В августе 2022 года на юге Германии нашли труп девушки. Родители опознали в ней свою дочь, но позже полиция нашла девушку живой и арестовала ее саму по подозрению в убийстве. «Холод» пересказывает эту историю.

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16 августа 2022 года в Ингольштадте на юге Германии на заднем сиденье «Мерседеса» нашли труп молодой девушки. Полиция установила личность погибшей — решили, что ею оказалась 23-летняя косметолог иракского происхождения из Мюнхена Шахрабан К.

Однако уже на следующий день отчет о вскрытии и анализ ДНК показали несоответствия. На самом деле погибшей была 23-летняя Хадиджа О., бьюти-блогер из Эппингена. У нее, так же как и у Шахрабан, были длинные каштановые волосы и смуглая кожа, да и вообще девушки были похожи друг на друга.

Полиция подозревает Шахрабан: по версии следователей, она могла убить своего «двойника», чтобы инсценировать свою смерть и исчезнуть из-за разногласий в семье. По версии следствия, Шахрабан связалась с Хадиджей через инстаграм и предложила ей набор косметических средств, договорившись о встрече. Шахрабан писала с нескольких аккаунтов и другим девушкам, внешне похожим на нее, но встретиться согласилась только Хадиджа.

16 августа Шахрабан сказала родителям, что собирается навестить своего бывшего мужа в Мюнхене, но вместо этого со своим другом Шекиром К. поехала на встречу к Хадидже на своем «Мерседесе». Они забрали девушку и по дороге из Хайльбронна в Ингольштадт свернули в лес, где нанесли Хадидже более 50 ножевых ранений. Лицо девушки было повреждено настолько, что ее нельзя было узнать. После этого машину припарковали в тихом жилом районе на берегу Дуная, а тело оставили на заднем сиденье. В тот же день машину с мертвой девушкой внутри обнаружили родители Шахрабан. Они приняли погибшую за свою дочь.

С августа 2022 года Шахрабан и Шекир находятся под стражей в ожидании суда. 26 и 27 января власти Ингольштадта выдали ордер на их арест. Шахрабан и Шекиру, если их признают виновными, грозит пожизненное заключение. Сами обвиняемые за полгода никак не прокомментировали произошедшее. Орудие убийства до сих пор не нашли, расследование продолжается.