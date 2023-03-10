Монахов Украинской православной церкви Московского патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Это последние представители УПЦ МП, которые там остаются

Монахов УПЦ Московского патриархата предупредили о выселении из Киево-Печерской лавры. Мужской монастырь должен освободить все занимаемые им помещения на территории заповедника до 29 марта, говорится на сайте учреждения.

В сообщении исполняющего обязанности гендиректора Киево-Печерской лавры Александра Рудника говорится, что в 2013 году мужской монастырь и заповедник заключили договор, согласно которому религиозная организация могла безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, которое при

этом оставалось в государственной собственности. Издание «Страна» пишет, что речь идет об использовании Нижней лавры.

Однако межведомственная рабочая группа, созданная по указу президента Украины Владимира Зеленского, установила, что монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества.

Представитель УПЦ Московского патриархата заявил, что монахи не будут покидать территорию лавры, так как не видят для этого юридических оснований.

«Непонятно, на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которые не имеют к нему никакого отношения?», — сказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Призыв покинуть территорию Киево-Печерской лавры прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, назвав происходящее «гонениями на Украинскую православную церковь».

В конце 2022 года СБУ провела обыски на территории УПЦ Московского патриархата в Киево-Печерской лавре. В ходе следственных действий Служба безопасности Украины нашла в монастыре пророссийскую литературу, два миллиона гривен и «большое количество антиукраинских материалов», а также «брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания». Кроме того, были обнаружены шевроны незаконных вооруженных формирований, которые участвовали в оккупации ДНР и ЛНР в 2014 году.

В январе 2023 года Украина забрала главный храм Киево-Печерской лавры — Успенский собор — из пользования Украинской православной церкви Московского патриархата.

УПЦ МП — не единственная в Украине православная церковь, но первая по количеству приходов, монастырей и священников. До начала войны она официально входила в состав Русской православной церкви в качестве «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии». После начала российского вторжения представители Украинской православной церкви заявили, что не согласны с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал его. В мае 2022 года УПЦ МП убрала упоминания об РПЦ из своего устава, но и автокефальной (независимой) тоже не стала.

Источники: Киево-Печерская лавра, «Страна» (2), Мария Захарова

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