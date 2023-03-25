Американская команда «Чикаго Блэкхокс» решила не надевать футболки с ЛГБТК+-символикой в рамках акции Pride Night. Журналисты сообщают, что, возможно, дело в игроках команды, которые связаны с Россией: за участие в такой акции им может грозить наказание по статье об «ЛГБТ-пропаганде». «Холод» рассказывает подробности инцидента.

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Что случилось?

Американский хоккейный клуб из НХЛ «Чикаго Блэкхокс» решил не надевать специальные футболки с ЛГБТК+-символикой для разминки перед воскресной игрой против «Ванкувера». Такие футболки команды регулярно надевают в честь акции Pride Night.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванный источник, решение не использовать форму с символикой в поддержку ЛГБТК+ объясняют ссылкой на российский закон о «пропаганде ЛГБТ»: якобы он может поставить под угрозу участников команды, если они поедут в Россию.

В «Чикаго» есть несколько игроков, которые, по заявлению клуба, «имеют связи» с Россией. Это защитник Никита Зайцев, родившийся в Москве, вратарь Антон Худобин, который жил и учился в России, и нападающий Филипп Курашев, у которого есть гражданства России и Швейцарии.

Тренер «Чикаго Блэкхокс» Люк Ричардсон назвал случившееся «неудачной ситуацией» и сказал, что он и его игроки разочарованы. «Я не думаю, что мы можем контролировать мировые проблемы, — сказал он. — Как организация мы просто принимаем лучшие решения из возможных».

А в чем смысл акции Pride Night?

По традиции разные спортивные команды раз в год надевают на разминку форму в цветах флага ЛГБТК+. Так они выражают поддержку и солидарность меньшинствам, которые есть в том числе и среди спортсменов.

Но спортсмены могут надевать тематическую форму с ЛГБТ-символами в разных случаях. Например, они делали это в поддержку военных, в честь Дня святого Патрика, а также в рамках акции Hockey Fights Cancer («Хоккей против рака»)

Спортсменам, связанным с Россией, действительно что-то угрожает?

В декабре Путин подписал два закона, один из которых запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола», а второй запрещает распространять материалы, которые «пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения».

Закон относит к пропаганде не только распространение информации, но и публичные действия. Какие именно — не уточняется, поэтому сложно сказать, что именно может быть квалифицировано как «правонарушение».

За «ЛГБТ-пропаганду» среди взрослых можно получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а за «пропаганду» среди несовершеннолетних — от 100 до 200 тысяч.

Это первый случай, когда закон об «ЛГБТ-пропаганде» влияет на американский спорт?

Нет. 8 марта этого года хоккейная команда «Миннесота Уайлд» отказалась от джерси с ЛГБТ-флагом — тоже из-за российского закона о запрете «пропаганды ЛГБТ». В составе этого клуба играет россиянин Кирилл Капризов.

Еще раньше, 28 января, хоккейная команда «Нью-Йорк Рейнджерс» не стала надевать форму с ЛГБТ-символикой. В состав команды входят россияне вратарь Игорь Шестеркин и нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко.