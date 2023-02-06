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Истории

Убила «двойника», чтобы инсценировать свою смерть

Родители опознали тело погибшей дочери. Позже полиция выяснила, что она не жертва, а убийца

06.02.2023

В августе 2022 года на юге Германии нашли труп девушки. Родители опознали в ней свою дочь, но позже полиция нашла девушку живой и арестовала ее саму по подозрению в убийстве. «Холод» пересказывает эту историю.

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16 августа 2022 года в Ингольштадте на юге Германии на заднем сиденье «Мерседеса» нашли труп молодой девушки. Полиция установила личность погибшей — решили, что ею оказалась 23-летняя косметолог иракского происхождения из Мюнхена Шахрабан К. 

Однако уже на следующий день отчет о вскрытии и анализ ДНК показали несоответствия. На самом деле погибшей была 23-летняя Хадиджа О., бьюти-блогер из Эппингена. У нее, так же как и у Шахрабан, были длинные каштановые волосы и смуглая кожа, да и вообще девушки были похожи друг на друга.

Полиция подозревает Шахрабан: по версии следователей, она могла убить своего «двойника», чтобы инсценировать свою смерть и исчезнуть из-за разногласий в семье. По версии следствия, Шахрабан связалась с Хадиджей через инстаграм и предложила ей набор косметических средств, договорившись о встрече. Шахрабан писала с нескольких аккаунтов и другим девушкам, внешне похожим на нее, но встретиться согласилась только Хадиджа.

16 августа Шахрабан сказала родителям, что собирается навестить своего бывшего мужа в Мюнхене, но вместо этого со своим другом Шекиром К. поехала на встречу к Хадидже на своем «Мерседесе». Они забрали девушку и по дороге из Хайльбронна в Ингольштадт свернули в лес, где нанесли Хадидже более 50 ножевых ранений. Лицо девушки было повреждено настолько, что ее нельзя было узнать. После этого машину припарковали в тихом жилом районе на берегу Дуная, а тело оставили на заднем сиденье. В тот же день машину с мертвой девушкой внутри обнаружили родители Шахрабан. Они приняли погибшую за свою дочь.

С августа 2022 года Шахрабан и Шекир находятся под стражей в ожидании суда. 26 и 27 января власти Ингольштадта выдали ордер на их арест. Шахрабан и Шекиру, если их признают виновными, грозит пожизненное заключение. Сами обвиняемые за полгода никак не прокомментировали произошедшее. Орудие убийства до сих пор не нашли, расследование продолжается.

Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Peter Kneffel / dpa / Scanpix
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