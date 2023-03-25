В западных СМИ уже почти месяц обсуждают намерение США ограничить использование приложения TikTok. Но это не первая страна, где власти взялись за блокировку китайского сервиса. «Холод» объясняет, какую угрозу некоторые страны видят в TikTok и почему это приложение сложно запретить (особенно в 2023 году).

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О чем речь?

Власти США хотят ограничить доступ к TikTok, потому что видеосервис якобы угрожает национальной безопасности страны. Более двух десятков штатов уже ввели ограничения на использование не только TikTok, но и других китайских приложений. Пока это коснулось лишь госслужащих: им нельзя устанавливать сервис на свои смартфоны. Также запреты действуют в ряде университетских городов США: в их кампусах нельзя пользоваться TikTok через Wi-Fi.

Еще 27 февраля 2023 года Белый дом сообщил сотрудникам федеральных ведомств, что у них есть 30 дней на удаление приложения со своих рабочих устройств. 1 марта комитет нижней палаты Конгресса США проголосовал за принятие закона, который позволит президенту Джо Байдену заблокировать TikTok на всех устройствах по всей стране. В компании TikTok запреты считают «политическим театром» и критикуют парламентариев США за «попытку ввести цензуру» в отношении их граждан.

Тем временем Великобритания, Канада и Бельгия уже заблокировали приложение на государственных устройствах. Парламент Новой Зеландии тоже заявил, что его членам больше нельзя пользоваться TikTok на своих рабочих телефонах. А в Индии приложение заблокировали для всех еще в 2020 году.

Это уже не первый раз, когда в США критикуют TikTok. Еще в 2020 году тогда еще президент Дональд Трамп предложил запретить приложение, если ByteDance не продаст американской компании долю в нем, и даже подписал соответствующий указ. Но TikTok оспорил его — и суд приостановил действие этого указа. В 2021 году Байден окончательно его отозвал.

Как объясняют блокировку TikTok?

Власти стран, которые ограничивают использование TikTok, считают, что приложение, принадлежащее китайской компании ByteDance, может передавать конфиденциальную информацию о своих пользователях властям Китая. ByteDance базируется в Пекине, поэтому на компанию распространяются законы о национальной безопасности: они принуждают ее передавать данные китайскому правительству, если оно их запросит.

Парламентарии США считают, что Китай может использовать TikTok для распространения дезинформации среди американских граждан. Что конкретно имеется в виду, не совсем ясно, но уже сейчас сервис, например, скрывает видео о подавлении акции на площади Тяньаньмэнь или о независимости Тибета от КНР, потому что китайские власти предпочли бы, чтобы люди не обсуждали эти темы.

На эти обвинения уже ответил генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу, который выступил 23 марта этого года на слушаниях американского Конгресса по вопросу полного запрета TikTok. Он отрицал, что видеосервис делится данными американских пользователей с Коммунистической партией Китая, и утверждал, что платформа делает все возможное для обеспечения безопасности своих 150 миллионов американских пользователей. По словам Чу, их данные хранятся и обрабатываются в США.

На следующий день после этого выступления МИД Китая заявил, что власти страны никогда не просили компанию предоставлять им данные о зарубежных пользователях, потому что это нарушило бы законы других стран.

TikTok действительно могут запретить?

Пока неясно. В США еще не было случаев попыток запрета такого крупного приложения.

Некоторые парламентарии предлагают удалить TikTok из магазинов приложений Apple и Google и заблокировать его использование в мобильных сетях США. Но это кажется малоэффективным: в таком случае пользователи не смогут загружать обновления, но TikTok все еще будет доступен для тех, кто его скачал ранее. А сидеть в нем с телефона можно будет при помощи VPN-сервисов. Также пользователи могут изменить свой регион на телефоне и скачивать TikTok из магазинов приложений других стран.

В самом TikTok заявили, что у властей США есть другое решение — чтобы ByteDance продала приложение американской компании. Китай выступает против этого. Кроме того, далеко не каждая компания может позволить себе приобретение TikTok, стоимость которого оценивается в 40–100 миллиардов долларов США. А крупные компании — например, Meta или Google — вряд ли пойдут на такой шаг, чтобы не попасть под действие антимонопольного законодательства.