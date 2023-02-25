В пятницу 17 февраля 2023 года Министерство юстиции Японии одобрило поправки в законопроект о сексуализированных преступлениях. Если их примут в парламенте, возраст сексуального согласия в стране может быть повышен с 13 до 16 лет. «Холод» разбирается, почему так важны эти поправки в закон.

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Почему в Японии заговорили о возрасте согласия?

Еще в апреле 2019 года там начались «Цветочные демонстрации»: сотни женщин протестовали против несправедливых оправданий в суде за сексуализированные преступления. На протяжении года женщины каждый месяц выходили на протесты в разных городах Японии и требовали изменить законодательство о сексуализированных преступлениях. По мнению протестующих, преступникам удавалось избежать наказания именно из-за несовершенства закона.

Поводом для протестов стали несколько случаев, когда суды оправдывали преступников, несмотря на то что сами факты сексуализированного насилия были доказаны. Например, в 2019 году суд отпустил на свободу человека, который насиловал свою дочь. Ко времени судебного разбирательства ей уже исполнилось 19 лет, однако в деле говорилось о насилии с того момента, когда она училась в средней школе.

По японскому законодательству суд может признать человека виновным в сексуализированном насилии, только если будет доказано, что жертва «дала отпор» (то есть активно сопротивлялась) или что имело место «насилие или запугивание», из-за которых жертва сопротивляться не могла.

Что с этим не так? Во время сильного и неожиданного стресса не все жертвы насилия способны сопротивляться. Психика человека может выбрать один из трех вариантов, заложенных нам от природы: «бей» (защищайся, дай отпор), «беги» или «замри» (притворись мертвым, представь, что это происходит не с тобой). Оцепенение (реакция «замри») — обычная реакция жертв сексуализированного насилия на произошедшее.

В деле с 19-летней девушкой, которую насиловал отец, суд не нашел доказательств ее сопротивления. Поэтому мужчину оправдали. Правда, спустя год оправдательное решение все же было отменено — мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Из-за подобных судебных решений активисты несколько последних лет не только выходили на протесты, но и собирали подписи под петициями и обращались в Минюст.

И это сработало?

В октябре 2022 года в Японии представили проект поправок в законы, регулирующие сексуализированные преступления, и уже в феврале 2023 года их одобрили на уровне Министерства юстиции. Как пишет Русская служба Би-би-си, новая редакция законов о сексуализированных преступлениях может быть принята этим летом.

По задумке, поправки должны помочь привлекать к ответственности тех, кто вступает в сексуализированные контакты с подростками. Потому что сексулизированные преступления, которые совершаются по отношению к тем, кто не достиг возраста согласия наказываются строже, чем к тем, кто его уже достиг.

После вступления в силу новых поправок, если 20-летний человек займется сексом с подростком младше 16 лет, уже не будет иметь значения, давал ли подросток согласие на сексуальный контакт. Считается, что до наступления возраста согласия человек не может осознанно принять самостоятельное решение о том, вступать ли ему в сексуальную связь, а также что им легче манипулировать или принудить к сексу.

При этом Минюст Японии сделал исключение для людей, близких по возрасту. Наказывать за секс будут, когда преступник старше жертвы на пять и более лет. Если разница в возрасте у подростков меньше пяти лет, то их не будут преследовать по закону за добровольный секс. То есть если одному партнеру 13 лет, а второму — 17,5, то секс между ними по новому законодательству не будет считаться преступлением сам по себе. А если с 13-летним подростком вступит в сексуализированную связь 18 или 19-летний человек, то это уже будет расценено как нарушение возраста согласия. Эта часть закона была создана по примеру других стран.

Кроме того, в поправки к законам о сексуализированных преступлениях внесены дополнительные критерии и обстоятельства, которые теперь будут учитываться как доказательства насилия. Например, применялись ли одурманивающие вещества, было ли нападение неожиданным и использовалось ли психологическое давление на жертву. А срок давности для подачи заявления об изнасиловании планируют увеличить с 10 до 15 лет.

Почему возраст согласия в Японии раньше был таким низким?

Возраст согласия (13 лет) в Японии не менялся с 1907 года. Тогда средняя продолжительность жизни женщины в этой стране была около 40 лет, а в брак можно было вступить уже с 15, поэтому ранний возраст согласия считался разумной мерой.

Законы, регулирующие сексуализированные преступления в Японии, достаточно запутаны: возраст согласия определяется не только Уголовным кодексом, но также и законами о непристойных действиях несовершеннолетних и Гражданским кодексом. Любое сексуализированное действие с лицом младше 13 лет считается изнасилованием. При этом по другим существующим законам за «развратные действия» с подростком от 13 до 18 лет, тоже могут привлечь к ответственности, однако менее строгой.

Сейчас Япония — страна с самым низким возрастом согласия среди развитых стран мира. В Германии это 14 лет, во Франции — 15 лет, в Великобритании и России — 16. Самый низкий возраст согласия в мире сегодня действует в Анголе — 12 лет. В некоторых странах, где живет больше мусульман (например, в Афганистане, Иране, Кувейте, Пакистане), такого понятия нет вообще: там сексуальные отношения считаются законными только после вступления в брак. Что в таких странах, как правило, делают очень рано.