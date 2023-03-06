В сети появилось видео расстрела, предположительно, украинского солдата, который произносит: «Слава Украине»

В телеграме опубликовали видео с расстрелом безоружного солдата. Ролик выложил телеграм-канал «Труха». На нем мужчина стоит в неглубоком окопе и курит. Голос за кадром говорит: «Снимай его». Мужчина в яме произносит: «Слава Украине». Затем раздаются выстрелы и солдат падает на землю. Голос за кадром говорит: «Сдохни, сука».

Украинские активисты и СМИ пишут, что солдат на видеозаписи — это военнопленный украинец. При этом его личность не установлена.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ролик «еще одним примером национальной ничтожности и слабости» России.

«За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее», — сказал Ермак.

Российская сторона официально не комментировала видеозапись.

Источники: «Труха», Андрей Ермак

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.