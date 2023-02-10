Родился в небольшом поселке, работал врачом, а потом ушел в бизнес и политику

Сергей Фургал родился в 1970 году в поселке Поярково Амурской области. В детстве будущий политик мечтал пойти в летное училище, но когда ему было 12, потерял палец на руке, и от карьеры летчика пришлось отказаться. После школы Фургал поступил в медицинский институт и семь лет проработал терапевтом и неврологом в больнице в Поярково, а затем уволился и вместе с семьей переехал в Хабаровск.

В конце 1990-х Фургал занялся бизнесом — начал торговать лесоматериалами. А в 2001 году вместе с предпринимателем Николаем Мистрюковым создал компанию «МИФ-Хабаровск», которая занималась приемом и продажей черного и цветного металла.

В политику Фургал пришел летом 2005 года. 35-летний предприниматель без политического опыта неожиданно стал координатором регионального отделения ЛДПР вместо партийного ветерана Леонида Разуванова. Такую перемену руководство объясняло подготовкой к выборам в региональную и Государственную думу.

Позже именно Фургала партия и выдвинула на выборы в региональную думу 2005 года. Партийный список ЛДПР на тех выборах набрал 11,56% голосов, и партия получила два мандата. Они достались предпринимателям Фургалу и его бизнес-партнеру по «МИФ-Хабаровск» Николаю Мистрюкову.

Был депутатом Госдумы более 10 лет. Голосовал за аннексию Крыма и «закон подлецов»

С 2007 по 2018 год Сергей Фургал был депутатом Государственной Думы от ЛДПР. В 2012 году он поддержал «закон Димы Яковлева», а в 2014-м проголосовал за аннексию Крыма и принятие «новых субъектов в состав Российской Федерации». Но в 2016 году, когда Госдума принимала «пакет Яровой», Фургал голосовал против.

Что за законы? «Закон Димы Яковлева», или «закон подлецов», — неофициальные названия закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Один из пунктов — запрет гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Госдума приняла документ в декабре 2012-го. Поводом послужила история Димы Яковлева, его усыновила американская семья. В 2008 году он погиб по неосторожности родителей спустя три месяца после усыновления: приемный отец оставил его в машине в жару, и ребенок задохнулся. «Пакет Яровой» — неофициальное название двух «антитеррористических» законов, принятых в 2016 году. Они расширяют полномочия правоохранительных органов и обязывают интернет-провайдеров хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб.

До губернаторских выборов в Хабаровске 2018 года избирателю Сергей Фургал был известен прежде всего фотографией со стаканчиком на пленарном заседании Госдумы. Кадр разлетелся не только по российским, но и по зарубежным соцсетям. «Было душно в зале, я опустил пиджак и пил воду. Потом решил поправить пиджак, задержал стаканчик зубами и, когда начал накидывать пиджак, отклонил голову», — позже объяснял журналистам Фургал.

Победил на губернаторских выборах. Неожиданно для всех

Впервые в губернаторских выборах Фургал поучаствовал в 2013 году. Тогда он набрал 19% и занял второе место, уступив кандидату от «Единой России» Вячеславу Шпорту, который руководил Хабаровским краем с 2009 года.

В 2018 году ЛДПР вновь выдвинула Фургала. Местные власти же воспринимали его как технического кандидата и считали удобным спарринг-партнером. Но ситуация изменилась: первое голосование во время обсуждения очень непопулярной пенсионной реформы оказалось рекордно протестным. Сразу в нескольких регионах альтернативные «единороссам» кандидаты вышли во второй тур, а в Приморье и вовсе отменили «неудобные» результаты выборов, впервые с 1990-х.

Среди альтернативных кандидатов, которым удалось пройти во второй тур, оказался и Сергей Фургал. Шпорт и Фургал набрали примерно одинаковое количество голосов (35%). При этом предвыборная кампания Фургала проходила практически без агитации: на билбордах перед первым туром было только фото, имя и фамилия политика.

Шпорт предложил Фургалу занять должность своего заместителя в правительстве. Фургал отказался снимать свою кандидатуру, но принял это предложение на случай своего проигрыша. Во втором туре он сенсационно набрал 69,6%. В декабре 2018 года Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Многие жители и СМИ восприняли это решение как наказание «непокорного» региона, который выбрал «не того» кандидата. В итоге рейтинг «Единой России» в Хабаровском крае оказался самым низким в стране. Протестная волна позволила ЛДПР победить на выборах в региональную думу 2019 года: партия получила больше половины мандатов.

Обрел славу «народного губернатора» и раздражал Кремль

За время работы Фургал запретил чиновникам приобретать для командировок билеты бизнес-класса за счет бюджета, реформировал жилищную программу для молодых семей. Ранее воспользоваться льготами можно было до 36 лет, но не все успевали отстоять очередь — и теряли право на получение жилья. После семьи, которые успели подать заявку на улучшение жилищных условий, оставались в списках до тех пор, пока не получали помощь.

Поддержку жителей Хабаровска Фургал получил и за то, что общался с протестующими во время городских акций. Такая политическая активность вызывала беспокойство в Кремле. В ноябре 2019 года городской портал «ДВ-новости» опубликовал запись разговора, во время которого предположительно представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отчитывает Сергея Фургала за его популярность. «По цифрам история выглядит очень грустно. Рейтинг губернатора растет, а президента — падает», — якобы говорил губернатору Трутнев.

Уже через год после выборов Фургалу несколько раз намекнули, что он ведет себя слишком свободно и это пора заканчивать. Например, силовики провели обыск в фирме «Торэкс», совладелицей которой была жена Фургала. А его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова арестовали по подозрению в убийствах. В июле 2020 года силовики задержали самого Фургала.

По версии следствия, Фургал дважды заказывал убийства конкурентов

Генпрокуратура обвинила Фургала в убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении оружия. По версии следствия, в 2004 году основатели «МИФ-Хабаровск» Сергей Фургал и Николай Мистрюков создали «организованную группу для убийства конкурентов».

В нее якобы вошли бывший помощник Фургала Андрей Карепов и предприниматель Михаил Тимофеев, оба «обладали авторитетом в криминальных кругах». По данным хабаровской «Комсомольской правды», Тимофеев был организатором преступной группировки, состоящей приблизительно из 300 человек. В 2011 году его арестовали и приговорили к восьми годам колонии.

Следствие считает, что Карепов и Тимофеев по указанию Фургала и Мистрюкова наняли двух киллеров, чтобы избавиться от конкурента по приему металлолома — предпринимателя Александра Смольского. Но покушение не удалось: в гараж, где находился бизнесмен, бросили гранату, но он выжил, отделавшись царапинами.

Следующий эпизод дела: убийство другого конкурента — предпринимателя Евгения Зори. В октябре 2004 года его расстреляли на парковке недалеко от районного отдела МВД. Следователи называют исполнителем убийства Андрея Палея: по их версии, он входил в ОПГ Тимофеева. Он же, как заявляет обвинение, в 2005 году семь раз выстрелил в Олега Булатова, бывшего полицейского из окружения Фургала, который мог знать о заказном убийстве Зори. Палея якобы смог опознать случайный свидетель — спустя 15 лет после убийства. Причем сделал это по глазам: нападавший скрывал лицо, замотавшись в шарф.

Фургала не стали судить в Хабаровске и этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово». Сам политик все обвинения отрицает и считает их политически мотивированными. Близкие к администрации президента источники «Русской службы Би-би-си» называли арест политика отложенной местью за нарушение негласных договоренностей с Кремлем. «Медуза» писала, что перед вторым туром Фургал якобы обещал снять свою кандидатуру с выборов, но не сделал этого, решив, что это перечеркнет его политическую карьеру.

The 100th rally in support of Segrey Furgal, the former Governor of Khabarovsk region, on Lenin square in Khabarovsk.

October 18, 2020.Russia, Khabaro​vsk Фото: Игорь Волков / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

После ареста губернатора Хабаровск протестовал больше года

Арест Сергея Фургала вызвал беспрецедентную волну протестов в Хабаровске. Тысячи человек несколько месяцев каждые выходные выходили на акции протеста с лозунгами «Фургала — домой». В современной истории России не было случая, когда тысячи человек выходят в поддержку губернатора. Люди требовали освобождения Фургала или хотя бы открытого суда в Хабаровске. Вместо этого Владимир Путин отправил политика в отставку в связи с «утратой доверия» и назначил на место экс-губернатора другого члена партии ЛДПР — Михаила Дегтярева. Дегтярев никогда не работал в Хабаровске и приехал туда из Самары.

Это спровоцировало еще большую протестную волну. На улицах зазвучали призывы отправить в отставку самого Путина. Вскоре география протестов расширилась, акции солидарности с Хабаровском проходили в городах по всей России, в том числе в Москве и Петербурге.

Около четырех месяцев акции в Хабаровске были многочисленны: силовики не разгоняли протестующих. Массовые задержания и разгоны демонстрантов начались только в октябре. Городские власти обвинили протестующих в том, что те якобы собирались устанавливать палатки.

Протестная активность угасла почти полностью только к началу 2021 года. Последний митинг в поддержку Сергея Фургала состоялся летом 2022 года. На него вышло всего несколько десятков человек.

Уголовное дело против Фургала строится на показаниях его главного бизнес-партнера

Николая Мистрюкова, бывшего бизнес-партнера Фургала, арестовали в 2019 году. Изначально он отрицал вину, но позднее согласился на сделку со следствием и дал показания против Фургала.

Как сообщает «Медуза», после признания вины Мистрюков смог продать свою долю в металлургическом заводе «Амурсталь» Павлу Бальскому — бывшему партнеру близкого Владимиру Путину миллиардера Аркадия Ротенберга. На этом Мистрюков смог заработать 350 миллионов рублей. Источники «Медузы» считают, что он пошел на эту сделку, чтобы обеспечить собственную семью. В заключении Мистрюкову диагностировали онкологическое заболевание. Позже его отпустили из СИЗО под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство.

Второй свидетель — бывший сотрудник хабаровского уголовного розыска и давний знакомый Фургала Владимир Першин. В 2016-м его осудили на 4,5 года за вымогательство трех миллионов рублей у главы села Мирное. В 2019-м он вышел из колонии по УДО и сразу же дал показания против Фургала. Свои действия он объяснял беспокойством за судьбу Хабаровска: «Я бы не хотел, чтобы такой человек управлял народом на территории Хабаровского края или вообще в России».

В опубликованных показаниях Першин говорит, что был «крышей» Фургала и Мистрюкова. По его словам, он помогал бизнесменам избегать конфликтов с криминальными авторитетами.

Пока Фургал находился в СИЗО, на него завели еще два уголовных дела. Первое — об организации преступного сообщества, второе — о мошенничестве. Адвокаты экс-губернатора считают, что это было сделано для подстраховки на случай, если присяжные сочтут версию о причастности Фургала к заказным убийствам несостоятельной.

A former governor of the Khabarovsk region Sergei Furgal stands in a cage prior to a court session in the courtroom of The Moscow Regional Court in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 8, 2023. Фото: Александр Земляниченко / AP / Scanpix

Хотя у преступлений истек срок давности, присяжные признали Фургала виновным и ему хотят дать 23 года

Слушания по делу начались в мае 2022 года. По просьбе Фургала его рассматривала коллегия присяжных. Он отказался признавать свою вину и на прениях назвал дело сфабрикованным: «Для меня важно, чтобы не было сомнений в моем обвинении, важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег. Бизнес, если он не криминальный, никогда не решался путем убийства. Что толку, если убьешь одного, на его место придет другой. Я никогда не решал так вопросы».

1 февраля Фургал выступил с последним словом. Судья часто прерывал обвиняемого и делал ему замечания. В ответ на это Фургал сказал: «Ваша честь, никто мне не запрещает сказать о том, что меня, как только я стал губернатором, предупредили о том, что, если я не совершу определенных действий, меня посадят. Эти действия были направлены на предательство. А я не стал предавать».

2 февраля коллегия присяжных признала Фургала виновным по всем пунктам обвинения: в покушении на убийство амурского бизнесмена Александра Смольского и в организации убийств двух предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова.

Михаил Карапетян, адвокат Фургала, говорит, что по всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. Однако три из них — «особо тяжкие», а значит, назначать за них наказание или нет, должен решить суд. По закону в таких случаях нельзя назначать пожизненное лишение свободы. Прокуратура запросила для 52-летнего Фургала 23 года лишения свободы.