦУ существуют параллельно. Но самой крупной Церковью Украины по количеству приходов, монастырей и священников остается УПЦ.

«Они называют нас раскольниками, но раскол — это когда меняют догматы, когда меняется учение. Греко-католики — это раскол, протестанты — это раскол. А ПЦУ — это та же самая Церковь, просто не подчиняется РПЦ, — говорит священник ПЦУ Ярослав Ясенец. — Была встреча духовенства [УПЦ и ПЦУ], но это ни к чему не привело: у УПЦ очень бескомпромиссная позиция, они стоят на том, что они не могут нас признать. Мы спрашивали, нам ответили, что нет, никаких вариантов, только присоединиться к УПЦ с покаянием».

В мае 2022 года ПЦУ подала заявку на регистрацию мужского монастыря «Киево-Печерская лавра». Долгое время церкви отказывали, но 2 декабря все же зарегистрировали. 28 марта 2023 года ПЦУ обратилась к властям Украины с просьбой передать им Киево-Печерскую лавру. Уже 29 марта, в день, когда лавру должны были покинуть священники УПЦ, ПЦУ назначила туда своего наместника — исполняющим обязанности наместника стал архимандрит Авраамий, бывший член братии монастыря УПЦ, который перешел в ПЦУ. За это митрополит Онуфрий запретил упоминать Авраамия в служении УПЦ.

Полиция разделяет сторонников Православной церкви Украины и верующих Украинской православной церкви в Свято-Георгиевском кафедральном соборе во Львове. Фото: Roman Baluk / Reuters / Scanpix.

«ПЦУ не скрывает, что будет главным бенефициаром конфликта между Министерством культуры и лаврой, — объясняет Сергей Чапнин, сотрудник Центра православных исследований Фордемского университета. — Это крайне затрудняет неформальный диалог двух церквей. Внутри УПЦ резко упал уровень доверия к ПЦУ, даже среди тех, кто относился к ней уважительно».

ПЦУ претендует и на другие церкви. Например, в Ивано-Франковске УПЦ и ПЦУ конфликтуют из-за управления городским храмом Рождества Христова. 25 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем фейсбуке опубликовал распоряжение, согласно которому храм Рождества Христова переходил в управление ПЦУ. На следующий день верующие в храме проголосовали за то, чтобы остаться под покровительством УПЦ. В марте 2023 года между прихожанами обеих церквей произошла стычка, в результате которой из храма выгнали священников УПЦ.

2 апреля к ПЦУ перешел Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком. В этом соборе священник УПЦ с прихожанами избили военного ВСУ, который прерывал литургию, а позже сбросил на пол Евангелие. С 16:00 того же дня у церкви начали собираться местные жители, они скандировали: «Слава Украине!» и «Долой московского попа!» Через пару часов собравшиеся начали сбор подписей за переход в ПЦУ. В результате митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний передал ключ от храма местному депутату Юрию Смалю, которого активисты выбрали главой собрания.

5 апреля верующие Свято-Георгиевского кафедрального собора во Львове проголосовали за переход в ПЦУ, после чего в храме прошло первое богослужение на украинском. Сообщается, что голосовавшие не были прихожанами именно этого храма. Львовская епархия заявила, что около девяти утра в собор пришли до 50 человек и заблокировали двери, а приход Свято-Георгиевского собора не принимал решения о переходе. 6 апреля во Львове снесли деревянную церковь УПЦ. Глава Львовской области Максим Козицкий назвал снесенное здание «последним форпостом московской церкви во Львове».

Алексей Сенько из УПЦ подчеркивает, что ПЦУ действует незаконными методами, даже когда местная власть просит соблюдать закон. «О каком диалоге можно говорить, если ПЦУ не проявляет уважения не только к УПЦ, но и к законам Украины?» — возмущается священник.

Снос церкви принадлежащей Украинской православной церкви во Львове. Фото: Adrien Fillon / ZUMA Press Wire / Scanpix

Смущает силовое решение конфликта и некоторых сторонников ПЦУ. «Понимаю, что сложные времена требуют решительных действий, — объясняет Ярослав Ясенец, — но крайне неприятно смотреть. Драться в храме, травить людей газом — какое отношение будет у людей к ПЦУ, когда они увидят, как ПЦУ относится к ним? Что будут думать о православии вообще? Если представить, что будет или так, или здесь остается Русская церковь, — для меня это сложный вопрос. Я полагаюсь на волю нашего священноначалия».

Опасный прецедент

Митрополит Онуфрий поблагодарил верующих, которые приходят поддержать монастырь в Киево-Печерской лавре. «Это великое испытание, которое требует от нас покаяния. Если мы будем каяться и молить Бога, Бог изменит мнение людей, от кого это зависит, кто хочет нас выдворить», — сказал глава УПЦ. Церковь официально заявила, что считает уголовное преследование митрополита Павла сфабрикованным и направленным на его отстранение от управления лаврой.

Монахи лавры и духовенство УПЦ настаивают на том, что они не имеют связей с Россией. «Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства!» — заявил митрополит Павел незадолго до своего ареста. Священники УПЦ ссылаются на то, что в 1990 году патриарх Московский Алексий даровал предстоятелю УПЦ грамоту, где благословил Украинскую церковь быть независимой и самостоятельной в своем управлении. Сенько считает, что коллаборанты есть не только в Церкви, но и в других структурах, включая спецслужбы и вооруженные силы, но наказывают за частные случаи сотрудничества с Россией только Церковь.

«УПЦ первой из христианских общин Украины осудила российскую агрессию, — отмечает Сергей Чапнин, сотрудник Центра православных исследований Фордемского университета. — Многие прихожане УПЦ вступили в ВСУ, церкви развивают различные социальные проекты поддержки беженцев и вынужденных переселенцев. РПЦ не оказывает никакого административного влияния на те церковные структуры, которые находятся на территории независимой Украины. Да, среди украинского епископата и духовенства, безусловно, есть коллаборанты, но они должны нести ответственность в соответствии с украинскими законами, и меру их вины должен определить суд. Но произошло нечто иное: украинское общество перенесло ответственность за отдельные случаи предательства на всю Церковь. Не без усилий украинских спецслужб произошла опасная подмена».

«Год назад Украина была сплочена в борьбе с врагом, — говорит Алексей Сенько из УПЦ. — Сейчас же истощенные, измученные войной жители Украины готовы напасть друг на друга по малейшему поводу и тем самым способствуют разобщению народа. Это касается и Церкви: с помощью Церкви раскалывают общество во времена, когда необходимо единство».

Сенько считает, что выселение монахов из лавры, как и переход других храмов в ПЦУ в последние дни, нарушает право на свободу вероисповедания. «Понятна боль украинцев, понятны их патриотические чувства, — говорит он, — но на этих чувствах сейчас играют, прикрываясь заботой об Украине для личных целей. Это опасный прецедент: получается, можно нарушать права людей под надуманным предлогом, если перед этим назвать их “коллаборантами”».

«УПЦ оказалась перед лицом кризиса, как внешнего, так и внутреннего, — рассказывает Архимандрит Кирилл (Говорун), профессор Университетского колледжа Стокгольма. — Руководство церкви по-прежнему предпочитает отмалчиваться, и, конечно, это ввело ее в какой-то штопор, она просто летит вниз, и я сам не могу предсказать, чем это все закончится».

Глава ПЦУ митрополит Епифаний обратился к монахам Лавры с призывом переходить в ПЦУ: он заявил, что перешедшие смогут продолжить служение в монастыре.

«Те, кто искренне хочет молиться и служить Богу, должны оставаться в лавре, — рассуждает Ярослав Ясенец. — ПЦУ — молодая Церковь, и у нас не хватает священников: мы будем рады, если к нам присоединятся монахи лавры. Уйти оттуда должны те, кто не имеет отношения к Церкви, кто верит не в Бога, а в русскую идеологию».



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7 апреля в Киево-Печерской лавре впервые прошло богослужение ПЦУ. Службу провел Архимандрит Авраамий (Лотыш), монах лавры, который объявил о переходе из УПЦ в ПЦУ. На службе побывали бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой. Порошенко публично призывает украинцев переходить в ПЦУ.