Родился в небольшом поселке, работал врачом, а потом ушел в бизнес и политику
Сергей Фургал родился в 1970 году в поселке Поярково Амурской области. В детстве будущий политик мечтал пойти в летное училище, но когда ему было 12, потерял палец на руке, и от карьеры летчика пришлось отказаться. После школы Фургал поступил в медицинский институт и семь лет проработал терапевтом и неврологом в больнице в Поярково, а затем уволился и вместе с семьей переехал в Хабаровск.
В конце 1990-х Фургал занялся бизнесом — начал торговать лесоматериалами. А в 2001 году вместе с предпринимателем Николаем Мистрюковым создал компанию «МИФ-Хабаровск», которая занималась приемом и продажей черного и цветного металла.
В политику Фургал пришел летом 2005 года. 35-летний предприниматель без политического опыта неожиданно стал координатором регионального отделения ЛДПР вместо партийного ветерана Леонида Разуванова. Такую перемену руководство объясняло подготовкой к выборам в региональную и Государственную думу.
Позже именно Фургала партия и выдвинула на выборы в региональную думу 2005 года. Партийный список ЛДПР на тех выборах набрал 11,56% голосов, и партия получила два мандата. Они достались предпринимателям Фургалу и его бизнес-партнеру по «МИФ-Хабаровск» Николаю Мистрюкову.
Был депутатом Госдумы более 10 лет. Голосовал за аннексию Крыма и «закон подлецов»
С 2007 по 2018 год Сергей Фургал был депутатом Государственной Думы от ЛДПР. В 2012 году он поддержал «закон Димы Яковлева», а в 2014-м проголосовал за аннексию Крыма и принятие «новых субъектов в состав Российской Федерации». Но в 2016 году, когда Госдума принимала «пакет Яровой», Фургал голосовал против.
«Закон Димы Яковлева», или «закон подлецов», — неофициальные названия закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Один из пунктов — запрет гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Госдума приняла документ в декабре 2012-го. Поводом послужила история Димы Яковлева, его усыновила американская семья. В 2008 году он погиб по неосторожности родителей спустя три месяца после усыновления: приемный отец оставил его в машине в жару, и ребенок задохнулся.
«Пакет Яровой» — неофициальное название двух «антитеррористических» законов, принятых в 2016 году. Они расширяют полномочия правоохранительных органов и обязывают интернет-провайдеров хранить переписку, телефонные звонки и исходящий трафик всех российских пользователей, а также предоставлять эти данные по запросу спецслужб.
До губернаторских выборов в Хабаровске 2018 года избирателю Сергей Фургал был известен прежде всего фотографией со стаканчиком на пленарном заседании Госдумы. Кадр разлетелся не только по российским, но и по зарубежным соцсетям. «Было душно в зале, я опустил пиджак и пил воду. Потом решил поправить пиджак, задержал стаканчик зубами и, когда начал накидывать пиджак, отклонил голову», — позже объяснял журналистам Фургал.
Победил на губернаторских выборах. Неожиданно для всех
Впервые в губернаторских выборах Фургал поучаствовал в 2013 году. Тогда он набрал 19% и занял второе место, уступив кандидату от «Единой России» Вячеславу Шпорту, который руководил Хабаровским краем с 2009 года.
В 2018 году ЛДПР вновь выдвинула Фургала. Местные власти же воспринимали его как технического кандидата и считали удобным спарринг-партнером. Но ситуация изменилась: первое голосование во время обсуждения очень непопулярной пенсионной реформы оказалось рекордно протестным. Сразу в нескольких регионах альтернативные «единороссам» кандидаты вышли во второй тур, а в Приморье и вовсе отменили «неудобные» результаты выборов, впервые с 1990-х.
Среди альтернативных кандидатов, которым удалось пройти во второй тур, оказался и Сергей Фургал. Шпорт и Фургал набрали примерно одинаковое количество голосов (35%). При этом предвыборная кампания Фургала проходила практически без агитации: на билбордах перед первым туром было только фото, имя и фамилия политика.
Шпорт предложил Фургалу занять должность своего заместителя в правительстве. Фургал отказался снимать свою кандидатуру, но принял это предложение на случай своего проигрыша. Во втором туре он сенсационно набрал 69,6%. В декабре 2018 года Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Многие жители и СМИ восприняли это решение как наказание «непокорного» региона, который выбрал «не того» кандидата. В итоге рейтинг «Единой России» в Хабаровском крае оказался самым низким в стране. Протестная волна позволила ЛДПР победить на выборах в региональную думу 2019 года: партия получила больше половины мандатов.
Обрел славу «народного губернатора» и раздражал Кремль
За время работы Фургал запретил чиновникам приобретать для командировок билеты бизнес-класса за счет бюджета, реформировал жилищную программу для молодых семей. Ранее воспользоваться льготами можно было до 36 лет, но не все успевали отстоять очередь — и теряли право на получение жилья. После семьи, которые успели подать заявку на улучшение жилищных условий, оставались в списках до тех пор, пока не получали помощь.
Поддержку жителей Хабаровска Фургал получил и за то, что общался с протестующими во время городских акций. Такая политическая активность вызывала беспокойство в Кремле. В ноябре 2019 года городской портал «ДВ-новости» опубликовал запись разговора, во время которого предположительно представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отчитывает Сергея Фургала за его популярность. «По цифрам история выглядит очень грустно. Рейтинг губернатора растет, а президента — падает», — якобы говорил губернатору Трутнев.
Уже через год после выборов Фургалу несколько раз намекнули, что он ведет себя слишком свободно и это пора заканчивать. Например, силовики провели обыск в фирме «Торэкс», совладелицей которой была жена Фургала. А его бывшего партнера по бизнесу Николая Мистрюкова арестовали по подозрению в убийствах. В июле 2020 года силовики задержали самого Фургала.
По версии следствия, Фургал дважды заказывал убийства конкурентов
Генпрокуратура обвинила Фургала в убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении оружия. По версии следствия, в 2004 году основатели «МИФ-Хабаровск» Сергей Фургал и Николай Мистрюков создали «организованную группу для убийства конкурентов».
В нее якобы вошли бывший помощник Фургала Андрей Карепов и предприниматель Михаил Тимофеев, оба «обладали авторитетом в криминальных кругах». По данным хабаровской «Комсомольской правды», Тимофеев был организатором преступной группировки, состоящей приблизительно из 300 человек. В 2011 году его арестовали и приговорили к восьми годам колонии.
Следствие считает, что Карепов и Тимофеев по указанию Фургала и Мистрюкова наняли двух киллеров, чтобы избавиться от конкурента по приему металлолома — предпринимателя Александра Смольского. Но покушение не удалось: в гараж, где находился бизнесмен, бросили гранату, но он выжил, отделавшись царапинами.
Следующий эпизод дела: убийство другого конкурента — предпринимателя Евгения Зори. В октябре 2004 года его расстреляли на парковке недалеко от районного отдела МВД. Следователи называют исполнителем убийства Андрея Палея: по их версии, он входил в ОПГ Тимофеева. Он же, как заявляет обвинение, в 2005 году семь раз выстрелил в Олега Булатова, бывшего полицейского из окружения Фургала, который мог знать о заказном убийстве Зори. Палея якобы смог опознать случайный свидетель — спустя 15 лет после убийства. Причем сделал это по глазам: нападавший скрывал лицо, замотавшись в шарф.
Фургала не стали судить в Хабаровске и этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово». Сам политик все обвинения отрицает и считает их политически мотивированными. Близкие к администрации президента источники «Русской службы Би-би-си» называли арест политика отложенной местью за нарушение негласных договоренностей с Кремлем. «Медуза» писала, что перед вторым туром Фургал якобы обещал снять свою кандидатуру с выборов, но не сделал этого, решив, что это перечеркнет его политическую карьеру.
После ареста губернатора Хабаровск протестовал больше года
Арест Сергея Фургала вызвал беспрецедентную волну протестов в Хабаровске. Тысячи человек несколько месяцев каждые выходные выходили на акции протеста с лозунгами «Фургала — домой». В современной истории России не было случая, когда тысячи человек выходят в поддержку губернатора. Люди требовали освобождения Фургала или хотя бы открытого суда в Хабаровске. Вместо этого Владимир Путин отправил политика в отставку в связи с «утратой доверия» и назначил на место экс-губернатора другого члена партии ЛДПР — Михаила Дегтярева. Дегтярев никогда не работал в Хабаровске и приехал туда из Самары.
Это спровоцировало еще большую протестную волну. На улицах зазвучали призывы отправить в отставку самого Путина. Вскоре география протестов расширилась, акции солидарности с Хабаровском проходили в городах по всей России, в том числе в Москве и Петербурге.
Около четырех месяцев акции в Хабаровске были многочисленны: силовики не разгоняли протестующих. Массовые задержания и разгоны демонстрантов начались только в октябре. Городские власти обвинили протестующих в том, что те якобы собирались устанавливать палатки.
Протестная активность угасла почти полностью только к началу 2021 года. Последний митинг в поддержку Сергея Фургала состоялся летом 2022 года. На него вышло всего несколько десятков человек.
Уголовное дело против Фургала строится на показаниях его главного бизнес-партнера
Николая Мистрюкова, бывшего бизнес-партнера Фургала, арестовали в 2019 году. Изначально он отрицал вину, но позднее согласился на сделку со следствием и дал показания против Фургала.
Как сообщает «Медуза», после признания вины Мистрюков смог продать свою долю в металлургическом заводе «Амурсталь» Павлу Бальскому — бывшему партнеру близкого Владимиру Путину миллиардера Аркадия Ротенберга. На этом Мистрюков смог заработать 350 миллионов рублей. Источники «Медузы» считают, что он пошел на эту сделку, чтобы обеспечить собственную семью. В заключении Мистрюкову диагностировали онкологическое заболевание. Позже его отпустили из СИЗО под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство.
Второй свидетель — бывший сотрудник хабаровского уголовного розыска и давний знакомый Фургала Владимир Першин. В 2016-м его осудили на 4,5 года за вымогательство трех миллионов рублей у главы села Мирное. В 2019-м он вышел из колонии по УДО и сразу же дал показания против Фургала. Свои действия он объяснял беспокойством за судьбу Хабаровска: «Я бы не хотел, чтобы такой человек управлял народом на территории Хабаровского края или вообще в России».
В опубликованных показаниях Першин говорит, что был «крышей» Фургала и Мистрюкова. По его словам, он помогал бизнесменам избегать конфликтов с криминальными авторитетами.
Пока Фургал находился в СИЗО, на него завели еще два уголовных дела. Первое — об организации преступного сообщества, второе — о мошенничестве. Адвокаты экс-губернатора считают, что это было сделано для подстраховки на случай, если присяжные сочтут версию о причастности Фургала к заказным убийствам несостоятельной.
Хотя у преступлений истек срок давности, присяжные признали Фургала виновным и ему хотят дать 23 года
Слушания по делу начались в мае 2022 года. По просьбе Фургала его рассматривала коллегия присяжных. Он отказался признавать свою вину и на прениях назвал дело сфабрикованным: «Для меня важно, чтобы не было сомнений в моем обвинении, важно отмыть свое имя, которое дороже любых денег. Бизнес, если он не криминальный, никогда не решался путем убийства. Что толку, если убьешь одного, на его место придет другой. Я никогда не решал так вопросы».
1 февраля Фургал выступил с последним словом. Судья часто прерывал обвиняемого и делал ему замечания. В ответ на это Фургал сказал: «Ваша честь, никто мне не запрещает сказать о том, что меня, как только я стал губернатором, предупредили о том, что, если я не совершу определенных действий, меня посадят. Эти действия были направлены на предательство. А я не стал предавать».
2 февраля коллегия присяжных признала Фургала виновным по всем пунктам обвинения: в покушении на убийство амурского бизнесмена Александра Смольского и в организации убийств двух предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова.
Михаил Карапетян, адвокат Фургала, говорит, что по всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. Однако три из них — «особо тяжкие», а значит, назначать за них наказание или нет, должен решить суд. По закону в таких случаях нельзя назначать пожизненное лишение свободы. Прокуратура запросила для 52-летнего Фургала 23 года лишения свободы.