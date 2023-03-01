Одна из главных тем в российских и не только СМИ за последнюю неделю — ЧВК «Редан». На самом деле такой организации не существует — это подростковая шутка, которая вышла из-под контроля. Медиа и телеграм-каналы превратили несовершеннолетних неформалов в боевую организацию, которая одновременно борется и с «нерусскими», и с ультраправыми. В этот миф поверило государство, родители и тысячи подростков в России, Украине и Беларуси. «Холод» поговорил с людьми, которые придумали «Редан», и рассказывает их историю.

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«Пошли на улицу, я тебе там въебу, блядь. Пошли на улицу!» — так к подросткам в черно-белых футболках и клетчатых брюках обращается парень в спортивных штанах. Ему около 18 лет. Выкрикивать приходится через плечо охранника торгового центра — он не пускает «спортсмена» к «черно-белым», снимающим происходящее на телефоны.

Перепалка происходит на фуд-корте молла «Авиапарк» в Москве: компании сидели за соседними столиками и не поделили стулья. После этого «спортсмены» начали оскорблять «черно-белых» за их одежду и длинные волосы и звать на улицу, чтобы «разобраться». Ругань продолжалась до тех пор, пока один из спортивных парней не начал драку. Меньше чем через минуту участников разняли охранник и посетители ТЦ, а прибывшая на место полиция провела беседу со «спортсменами». Но уже через час те вернулись с подкреплением и начали преследовать неформалов — молодых людей с длинными волосами и в черно-белой одежде, оставшихся в торговом центре.

Видео из «Авиапарка» всего за пару дней разошлись по тиктоку и «ВКонтакте», набрав сотни тысяч просмотров. Вдохновившись тем, что они дали отпор «гопникам», «черно-белые» начали монтировать ролики под эпичную музыку, писать об этом ироничные посты и предлагать новости крупным телеграм-каналам и СМИ. Там в иронию вникать не стали и всерьез опубликовали посты и заметки о новом молодежном движении «ЧВК Редан». Так зародился самый удивительный миф последних месяцев.

Мертвые внутри

В 2020 году дизайнер с никнеймом Хикикомори Кай создал свой бренд черно-белой одежды. В группе бренда во «ВКонтакте» он публикует фотографии покупателей и пишет личные посты. На группу подписаны почти 80 тысяч человек — многих из них хорошо описывает словосочетание «дед инсайд».

Так называют себя некоторые любители видеоигр и аниме, которых объединяет общее, искреннее или ироничное, ощущение неудовлетворенности жизнью. Название пришло из аниме «Токийский гуль», главный герой которого Кен Канеки после пересадки органов умершего человека сам становится наполовину мертвым («гулем») и учится жить с этим ощущением.

«Это не обязательно грустные люди. Многим просто нравятся одни мемы, одни музыканты, похожая одежда», — объясняет корреспонденту «Холода» Хикикомори Кай. При этом у «гулей» нет ни организации, ни правил: это не движение, а скорее культурный феномен, с натяжкой — субкультура.

На одежду Хикикомори в его группе во «ВКонтакте» написаны сотни положительных отзывов. Одну из линеек своего бренда — футболки, лонгсливы и худи с большим пауком на спине — Кай назвал «Редан». Это отсылка к еще одному аниме, Hunter x Hunter, среди героев которого — члены преступной организации «Геней Рёдан», также известной как «Призрачная труппа» или «Паук». Вещи из этой коллекции Хикикомори Кай продает уже третий год.

В апреле 2022 года популярный среди «дед инсайдов» рэпер и стример Shadowraze играл концерт в клубе IZI в Москве. Поддержать музыканта пришли его друзья и знакомые, среди которых был и Хикикомори Кай. Там он познакомился с другими приятелями Shadowraze — музыкантами, дизайнерами, художниками. Некоторые приехали из других городов. У них оказалось много общего: музыка, любовь к дизайну, общие шутки и мемы.

После концерта они продолжили общаться — обсуждали музыку и новые «дропы» одежды, играли в видеоигры и просто разговаривали после пар в университетах или колледжах. Также они собирались на концертах Shadowraze и других музыкантов, во время которых даже выходили на сцену — помогали петь песни, поддерживали исполнителя и веселили зал.

На общие сходки знакомые почти всегда собирались в одежде серии «Редан» от Хикикомори Кай, а потому вскоре многие в компании стали называть себя пауками.

Поедем воевать в «Редане»

В общей тусовке рождались локальные мемы. Например, в сентябре 2022 года, сразу после начала мобилизации в России, приятели шутили, что теперь их тоже призовут, а воевать они пойдут в шмотках «Редан».

«Кто-то из пауков зарофлил и создал паблик: типа война, а мы создаем свою частную военную компанию “Редан”. Это просто была глупая шутка», — говорит Хикикомори Кай. В группе, где в основном постили мемы, картинки и песни, собрались совершенно разные люди — знакомые и знакомые знакомых. Администраторы, в число которых вошли и приятели с концертов, шутили друг над другом, выкладывали ироничные картинки и песни, а также продавали мерч — например, трусы с пауками.

По словам администраторов, за пять месяцев на паблик «ЧВК Редан» подписались не больше 300 человек. Группа и дальше оставалась бы темой «для своих», если бы не драка в торговом центре на Ходынском поле.

Ролик, на котором неформалы неожиданно успешно дают сдачи «гопникам», опубликовали и в группе «ЧВК Редан». Запись сопровождалась комментарием одного из админов: «Смерть лысым уебанам в адике». Комментарий вскоре удалили, но за несколько часов на группу подписались несколько тысяч человек, а реплику подхватили другие пользователи.

В СМИ и телеграм-каналы ролик попал уже обрезанным — и после такого монтажа было сложно понять, как и почему началась драка. Из-за видеоряда и подписей казалось, что агрессивные подростки нападают на людей, а в пересказе СМИ конфликт из-за стульев и одежды превратился в акцию группировки, «которая избивает скинхедов, “офников” (“околофутбольщиков”, футбольных фанатов, провоцирующих конфликты и драки), лиц с нерусской внешностью и устраивает драки в московских торговых центрах». В «членов банды» записали всех подростков в торговом центре — как неформалов, так и их противников. Паблик с мемами «ЧВК Редан» внезапно приобрел новый статус — превратился в сообщество несуществующего движения.

Вернитесь к прошлой жизни

Первые сообщества «анти-Редан» появились почти сразу же после первых новостей о «ЧВК». В многочисленных группах на несколько десятков или сотен человек люди, задетые лозунгами про «лысых в адике», начали публиковать мемы про «пауков». Тогда же история приобрела популярность в правых телеграм-каналах, а в торговый центр «Авиапарк» в Москве начали приезжать охотники на «пауков». Они толпой окружали подростков с длинной челкой, футболкой с пауком или просто в одежде черно-белого цвета — многие из жертв даже не относили себя ни к каким «паукам». Неформалов избивали, унижали, заставляли извиняться на камеру и насильно обрезали волосы.

После этого в комментариях «Редана» расправы над спортсменами стали требовать еще активнее. Некоторые участники паблика начали рисовать тематические комиксы о битве «пауков» со «спортсменами». В группах неформалов публиковали видео с датой 23 февраля — в этот день якобы должна была состояться эта битва. А в разных городах России, Украины и Беларуси начали появляться свои небольшие группы с названием «ЧВК Редан». Приятели, причастные к первоначальному «Редану», уверяют, что не имеют к этому отношения. По их мнению, всем этим в шутку занимались интернет-тролли, которые сами никуда идти не планировали.

Сколько людей, ассоциирующих себя с «пауками», отнеслись к призывам серьезно и решили прийти в ТЦ, неясно. Однако вечером 22 февраля драками подростков заинтересовались силовики, а соцсети все равно заполнили свидетельства насилия. Чаще всего — против неформалов, но были и исключения. Так, одетые под «пауков» подростки пристали к пьяному мужчине и записали это на видео.

В тот же день тиктокер Женя, которого ударили по лицу во время первого столкновения 18 февраля, записал видеообращение, в котором рассказал, что неизвестные преследовали его и его друзей от фуд-корта «Детского мира» до метро. Его подругу ударили, а другу распылили в лицо перцовый баллончик.

Отбиться от преследователей подросткам удалось только с помощью полиции, дежурившей в метро. В обращении Женя отметил, что ни в какой организации не состоит, «пауком» себя не считает, к «Редану» отношения не имеет и просто хочет гулять с друзьями и носить одежду, которая ему нравится. В конце видео Женя призвал всех прекратить насилие: «А теперь к “Реданам” и другим. Нахуя вы лезете к друг другу и начинаете разжигать что-то? Прекратите эту всю хуйню. Вернитесь к прошлой жизни».

24 февраля полиция задержала в районе ТЦ «Авиапарк» больше двух сотен подростков. По свидетельствам очевидцев, хватали всех подряд.

Запретить все что можно

После массовых задержаний, персональных угроз и внимания со стороны силовиков администраторы паблика «Редан» решили, что нужно повлиять на происходящее. В группах и каналах, связанных с «пауками», начали появляться посты с призывами остановить насилие. Комментарии стали модерировать, а за самые агрессивные — банить. Еще 22 февраля администраторы публично извинились, а после задержаний опубликовали ролик со своей версией происходящего и призвали к миру.

Из названия группы также убрали аббревиатуру ЧВК. «Потому что это стало больше чем локальной шуткой. Люди начали воспринимать шутку всерьез», — объясняет 19-летний парень из Брянска, который просит называть его Алисой.

Алиса несколько дней пытался не вникать в историю с «Реданом», но каждый второй пост в его ленте был о драках подростков. «Я почитал, что пишут в СМИ, и написал другу, что “пауки” как-то не очень себя повели, — рассказывает он. — Тогда у меня была только информация из телеграм-каналов».

Алиса и сам ходит с длинными волосами. В прошлом он покупал мерч у Хикикомори Кай и ходил на те же концерты, что и «пауки». Поэтому происходящее вызывало у него раздражение. Попытавшись разобраться, он разговорился с компанией, из которой и выросла группа с мемами «Редан».

«Я пришел негативно настроенный, но решил им помогать. Понравилось, что ребята хотели решить проблему. Взяли [на себя] ответственность все объяснить, хотя не имели к этому отношения», — рассказывает Алиса. Последние несколько дней он фактически выполняет роль пресс-секретаря инициативной группы: отвечает на бесконечные сообщения в группе, помогает связаться с журналистами, монтирует ролики. А еще модерирует «трибуны» — открытые пресс-конференции, на которых ребята из тусовки, когда-то взявшей название «Редан», теперь по несколько часов в день объясняют, что никакой ЧВК не существует. Как и движения в принципе.

«Люди просто вместе играли в “Доту” и ходили на концерты, а админ группы продавал трусы с пауком на жопе. Ну какая ЧВК? Это просто ходячий мем», — ответы Хикикомори Кай в «трибуне» иногда выдают его эмоции.

Причастные к несуществующему «Редану» переживают из-за проверки Следственного комитета: «У них цель сейчас будет не разобраться, а наказать первых попавшихся», — рассказывает один из самых активных спикеров, музыкант и дизайнер одежды Сергей (имя изменено).

Приятели винят во всем СМИ, которые в погоне за кликами исказили реальность: теперь им надо доносить правду до как можно большего числа людей. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина тоже винит во всем СМИ. «Никто не сделал для популяризации этого неформального субкультурного и достаточно локального явления больше, чем СМИ и соцсети. Из локального течения за несколько дней оно стало всероссийским», — написала Мизулина у себя в канале.

Еще один враг Мизулиной — ЦИПсО, подразделение ВСУ, которое занимается кибератаками и якобы манипулирует детьми и подогревает конфликт. При этом подростков в торговых центрах за последние дни начали преследовать в том числе в Украине и Беларуси: в Киеве задержали десятки человек, в Гомеле — около двухсот. Украинские СМИ отдельно отмечают, что «субкультура» пришла из России, а представители полиции высказывают схожие с Мизулиной подозрения, что с помощью «Редана» Россия может попытаться «дестабилизировать ситуацию в стране».

18-летний Дмитрий из Запорожья, также состоящий в конференциях «Редана», рассказал «Холоду», что в его городе никаких драк стенка на стенку не происходит. Только «спортсмены» выискивают людей в необычной одежде и с длинными волосами. Самому Дмитрию тоже досталось из-за прически. «Да это обычное быдло было, ну по ним прям видно», — подытоживает он.

К таким нападкам неформалы давно привыкли. Им годами приходится объясняться из-за своей внешности. Под роликам и постами про «Редан» часто можно встретить комментарии с похожей мыслью: «А чего они сами туда пошли в такой одежде? Разве не знали, что сейчас происходит? Сами их спровоцировали, получается».

***

— Но это же абсурд, — удивляется кто-то из участников конференции, узнав, откуда взялся «ЧВК Редан» (и что его на самом деле не было).

— Абсолютный. Очень глупая история, — отвечает один из спикеров.

Конференция заканчивается почти спустя три часа. Большинство слушателей отключаются, но несколько участников остаются на сервере: они собираются вместе посмотреть аниме.