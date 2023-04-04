Пророссийский военный блогер Владлен Татарский погиб после взрыва на своей «творческой встрече» 2 апреля. С тех пор практически каждый час появляются новые детали произошедшего. Несмотря на огромное количество новостей по теме, в истории есть моменты, которые все еще остаются непонятными. «Холод» задает четыре вопроса о гибели Татарского и задержании Дарьи Треповой, на которые никто не дает однозначного ответа.

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Появилось несколько версий убийства Татарского. Какой верить?

Официальная версия властей — теракт, который заранее спланировали украинские спецслужбы. Дмитрий Песков обвинил в случившемся «киевский режим». Подконтрольные силовикам телеграм-каналы пишут, что Дарью Трепову завербовали «украинские журналисты»: они якобы давали ей задания, и одним из них была передача коробки со скульптурой Татарскому. Назвали и имя вербовщика — им якобы был журналист Роман Попков. В прошлом он журналист медиапроектов Михаила Ходорковского и член Национал-большевистской партии, который давно живет в Украине. Попков назвал эти обвинения «полной дичью, адом и ложью» и заявил, что ФСБ заставляет Трепову давать такие показания: «Сейчас следователи и оперативники составляют с потолка список главарей партизанского подполья».

Национальный антитеррористический комитет считает, что к организации взрыва также причастен ФБК.

Как пишет «Агентство», Трепову уже задерживали на акциях в поддержку Навального в 2021 году. Но, по словам ее подруг, она не была активисткой его структур.

Сторонники Навального пишут, что ФБК привязали к этому делу ожидаемо: российским властям удобно обвинить структуры Навального в терроризме как раз перед судом, где Навальному могут дать 35 лет за «экстремизм».

Трепова знала о подготовке убийства?

За последние дни в СМИ появилось много новых деталей о жизни Треповой. Провластные издания писали, что она жила в элитном районе Петербурга, хотя работала продавщицей. Квартиру недалеко от кафе она якобы сняла незадолго до взрыва. В то же время подруга Треповой рассказала «Агентству», что до переезда в Москву она снимала жилье в Петербурге вместе с подругой и «особо не шиковала».

Муж Треповой Дмитрий Рылов уверен, что она не могла организовать теракт: «Она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала». Подруги Треповой говорят то же самое: она хоть и не поддерживала войну, но не придерживалась радикальных взглядов.

Из этих слов государственные СМИ сделали вывод, что девушку использовали. Появились статьи о том, что Трепова якобы резко изменилась полгода назад и внезапно разбогатела, а еще — о том, что она собиралась переехать в Украину. Прокремлевский телеграм-канал Shot писал, что Трепова вообще не знала о взрывчатке: некий «куратор» поставил ей задачу сблизиться с Татарским и сказал, что внутри статуэтки — прослушка. РБК, ссылаясь на источники в МВД, тоже утверждает, что Трепову могли использовать. Рылов рассказал «Можем объяснить», что его жена знала о каком-то устройстве внутри скульптуры, но «это точно не должна была быть бомба».

На видео допроса Треповой, которое опубликовало МВД, она говорит, что принесла статуэтку, которая взорвалась, и обещает «попозже» рассказать, кто ей ее передал.

«Фонтанка» утверждает, что ознакомилась с подробностями допроса Треповой. Согласно им, она якобы получала задания от «некоего активиста» в телеграме и на допросе рассказала, что он предложил ей перебраться в Киев и обещал устроить ее на позицию редактора в одно из украинских медиа. Для этого Трепова якобы должна была «доказать, что умеет бороться с российской пропагандой здесь и сейчас».

Правда, почему Трепову, которая училась то ли на медицинском, то ли на экономическом факультете и никогда не работала в журналистике, могла заинтересовать «позиция редактора», да еще и в украинском медиа — непонятно. Единственный, кто публично говорил, что Трепову интересовала журналистика, — Роман Попков. «Агентство» пишет, что возможная причина выполнения «стажировки» с заданиями — желание заработать.

Хотя провластные каналы выставляют все так, будто Трепова тщательно готовилась к теракту, «Фонтанка» утверждает, что она планировала улететь из России на следующий день после взрыва: у нее были куплены билеты в Узбекистан. Предполагаемую переписку Треповой, в которой она 1 апреля рассказывает подруге о плане улететь, выложил и связанный с силовиками телеграм-канал. Тот же канал написал о том, что после взрыва Трепова якобы писала: «Я могла там погибнуть, лучше бы я там погибла, меня подставили». Все это якобы должно подтвердить версию о том, что ее использовали.

Где была Трепова в момент взрыва?

Блогер Марат Арнис, который присутствовал на встрече, опубликовал видео, на котором видно, как Трепова дарит Татарскому коробку со скульптурой, он предлагает ей сесть рядом и параллельно распаковывает подарок. Видео прерывается якобы из-за взрыва.

Позже появилось другое видео — уже в другом подконтрольном силовикам канале. На нем Татарский успевает убрать скульптуру в коробку и продолжает отвечать на вопросы из зала. Затем раздается взрыв. Видео снято (или обрезано) так, что место, где сидела Трепова, в кадр не попадает — непонятно, была она там в тот момент или нет.

Некоторые СМИ утверждали, что она ушла из кафе до взрыва. Но в то же время есть видео, на которых показано, как Трепова покидает здание якобы уже после случившегося: в кадре действительно видны следы разрушений от взрыва.

Почему в публичное пространство «вкинули» несколько версий одного и того же события и были ли ролики частично отредактированы (например, часть кадра обрезана) — неизвестно.

Почему Татарский звал Трепову Настей, если она Дарья?

РБК со ссылкой на источник в МВД пишет, что Трепова и до этого переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием. Mash тоже пишет, что встреча 2 апреля была минимум третьей с участием Татарского.

Прокремлевский канал Shot нашел этому объяснение: Трепова якобы вела пророссийский канал в поддержку войны, чтобы «втереться в доверие к патриотам», и уже тогда «предположительно... начала подготовку к теракту». Она посещала книжную лавку «Листва» и якобы представлялась там Настей, поэтому Татарский так ее и назвал. Тем не менее подтверждений этой версии нет.