Короткая история от «Холода». Молодой человек из Сингапура несколько лет дружил с девушкой и не смог смириться с тем, что она не хотела видеть его в качестве своего романтического партнера. В результате он хочет отсудить у нее 2,3 миллиона долларов компенсации за «нанесенную травму». Вот что об этом известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Директор компании, которая организует гонки на дронах, К Каушиган встретил девушку по имени Нора Тан Шу Мэй в 2016 году. Они быстро стали близкими друзьями. В 2020 году Тан Шу Мэй сказала, что ей не хватает границ в их общении, — Каушиган понял, что девушка не собирается с ним встречаться и воспринимает его только как друга.

В октябре 2020 года Каушиган стал угрожать Тан Шу Мэй судебным иском за то, что она нанесла ему эмоциональную травму. После этого Тан Шу Мэй согласилась на посещение совместных консультаций у психолога: она думала, что это поможет Каушигану смириться с тем, что она не хочет вступать с ним в романтические отношения. Однако спустя полтора года она перестала ходить на консультации, так как Каушиган не прекращал требовать еще более частых встреч.

В июле 2022 года Каушиган все-таки подал иск в Верховный суд Сингапура. Он утверждает, что отсутствие взаимных чувств со стороны Тан Шу Мэй травмировало его и вызвало у него депрессию. Кроме этого, Каушиган назвал заявления Тан Шу Мэй о том, что он ее сталкерит, «клеветническими высказываниями», а также заявил, что ее поведение разрушило его «безупречную репутацию».

Пока Каушиган ждал начала разбирательства, он подал иск в другой суд. Это произошло 27 августа 2022 года. На этот раз Каушиган обвинил Тан Шу Мэй в том, что та нарушила обязательства. Но обязательств как таковых не было. Тан Шу Мэй хотела, чтоб они вместе с Каушиганом выработали правила общения, чтобы потом показать их психологу-консультанту. Каушиган же утверждал в суде, что она согласилась с его требованиями, которые он ей выставил в ответ на ее предложения: быть более вовлеченным в ее жизнь, проводить больше времени с ней. Именно невыполнение этих требований и возмутило Каушигана. В итоге суд назвал обвинения Каушигана беспочвенными и постановил, что у него, вероятно, имелись скрытые мотивы досаждать Тан Шу Мэй, а также отказал ему в требовании взыскать с нее около 17 тысяч долларов.

Такое решение суда обрадовало сингапурских активистов, которые борются за гендерное равенство. Например, местная НКО Aware, которая в том числе защищает права женщин, напомнила мужчинам, что они не могут априори рассчитывать на взаимность со стороны женщин, которые им нравятся, а попытки добиться их любви через суд или другие инстанции являются харассментом.

Первое досудебное слушание по июльскому иску Каушигана состоялось только 9 февраля 2023 года. Он хочет получить 2,3 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба за причиненные ему страдания. Этими деньгами Каушиган планирует покрыть «потерю потенциальных инвестиций», «снижение его способности зарабатывать», а часть денег хочет потратить на программы реабилитации и терапии.

Тан Шу Мэй уже подала два ответных иска. Она хочет взыскать с Каушигана около 360 долларов, которые она потратила, чтобы защититься от его харассмента: Тан Шу Мэй пришлось получать охранный ордер. Она также требует компенсацию в размере примерно 750 долларов за оплату совместных консультаций.

Адвокаты Тан Шу Мэй назвали поведение Каушигана харассментом и рассказали о том, что он занимался сталкингом их клиентки. Сама Тан Шу Мэй считает, что имела право на личные границы, и призвала Каушигана «полагаться на себя».