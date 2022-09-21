Что российские власти говорили о мобилизации

21 сентября Владимир Путин объявил о начале в России частичной мобилизации. «Холод» вспомнил, что об этом раньше говорили российские политики. Например, один из депутатов обещал отправиться на фронт, если мобилизация все-таки будет.

Президент России Владимир Путин в марте

«Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, — мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генштаб».

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в мае

«Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в России всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем. Данные слухи появляются со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения».

Депутат Госдумы Андрей Гурулев в сентябре

«Если будет [мобилизация], я надену погоны и форму и дальше пойду. На сегодня видимой необходимости нет, но если завтра войска НАТО полезут через Украину к нам, то как тогда быть? Да, сегодня проблемы есть, но для всеобщей мобилизации нужно прежде объявить военное положение».

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в сентябре

«Оппонентам России давно хотелось, чтобы у нас началась военная мобилизация и было введено военное положение, народ начал бы бурлить в каком-то смысле, и они бы получили желаемое. Они этого и добиваются».

Депутат Госдумы Ирина Филатова в сентябре

«Никто официально не объявлял мобилизацию, и в настоящее время это не планируется».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вчера

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон” не равно “мобилизация”. Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет».

Источники: «Парламентская газета», «Чита.ру», Regnum, «Интерфакс», «Москва-24», РБК