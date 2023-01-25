Стрелки Часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к полуночи, которая символизирует ядерную катастрофу. Теперь до нее осталось всего 90 секунд — и это самое близкое к полуночи положение стрелок за время существования часов. «Холод» рассказывает, что это за часы и стоит ли сверять по ним якобы оставшееся планете время.

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Что за часы?

В 1945 году после бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки ученые Чикагского университета, которые разрабатывали ядерное оружие в рамках «Манхэттенского проекта», создали журнал «Бюллетень ученых-атомщиков». В числе его авторов и основателей был Альберт Эйнштейн.

Что такое «Манхэттенский проект»? Это программа США по разработке ядерного оружия, которая началась в сентябре 1942 года. В проекте принимали участие ученые из США, Великобритании и Канады, а также эмигранты из Германии. В рамках проекта были созданы три атомные бомбы: «Устройство» (взорвана при первом ядерном испытании), «Малыш» (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года) и «Толстяк» (сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года).

Через два года на обложке журнала впервые появились Часы Судного дня — символ международной напряженности. Тогда стрелки циферблата замерли за семь минут до полуночи и показывали, как близок мир к катастрофе — войне между державами с ядерным оружием, которая может уничтожить все живое.

Как переводят Часы Судного дня?

Решение (как правило, в январе) принимает совет директоров журнала при участии экспертов и ученых, среди которых — лауреаты Нобелевской премии. Часы существуют уже 75 лет, за это время их стрелки двигали 25 раз.

Дальше всего от катастрофы за всю историю часы были после окончания холодной войны в 1991 году. Стрелки на них показывали 17 минут до полуночи. С того момента стрелки движутся вперед. Был лишь небольшой перерыв с 2010 по 2012 год, когда США отказались от систем ПРО в Восточной Европе и начали переговоры с Москвой, чтобы сократить стратегические наступательные вооружения.

В 2020 году стрелки часов остановились за минуту и сорок секунд до полуночи, после того как Россия и США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который Советский Союз и Соединенные штаты подписали во время перестройки в 1987-м.

Три года спустя мир приблизился к «Судному дню» еще на 10 секунд. Сейчас они показывают 23:58:30, то есть до «ядерной полуночи» остается 90 секунд — по версии ученых, мир еще никогда не был так близко к катаклизму.

Стрелки переводят из-за войны?

Да, решение принято в первую очередь из-за войны в Украине, которая, по мнению авторов журнала, привела к увеличению риска ядерной эскалации. Но не только.

Эксперты отметили, что из-за войны в зоне боевых действий оказались Чернобыльский и Запорожский ядерные реакторы, что создало риск масштабного выброса радиоактивных материалов.

Повлияли и другие факторы. Например, вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях между Москвой и Вашингтоном. Его заключили в 2011 году, а в 2021 году продлили на пять лет. Если стороны не возобновят переговоры, договор закончится в феврале 2026 года, и это, по словам экспертов, «подстегнет гонку ядерных вооружений и повысит вероятность обмена ядерными ударами».

Стрелки часов также передвинули из-за угроз, связанных с климатическим кризисом, и разрушением «глобальных норм и институтов», которые необходимы для снижения рисков, связанных с развитием технологий и биологических угроз, таких как COVID-19.

Директор «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рэйчел Бронсон рассказала The Washington Post, что передвижение стрелок — способ привлечь внимание людей и мировых лидеров к тому, что человечество не в безопасности и нужно искать пути сдерживания кризиса. Часы Судного дня, по словам ученых, должны служить не только предупреждением, но и напоминанием о том, что стрелки уже переводили назад — и это можно повторить.