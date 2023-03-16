Несколько лет назад Дмитрия Каравайчика называли российским Уолтером Уайтом — это герой сериала Breaking Bad, скромный школьный учитель химии, который начал варить и продавать метамфетамин. В этом году Каравайчик вышел из колонии благодаря ЧВК Вагнера и уехал воевать в Украину. Теперь стало известно, что его жену Диану Грибовскую, отбывающую наказание по тому же делу, тоже отпустили на свободу. «Холод» рассказывает главное из этой удивительной истории.

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Пошел на фронт ради супруги

14 марта стало известно, что Владимир Путин помиловал школьную учительницу физики Диану Грибовскую из Петербурга. Четыре года назад ее приговорили к 16 годам лишения свободы за сбыт амфетамина. Тогда же ее мужу, ветеринару Дмитрию Каравайчику, дали 17 лет лишения свободы — за изготовление и продажу амфетамина в крупных размерах. По версии обвинения, Каравайчик производил амфетамин, а Грибовская искала заказчиков и занималась передачей им наркотика.

По словам отца Дианы Владимира Грибовского, его дочь находится на свободе. Это могло произойти в том числе благодаря мужу: весной 2022 года он завербовался в ЧВК Вагнера, полгода воевал под Бахмутом и в январе 2023 года получил помилование.

В начале 2023 года журналисты заметили Каравайчика на фотографии со встречи Евгения Пригожина с помилованными экс-заключенными, которые отработали контракт с ЧВК Вагнера. А через 20 дней Каравайчик дал интервью «Комсомольской правде», в котором под измененной фамилией рассказал, что пошел на фронт ради супруги, чтобы «как-то ее вытащить».

Учился на ветеринара, но не работал по специальности

Сейчас Каравайчику 39 лет. Он родился в семье известных в Петербурге ветеринаров, служил в морской пехоте и работал администратором мойки АЗС. В 2007 году хотел баллотироваться в Законодательное собрание Ленинградской области от Народной партии, но не прошел. Тогда он отучился на ветеринара, но работать по специальности не стал. Вместо этого собрал собственную строительную бригаду и стал зарабатывать с помощью ремонтно-строительных работ, а в свободное время разрабатывал протезы для домашних животных.

В 2016 году Каравайчик делал со своей бригадой ремонт в одной из квартир дома, где подрабатывала консьержем Диана Грибовская. Так они познакомились, чуть позже стали встречаться и в 2017 году поженились. Грибовская на тот момент преподавала физику в школе №143 в Петербурге. На своей страничке на сайте «Образовательная социальная сеть» она писала, что интересуется физикой и астрономией, называла себя «амбициозным молодым специалистом» и предлагала свои услуги по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике на сайте «Инфоурок».

По версии обвинителей, Грибовская отвечала за поиск покупателей и договаривалась с ними об оплате, а Каравайчик изготавливал товар, фасовал его и разносил по местам закладок.

Задержали Грибовскую и Каравайчика в феврале 2018 года с помощью подставного покупателя, которому пара продала килограмм амфетамина. До этого в мае и июне 2017 года полиция Санкт-Петербурга провела еще две проверочные закупки амфетамина у Каравайчика и Грибовской.

Копил на протезы для животных

Одним из подставных покупателей в мае 2017 года стал 21-летний Александр Кузнецов. Он был бывшим любовником Грибовской. После расставания с ней Кузнецов написал на нее заявление в полицию и впоследствии выступал как свидетель обвинения в суде над супругами. На одном из заседаний он рассказал, что познакомился с Грибовской в 2015 году и у них случился роман. По его словам, о том, что Грибовская вместе с мужем торгует наркотиками, он узнал в 2016-м и тогда же с ней расстался.

О том, что у Грибовской уже был мужчина, как признался Кузнецов, он знал еще во время их романа. Слушая показания Кузнецова в суде, Каравайчик добавил, что он с ним был знаком с декабря 2016 года. Кузнецов также рассказал, что передал Каравайчику пакет с вещами Грибовской, когда тот выдал ему амфетамин в ходе проверочной закупки.

Каравайчик же в суде рассказал, что, когда его жена рассталась с Кузнецовым, у них случился конфликт. Якобы Кузнецов сказал, что вернет ей вещи только после того, как она принесет ему амфетамин. Сначала Каравайчик хотел просто «разбить Кузнецову лицо», но в итоге приготовил смесь из толченых таблеток, которую непросто отличить от наркотика по запаху и внешнему виду, и пошел встречаться с Кузнецовым в компании Грибовской и работника своей бригады. На этой встрече Кузнецов рассказал Каравайчику о наличии у него «ментовской крыши» — тогда Каравайчик не стал его бить, только вручил ему сверток с якобы поддельным амфетамином.

В суде Каравайчик настаивал на том, что никогда не изготавливал наркотики, а лишь обманывал покупателей. Продавал им толченые таблетки под видом амфетамина, чтобы накопить денег на разработку эндопротезов для кошек и собак. Якобы он научился имитировать запах и внешний вид наркотика, а для имитации действия амфетамина придумал смешивать ноотропные препараты пирацетам и аминалон с кофеином. Наркотики же ему, по его словам, подбросили полицейские во время задержания. Также в суде он рассказал, что в участке его пытали: сотрудники полиции, по его словам, били его бутылкой по голове и применяли электрошокер.

Грибовская подтверждала версию мужа в суде и рассказывала, что, помимо протезов для питомцев, он изобретал графеновые присадки для бензиновых двигателей, чтобы снизить расход топлива. Но следствие не поверило в то, что товар, который сбывали супруги, не содержал амфетамина: экспертиза состава изъятых у Каравайчика смесей подтвердила наличие в них наркотика.

Не привык к людям еще

На каком основании была помилована Диана Грибовская, неизвестно. Ее отец рассказал телеграм-каналу «Ротонда», что это произошло «по совокупности улик». «И Дима попросил, и мы попросили. Было помилование президента», — пояснил он.

Владимир Грибовский не хочет рассказывать подробности произошедшего до тех пор, пока Дмитрий Каравайчик не вернется домой. После возвращения из Украины он, по словам Грибовского, вновь отправился на фронт. В январском интервью Каравайчик рассказывал, что планирует и дальше «работать в ЧВК» — «улучшаться и узнавать новые виды боя и новое оружие».

«Тут люди какие-то злые, там проще как-то. А может, я просто не привык к людям еще? Может, нужна адаптация какая-то к обычной жизни? Я же дома всего шесть дней, еще глаза не привыкли. Да, красивые девушки, цветы, магазины, все это заманивает. Но все равно… Там лучше», — рассказывал он журналистам. Рассуждал Каравайчик и об особом азарте бывших заключенных в зоне боевых действий. Мол, им нечего терять, «они очищаются кровью и потом заслуживают помилование».