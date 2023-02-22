В ИК-28 Самарской области закончились препараты, которые жизненно необходимы ВИЧ-положительным заключенным. Их жалобы в колонии не принимают, зато угрожают помещением в ШИЗО за возмущения. Одна из заключенных колонии Ирина по телефону сообщила о ситуации с препаратами своему сыну. Он попросил не называть фамилию Ирины, но по ее просьбе записал их разговор и предоставил эту запись «Холоду». Со слов Ирины мы рассказываем, что происходит в колонии.

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Многие не получают лекарства уже два месяца

ИК-28 находится в селе Рождествено Самарской области. Это женская колония, в которой на данный момент 10% заключенных, по словам сына Ирины, — ВИЧ-положительные. Максимально в этой колонии могут содержать 430 человек.

Ирине 47 лет, из них более 20 лет она живет с ВИЧ. Ей, как и другим женщинам в колонии, необходимо каждый день получать препараты для антиретровирусной терапии: среди них — «Калетра», «Симанод», «Ритонавир» и «Кемерувир».

Препараты, которые ВИЧ-положительный человек принимает в рамках антиретровирусной терапии, мешают вирусу размножаться и могут предотвратить появление СПИДа и вторичных заболеваний, которые возникают на последних стадиях развития ВИЧ-инфекции. Если ВИЧ-положительный человек получает терапию, то риск передачи вируса его здоровому партнеру уменьшается на 96%.

Препараты обязана выдавать администрация колонии, но у них начались серьезные перебои с поставками — и это делать перестали.

По словам Ирины, многие заключенные уже два месяца не получают лекарства, а кому-то их перестали выдавать только сейчас. Сотрудники колонии, как утверждает Ирина, заявляют, что к концу этой недели терапию перестануть получать все ВИЧ-положительные в ИК-28. Женщины писали жалобу на имя начальника отряда. Ее не зарегистрировали и не приняли.

Из-за отсутствия лекарств старые схемы лечения якобы меняют на новые

21 февраля к осужденным приходили представители администрации колонии. Тогда женщины снова пожаловались на отсутствие препаратов. Им сказали, что медицинские документы заключенных отправили в спецотдел (на аудиозаписи Ирина произносит именно это слово, что она под ним подразумевает, неизвестно). Там старые схемы лечения якобы заменят на новые. Делать это собрались в отсутствие осужденных и без сдачи ими анализов, рассказывает Ирина.

По ее словам, многие заключенные, как и она, болеют больше 20 лет. За это время им успели сменить по 5–6 схем лечения, которые не подошли, — это привело к болезням сердца, анемии, заражению туберкулезом.

Заключенные, опираясь на свой опыт, заявили сотрудникам колонии, что без анализов и осмотра специалистами нельзя подбирать новую терапию. Но, по словам Ирины, им сказали: «Не хотите пить — будете писать отказ». Это возмутило женщин в колонии. «Многие живут только благодаря терапии и без нее умрут», — говорит Ирина.

Предложили искать препараты «своими силами», а на Ирину составили рапорт

Через несколько часов после визита администрации к заключенным пришли люди, которые представились сотрудниками медицинского отдела, но своих имен они не назвали. В разговоре с заключенными они предложили им искать препараты «своими силами». Ирина спрашивала, почему осужденные должны сами покупать лекарства, если их обязано выделять государство, но сотрудница воспитательного отдела [Юлия Владимировна] Зверева сказала ей замолчать.

После этого сотрудники администрации колонии составили на Ирину рапорт — как говорит она сама, «чтобы не возмущалась». Сначала его хотели составить за неподобающий вид, но так как причин для этого не нашли, предлогом стал якобы «повышенный тон». Сын Ирины рассказал «Холоду», что после этого его мать также хотели отправить в ШИЗО, но ограничились устным выговором.

Сама же Ирина отметила, что у нее «нет здоровья», чтобы находиться там: «В этом изоляторе колотун-бабай, я вообще тут сдохну».

Муж другой заключенной пишет, что в колонии «очень бедственное положение»

По просьбе Ирины ее сын уже написал жалобу на сайт «Перебои.ру», созданный движением «Пациентский контроль». Его представители собирают информацию о предоставлении помощи людям, живущим с ВИЧ и с другими заболеваниями.

Консультант «Перебои.ру» рассказала «Холоду», что к ним пришли уже две жалобы на проблемы с препаратами в ИК-28. Одну оставил сын Ирины, вторую — муж другой осужденной. Он написал, что в колонии «очень бедственное положение», потому что препараты закончились, и что делать — непонятно.

«Пациентский контроль» направил обращение во ФСИН и Минздрав. Ответов от ведомств пока нет. «Холод» также направил обращение в ИК-28: мы спросили, действительно ли есть проблемы с поставками препаратов антиретровирусной терапии, но на момент публикации не получили ответа.